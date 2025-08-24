A világranglistán 53. Marozsán Fábián egyértelmű esélyesként lépett pályára a US Open vasárnapi nyitónapján, riválisa ugyanis csupán a 184. a rangsorban. A meccs elején Marozsán biztosan hozta szerváit, míg a franciának első két adogatójátékában is bréklabdákat kellett hárítania. A szoros játékokat azonban Blanchet megnyerte, majd 2:2-nél elvette ellenfele szerváját, előnyét pedig végig megőrizte (6:3). A második játszma elején mindkét teniszező bizonytalanul játszott, amiből Marozsán jött ki jobban, 3:1-re ellépett, és gyorsan - 6:3-mal - egyenlített.

Marozsán Fábián váratlan vereséget szenvedett New Yorkban

Fotó: DYLAN BUELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Marozsán Fábián nem tudott fordítani

A harmadik szettben Marozsán Fábián jól kezdett, 1:1-nél brékelt, majd magabiztosan menetelt a játszmagyőzelem felé, 5:4-nél pedig a szettért adogatott, és játszmalabdához is jutott, ám megremegett s nem tudta lezárni a játszmát. A szett így rövidítésben dőlt el, amit kiélezett csata végén 9-7-re a francia nyert. Ez megtörte a magyar sportolót, aki a negyedik játszmában már kifejezetten sokat hibázott, kétszer is elveszítette adogatását, Blanchet pedig 6:2-es szettel lezárta a meccset, mely 2 óra 50 percig tartott.

Az év utolsó Grand Slam tornáján öt magyar szerepel egyesben a főtáblán. Marozsán mellett a férfiaknál Fucsovics Márton és Piros Zsombor, míg a nőknél Bondár Anna, illetve Gálfi Dalma.

Eredmény, US Open 1. forduló (a 64 közé jutásért):

férfiak:

Ugo Blanchet (francia)-Marozsán Fábián 6:4, 3:6, 7:6 (9-7), 6:2

(MTI)