Marte Leinan Lund nővérével, Marival együtt a világ legjobb női északi összetett versenyzői közé tartozik. Junior világbajnoka volt a sportágnak, de már a felnőttek között is szerzett vb-bronzérmet, még 2021-ben. A 24 éves norvég sportolónő múlt héten hazájában, Holmenkollenben edzett nyári (kerekekkel ellátott) síléccel az úton, amikor egy autó elgázolta őt.

Marte Leinan Lundot egy 16 éves sofőr gázolta el

Marte Leinan Lund balesetet szenvedett

Noha az autó alá került, Marte Leinan Lund megúszta kisebb sérülésekkel a balesetet. A sportoló elismerte, hogy ő a lejtmenetben nem tudott rendesen kanyarodni a rossz minőségű, nedves aszfalt miatt, és hibáztatás helyett inkább az aggodalmát fejezte ki a 16 éves sofőrrel szemben.

„Édesanyám is megkérdezte tőlem, hogy volt-e halálfélelmem, de nem. Az úttest nem volt alkalmas arra, hogy időben bekanyarodjak, a következő pillanatban pedig már az autó alatt feküdtem. Felesleges kockázat volt, máskor talán száraz időben sem megyek arrafelé, nemhogy esőben – mondta a világbajnoki bronzérmes síelő. –

Szegény fiú... Ez mindössze a harmadik tesztvezetése volt. Remélem, nem fogja a történtek miatt emészteni magát élete végéig.

Marte Leinan Lund egy ideig nem edzett a baleset után, de a december elején, Trondheimben rajtoló világkupa-sorozatban való részvételét semmi nem akadályozza.