Balesetet szenvedett a norvégok északi összetett versenyzője. Marte Leinan Lundot edzés közben ütötte el egy olyan autó, amelyet egy 16 éves fiú vezetett.

Marte Leinan Lund nővérével, Marival együtt a világ legjobb női északi összetett versenyzői közé tartozik. Junior világbajnoka volt a sportágnak, de már a felnőttek között is szerzett vb-bronzérmet, még 2021-ben. A 24 éves norvég sportolónő múlt héten hazájában, Holmenkollenben edzett nyári (kerekekkel ellátott) síléccel az úton, amikor egy autó elgázolta őt.

északi összetett, Marte Leinan Lund, RAMSAU. AM. DACHSTEIN, AUSTRIA - DECEMBER 21: Marte Leinan Lund of Norway during FIS World Cup Nordic Combined Ramsau Women's - Individual Gundersen HS96/5km Ramsau am Dachstein on December 21, 2024 in Ramsau. am. Dachstein, .241221_SEPA_12_308 - 20241224_PD0002 (Photo by Klaus Pressberger / APA-PictureDesk via AFP)
Marte Leinan Lundot egy 16 éves sofőr gázolta el
Fotó: APA-PictureDesk/Klaus Pressberger

Marte Leinan Lund balesetet szenvedett

Noha az autó alá került, Marte Leinan Lund megúszta kisebb sérülésekkel a balesetet. A sportoló elismerte, hogy ő a lejtmenetben nem tudott rendesen kanyarodni a rossz minőségű, nedves aszfalt miatt, és hibáztatás helyett inkább az aggodalmát fejezte ki a 16 éves sofőrrel szemben.

„Édesanyám is megkérdezte tőlem, hogy volt-e halálfélelmem, de nem. Az úttest nem volt alkalmas arra, hogy időben bekanyarodjak, a következő pillanatban pedig már az autó alatt feküdtem. Felesleges kockázat volt, máskor talán száraz időben sem megyek arrafelé, nemhogy esőben – mondta a világbajnoki bronzérmes síelő. – 

Szegény fiú... Ez mindössze a harmadik tesztvezetése volt. Remélem, nem fogja a történtek miatt emészteni magát élete végéig.

Marte Leinan Lund egy ideig nem edzett a baleset után, de a december elején, Trondheimben rajtoló világkupa-sorozatban való részvételét semmi nem akadályozza.

