Súlyos büntetést kapott Danyil Medvegyev a US Openen történt kirohanása után. Medvegyev előbb a székbíróval üvöltözött, majd a veresége után darabokra törte az ütőjét.

A BBC beszámolója szerint Danyiil Medvegyev bírsága az egyik legnagyobb, amit valaha kiszabtak a US Openen. A korábbi US Open-bajnok és világelső nagyon komoly büntetést kapott, miután nehezen viselte, hogy már a Grand Slam-torna első körében kiesett, a Roland Garros és Wimbledon után sorozatban harmadszor.

medvegyev NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 24: Daniil Medvedev dejected after losing in five sets to Benjamin Bonzi of France during their Men's Singles First Round match on Day One of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 24, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Elsa/Getty Images/AFP (Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Medvegyev és az ütője is teljesen összetört
Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Medvegyev balhézott

A 29 éves orosz a francia Benjamin Bonzitól kapott ki az első körben. A gyakran balhézó Medvegyev akkor veszítette el a türelmét, amikor egy fotós a pályára sétált. Előbb a székbíróval üvöltözött, hergelte a közönséget, majd a veresége után ripityára törte az ütőjét.

Az orosz a harmadik szettben 5:4-nél meccslabdát hárított, amikor egy fotós Bonzi első és második szervája között a pályára lépett. Medvegyev, aki 2021-ben megnyerte a New York-i tornát, feldühödött, amikor Greg Allensworth székbíró új első szervát ítélt Bonzinak az incidens után. A vereség szélén álló Medvegyev ekkor odament a bíróhoz, feltüzelte a New York-i közönséget, majd ordibálni kezdett Allensworth-szel.

A mérkőzés több mint hat percre félbeszakadt, mire a közönség lecsillapodott, és Bonzi folytathatta a játékot. Bonzi végül nem tudta kiszerválni a meccset a feszült hangulatban, Medvegyev pedig visszakapaszkodott, és döntő ötödik szettre kényszerítette ellenfelét. Végül azonban elveszítette a kaotikus találkozót, majd dühében brutálisan összetörte az ütőjét, és percekig leverten ült a székén, mielőtt elhagyta a pályát.

A korábbi világelsőre 42 500 dolláros (nagyjából 15,5 millió forintos) büntetéssel sújtotta a tornát szervező Amerikai Teniszszövetség. 30 000 dollár járt a sportszerűtlen viselkedésért, további 12 500 pedig az ütő szétveréséért.

Ez egyben azt is jelenti, hogy az orosz játékos elveszítette az szerepléséért kapott pénzdíjának körülbelül 40 százalékát.

 

