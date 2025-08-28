A BBC beszámolója szerint Danyiil Medvegyev bírsága az egyik legnagyobb, amit valaha kiszabtak a US Openen. A korábbi US Open-bajnok és világelső nagyon komoly büntetést kapott, miután nehezen viselte, hogy már a Grand Slam-torna első körében kiesett, a Roland Garros és Wimbledon után sorozatban harmadszor.

Medvegyev és az ütője is teljesen összetört

Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Medvegyev balhézott

A 29 éves orosz a francia Benjamin Bonzitól kapott ki az első körben. A gyakran balhézó Medvegyev akkor veszítette el a türelmét, amikor egy fotós a pályára sétált. Előbb a székbíróval üvöltözött, hergelte a közönséget, majd a veresége után ripityára törte az ütőjét.

Az orosz a harmadik szettben 5:4-nél meccslabdát hárított, amikor egy fotós Bonzi első és második szervája között a pályára lépett. Medvegyev, aki 2021-ben megnyerte a New York-i tornát, feldühödött, amikor Greg Allensworth székbíró új első szervát ítélt Bonzinak az incidens után. A vereség szélén álló Medvegyev ekkor odament a bíróhoz, feltüzelte a New York-i közönséget, majd ordibálni kezdett Allensworth-szel.

A mérkőzés több mint hat percre félbeszakadt, mire a közönség lecsillapodott, és Bonzi folytathatta a játékot. Bonzi végül nem tudta kiszerválni a meccset a feszült hangulatban, Medvegyev pedig visszakapaszkodott, és döntő ötödik szettre kényszerítette ellenfelét. Végül azonban elveszítette a kaotikus találkozót, majd dühében brutálisan összetörte az ütőjét, és percekig leverten ült a székén, mielőtt elhagyta a pályát.

A korábbi világelsőre 42 500 dolláros (nagyjából 15,5 millió forintos) büntetéssel sújtotta a tornát szervező Amerikai Teniszszövetség. 30 000 dollár járt a sportszerűtlen viselkedésért, további 12 500 pedig az ütő szétveréséért.

Ez egyben azt is jelenti, hogy az orosz játékos elveszítette az szerepléséért kapott pénzdíjának körülbelül 40 százalékát.