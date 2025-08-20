A Hóhatár - a Mozgásvilág hegymászó hírei oldal számolt be arról, hogy a nemzetközileg elismert orosz hegymászó, Kolja Totmjanyin 66 évesen meghalt. A kiváló sportoló azonban nem egy hegymászóbalesetben vesztette életét: 66 évesen még sikeresen megmászta a Pobedát (Győzelem-csúcs, 7439 m), majd ereszkedés közben lett rosszul. Még ekkor is a saját lábán jött le a hegyről, majd onnan elrepült Biskekbe, ahonnan már a mentő onnan vitte el gyomorfekély diagnózissal.

Meghalt az orosz mászás egyik legendája

Meghalt az egyik legjobb mászó

Nyikolaj Totmjanyin hatszoros Hópárduc-teljesítő volt, aki hegyivezetőként évente többször is mászta a Pamír és a Tien San hétezreseit. Mellette, hogy csak pár dolgot említsünk a lenyűgöző eredményeiből: palack nélkül mászta meg a Mount Everestet és felért a Lhoce déli falára is.