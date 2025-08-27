Milák Kristóf tavaly a párizsi olimpián veszítette el legyőzhetetlen státuszát 200 pillangón, amikor a francia Léon Marchand mögött ezüstérmes lett. Pedig a 2017-es indianapolisi junior világbajnokságon aratott győzelme után nagy világversenyen sokáig a nyomába sem ért senki: zsinórban négy Európa-bajnoki, két világbajnoki és egy olimpiai aranyat szerzett, valamint két világcsúcsot is úszott a párizsi vereségig.
Most a 17 éves Antal Dávid feltűnésével a hazai mezőnyben is lehet egy új kihívója Miláknak, aki az ob-ken eddig csak háromszor kapott ki 200 pillangón. 2016-ban még nagyon fiatal volt, amikor az első ob-ján ötödik lett a szám regnáló világbajnokaként győztes Cseh László mögött. 2017-ben Milák még mindig sokak számára ismeretlen tehetség volt, amikor második lett az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás mögött. Aztán a rá következő évtől megkezdődött a Milák-korszak 200 pillangón, amit Kenderesi 2020-ban csak úgy tudott egyszer megszakítani, hogy riválisa egy komoly Covid-fertőzésből jött vissza.
A jövő évi ob viszont kifejezetten érdekesnek ígérkezik Antal Dávid feltűnésével, aki néhány nappal a 17. születésnapja után, lázas betegen is 1:56.87 perces egyéni csúccsal lett junior vb-ezüstérmes. Ez pedig már igen komoly idő, ezt Selmeci Attila jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott interjúban.
Selmeci jelenleg a MÚSZ szakmai alelnöke, de a véleménye azért is fontos Antal Dávid kapcsán, mert ő vitte fel a csúcsra Milákot, aki az első Európa-bajnoki, világbajnoki és olimpiai aranyát, valamint az első világcsúcsát is az ő irányításával úszta 200 pillangón.
– Óva intek mindenkit attól, hogy Milák Kristófhoz kezdje el hasonlítgatni Antal Dávidot – figyelmeztetett Selmeci Attila a Magyar Nemzet cikkében. – Eleve teljesen más alkatok, Kristóf 190 centi magas, hihetetlen hosszú karjai vannak, Dávid alacsonyabb, mások az erősségei.
Az idei vb-t kihagyó Milák már 17 évesen elképesztő időkre volt képes, a 2017-ben úszta meg a 200 pillangó mai napig fennálló junior világcsúcsát (1:53,79) is, amitől Antal Dávid még három másodperccel el van maradva. Ugyanakkor Milák az idei egyetlen versenyén, a kaposvári ob-n ugyancsak 1:56-os időre volt képes (1:56,13), mint a romániai junior vb-n Antal.
– Örülni kell annak, hogy 200 pillangón Cseh László 2008-as olimpiai ezüstje óta, amikor Michael Phelps mögött lett második, folyamatosan vannak világklasszisaink, hiszen jött Kenderesi Tamás, majd Milák Kristóf – szögezte le Selmeci Attila. – És most itt van Antal Dávid, akiben óriási potenciál van. Egy pici műhelyből jön Nyírbátorról, az edzőjét, Kaliba Viktort is ki kell emelni, aki fantasztikus munkát végez. Tudom, hogy Dávid nagyon tiszteli Kristófot, felnéz rá, és biztos vagyok benne, hogy hozzá hasonlóan sok szép pillanatot szerez még nekünk.
