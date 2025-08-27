Milák Kristóf tavaly a párizsi olimpián veszítette el legyőzhetetlen státuszát 200 pillangón, amikor a francia Léon Marchand mögött ezüstérmes lett. Pedig a 2017-es indianapolisi junior világbajnokságon aratott győzelme után nagy világversenyen sokáig a nyomába sem ért senki: zsinórban négy Európa-bajnoki, két világbajnoki és egy olimpiai aranyat szerzett, valamint két világcsúcsot is úszott a párizsi vereségig.

Milák Kristóf új riválist kaphat 200 pillangón a magyar mezőnyben is Antal Dávid személyében. Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Most a 17 éves Antal Dávid feltűnésével a hazai mezőnyben is lehet egy új kihívója Miláknak, aki az ob-ken eddig csak háromszor kapott ki 200 pillangón. 2016-ban még nagyon fiatal volt, amikor az első ob-ján ötödik lett a szám regnáló világbajnokaként győztes Cseh László mögött. 2017-ben Milák még mindig sokak számára ismeretlen tehetség volt, amikor második lett az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás mögött. Aztán a rá következő évtől megkezdődött a Milák-korszak 200 pillangón, amit Kenderesi 2020-ban csak úgy tudott egyszer megszakítani, hogy riválisa egy komoly Covid-fertőzésből jött vissza.

Milák Kristóf összevetése a 200 pillangó új magyar tehetségével

A jövő évi ob viszont kifejezetten érdekesnek ígérkezik Antal Dávid feltűnésével, aki néhány nappal a 17. születésnapja után, lázas betegen is 1:56.87 perces egyéni csúccsal lett junior vb-ezüstérmes. Ez pedig már igen komoly idő, ezt Selmeci Attila jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott interjúban.

Selmeci jelenleg a MÚSZ szakmai alelnöke, de a véleménye azért is fontos Antal Dávid kapcsán, mert ő vitte fel a csúcsra Milákot, aki az első Európa-bajnoki, világbajnoki és olimpiai aranyát, valamint az első világcsúcsát is az ő irányításával úszta 200 pillangón.

– Óva intek mindenkit attól, hogy Milák Kristófhoz kezdje el hasonlítgatni Antal Dávidot – figyelmeztetett Selmeci Attila a Magyar Nemzet cikkében. – Eleve teljesen más alkatok, Kristóf 190 centi magas, hihetetlen hosszú karjai vannak, Dávid alacsonyabb, mások az erősségei.

Az idei vb-t kihagyó Milák már 17 évesen elképesztő időkre volt képes, a 2017-ben úszta meg a 200 pillangó mai napig fennálló junior világcsúcsát (1:53,79) is, amitől Antal Dávid még három másodperccel el van maradva. Ugyanakkor Milák az idei egyetlen versenyén, a kaposvári ob-n ugyancsak 1:56-os időre volt képes (1:56,13), mint a romániai junior vb-n Antal.