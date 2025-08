A francia Maxime Grousset 49,62 másodperccel diadalmaskodott a férfi 100 méteres pillangóúszás világbajnoki döntőjében, ezzel megdöntötte Milák Kristóf 49,68-as Európa-csúcsát, amelyet még 2021-ben a tokiói olimpián állított fel. Milák akkor ezüstérmes lett, Caeleb Dressel világrekorddal előzte őt meg. A magyar úszó a párizsi olimpiai játékokon már győzni tudott ebben a versenyszámban, méghozzá 49,90-es idővel. A szingapúri úszó-vb-n Dressel és Milák sem vett részt, de Grousset ideje figyelmeztető jel lehet nekik is, ahogyan a második helyezett Noé Ponti 49,83 másodperces időeredménye is. A svájci sportoló Tokióban bronzérmese, tavaly pedig 50,55-tel negyedik helyezettje volt ennek a versenyszámnak az olimpián, majd a vb-ezüstérme után utóbbira is visszaemlékezett.

Noé Ponti is jobb időt úszott a 100 m pillangó vb-döntőjében, mint a tavalyi olimpiai fináléban Milák Kristóf

Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand

Az, hogy képes voltam ilyen időre, azt jelenti, hogy tavaly az olimpián nem tudtam kihozni magamból mindent,

de persze Maxime is győzhetett volna Párizsban a mostani teljesítményével – nyilatkozta Ponti a Magyar Nemzetnek, utalva arra, hogy a szingapúri ideje tavaly olimpiai aranyat is érhetett volna. – A tavalyi évből nagyon sokat tanultam, és örülök, hogy most dobogóra állhattam. Ez most egy új kezdet lehet. Úgy értem, a mostani szép eredmény a jövőbeni terveimet is formálja. Most tartok egy kis szünetet, elmegyek nyaralni, aztán azzal a céllal térek majd vissza a munkához, hogy egy nap remélhetőleg az aranyat is megszerezzem."

Noé Ponti várja Milák Kristóf visszatérését

A tavalyi Európa-bajnokságot három aranyéremmel záró Ponti a szingapúri vizes vb-n 100 mellett 50 méter pillangón is második lett, abban is Grousset mögött. Ám úgy véli, hogy a Milák, Dressel, Grousset trió sem legyőzhetetlen ebben az úszásnemben.

„Azt gondolom, készen fogok állni rá, hogy versenyezzek és versenyképes legyek Milák és Dressel ellen, ha visszatérnek.

Megmutattuk a világnak, hogy itt a helyünk, hogy az ő szintjükön állunk.

Örülni fogok, ha visszatérnek, főleg, ha a legjobb formájukban teszik, mert az minket is még többre késztetne, és még többet hozna ki belőlem is" – mondta Noé Ponti.