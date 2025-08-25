A 17 éves úszó remekül versenyzett és komoly, 1:56.87 perces egyéni csúccsal ért célba a második helyen. A nyírbátori Antal Dávid nagyszerű junior évet produkált, mivel július elején Európa-bajnoki címet nyert 200 pillangón. Ez volt a küldöttség egyetlen érme a vb-n, amelyen 14-en képviselték a magyar színeket, így nem túlzás azt írni, hogy a magyar válogatott becsületét Antal Dávid mentette meg, aki 200 pillangón – Milák Kristóf számában – junior világbajnoki ezüstérmet szerzett.
Őszintén, nagyon büszke vagyok magamra, mert egyéni csúcsot úsztam, ami egy ilyen hiányos, betegséggel hátráltatott felkészülés után remek. Az utolsó ötvenen sajnos már elfogytam, a láz és a torokfájás miatt nem annyira ment már, de ezt remek időnek gondolom”
– idézi a Magyar Nemzet a 17. születésnapját a napokban ünneplő Antal Dávidot, aki egyéni csúcsot úszott, ami annak fényében különösen becsülendő, hogy lázas betegen állt rajthoz.
A Magyar Nemzet kiemeli, hogy férfi 200 pillangón Milák Kristóf 2017-es győzelme óta nem volt magyar a junior vb dobogóján, pedig azóta 2019-ben, 2022-ben és 2023-ban is rendeztek versenyt, így az idei már a negyedik viadal volt.
Antal Dávid egyelőre a 17 éves Miláktól még messze van, a mostani egyéni csúcsa három másodperccel elmarad az utóbbi időben visszaeső kétszeres olimpiai bajnok klasszis 2017-ben világbajnoki rekorddal győztes idejétől (1:53,87). Milák ráadásul a 200 pillangó junior világcsúcsát is tartja (1:53.79).
Ugyanakkor Antal így is komoly időt úszott, hiszen Milák az idei egyetlen versenyén, az áprilisi ob-n hozzá hasonlóan 1:56-os időre volt képes.
A tehetséges úszóban ráadásul még óriási fejlődési potenciál van, Nyírbátorban egy huszonöt méteres medencében készül a hétköznapokban, onnan jutott el a világbajnoki dobogóig ötvenes medencében.
Antal Dávid sikerével ráadásul folytatódott egy bravúros sorozat: minden olyan junior úszó világbajnokságon, amelyen hazánk is részt vett, született legalább egy magyar érem.