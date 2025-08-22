Live
Miért nagy dolog, hogy Magyarország három évtized szünet után ismét gyorsasági motoros vb-futamot rendezhet? Hogyan érhetett célba a sorozatot szervező spanyol cégnél egy olasz befektetői csoport által építtetett magyarországi versenypálya? És ki lehet Talmácsi Gábor utódja a gyorsasági motoros vébén? Kérdéseinkre Szabó Róbert, az Autó-Motor főszerkesztője, az Aréna 4 MotoGP szakértője válaszolt a Balaton Park Circuiten.

Mostanra már minden magyar motorsport-rajongó tudja, hogy a gyorsasági motoros vb mezőnye több mint három évtized után visszatért Magyarországra egy, a Balaton partján épült, vadonatúj pályára. Miért nagy dolog ez?
Egyrészt a 33 év böjt miatt nagy dolog. Többször nekifutottunk már az elmúlt évtizedekben a gyorsasági motoros vb-sorozat idecsábításának, de nem igazán volt hol megrendezni. Nehéz dolog ez, mert a motorozás, a motorsportok más jellegű pályát igényelnek, mint az autóversenyzés. A Balaton Park-pályát úgy alakították ki, hogy az a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség, a FIM követelményeinek is megfeleljen, elsősorban biztonsági szempontból.

motogp Gresini Ducati's Spanish rider Alex Marquez (2nd R), Red Bull KTM Factory Racing team's South African rider Brad Binder (R), Red Bull KTM Factory Racing team's Spanish rider Pedro Acosta (2nd L) and Ducati Lenovo Team's Italian rider Francesco Bagnaia (L) drive during the first free practice of motorcycle Hungarian Moto GP Grand Prix at the Balaton Park circuit in Balatonfokajar, Hungary, on August 22, 2025. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
A Gresini Ducati spanyol versenyzője, Alex Márquez, a KTM Factory Racing csapat pilótája, Brad Binder (jobbra), KTM-es gyári csapattársa, Pedro Acosta és a Ducati gyári versenyzője, Francesco Bagnaia (balra) a MotoGP Magyar Nagydíj első szabadedzésén a Balaton Park Circuit-on, 2025. augusztus 22-én
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A Hungaroring immár 40 éve otthont ad az F1-es Magyar Nagydíjnak. A mogyoródi pálya miért nem volt alkalmas a motoros világbajnoki mezőny fogadására?
A Hungaroring eleve autóversenyzésre épült, olyan bukóterekkel és műtárgyakkal, amelyek a négykerekűeket biztonságosan tudják fogadni, a motorosokat viszont nem. A motorversenyzőknek 

sokkal nagyobb, szélesebb kavicsos bukóterek kellenek, hogy ne vágódjanak neki puskagolyóként a védőkorlátnak.

Red Bull KTM Factory Racing team's Spanish rider Pedro Acosta drives during the first free practice of motorcycle Hungarian Moto GP Grand Prix at the Balaton Park circuit in Balatonfokajar, Hungary, on August 22, 2025. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
A Red Bull KTM gyári versenyzője, Pedro Acosta a 2025-ös MotoGP Magyar Nagydíj első szabadedzésén. A MotoE-sorozatban versenyző 18 éves magyar tehetség, Varga Tibor képzése a KTM spanyol sztárjának mazzaróni motoros iskolájában, a PACO Motorsportnál történik 
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP 

Mennyire biztos a Balaton Park-pálya és a gyorsasági motoros Magyar Nagydíj helye a versenynaptárban?
A Magyar Nagydíj szervezője, a HUMDA tízéves keretszerződést kötött a Dornával, a gyorsasági motoros vb spanyol jogtulajdonosával, a magyar állam garanciavállalása mellett. Az elképzelések szerint a MotoGP-t a kezdeti időszak után átköltöztetik majd a Hungaroringre, ehhez azonban Mogyoródon jelentősen át kell alakítani nemcsak a bukózónákat, de a pálya nyomvonalát is. Egyelőre örüljünk annak, hogy a Hungaroring infrastruktúrája, a boxutca, a központi lelátók és épületek idén nyárra teljesen megújultak – a pályavonal átalakítása épp ezért a jövő zenéje lehet. Az viszont biztató, hogy a jövő évi Magyar Nagydíj már helyet kapott a Dorna versenynaptárában.

A MotoGP-ben a spanyolok és az olaszok dominálnak, akár a csapatok, akár a versenyzők nemzetiségét nézzük. A Balaton Park-pályát egy olasz befektetői csoport építtette. Könnyebb lehetett nekik megegyezni a spanyolokkal a futamról?
Nem gondolom, hogy csak azért, mert a pálya tulajdonosai olaszok, közelebb állnának a tűzhöz, mint mondjuk a magyarok. Nagyon régóta szeretnénk már gyorsasági motoros vb-futamot rendezni, és ezen a FIM-nél évtizedek óta dolgozó Bulcsu Rezsőtől kezdve Talmácsi Gáboron át több, a nemzetközi motoros életben ismert és elismert magyar szakember dolgozott. A magyar rendezési szándék találkozott a Dorna elképzeléseivel, amely kiemelten fontosnak tartják a közép-európai régiót. Ezért kaphatott esélyt egy Balatonfőkajár mellett épült pálya a csehországi Brno és az ausztriai Red Bull Ring mellett.

„A motor jó formában van, a régi ruhám rám jön” – így készül a hazai MotoGP-futamra Talmácsi Gábor

Sokat segítene, ha Talmácsi Gábor mellett lenne egy újabb ismert név, aki részt venne a motorversenyzés és a hazai nagydíj népszerűsítésében. Van ilyen tehetség a láthatáron?
Mindig voltak és vannak tehetséges magyarok a kétkerekű motorsportban. Győrfi Alen 2007-ben Európa-bajnoki címet szerzett a 125 köbcentis kategóriában, amiben Talma abban az évben világbajnok lett. Pechjére Gábor világbajnoki címe elhomályosította Alen Eb-címét. Volt nekünk persze régen Szabó II. Lászlónk és Drapál Jánosunk, majd a kilencvenes években Harmati Árpád ért el sikereket a Superbike-ban. Bő két évtizeddel később Sebestyén Péter remekelt a Supersport 600-as kategóriában. Jelenleg Varga Tibort emelném ki, aki 18 éves és a MotoGP kísérősorozatában, a Moto-E-ben versenyez. 

Jelenleg Dél-Spanyolországban él, heti öt motoros edzésen vesz részt, és múlt hétvégén, az ausztriai Spielbergben hajszál híján a dobogóra állhatott. A fiatalok többségének 18 éves korában csak a bulizás, a fesztiválozás jár az eszében – ezzel szemben Tibornak abszolút a versenyzés van a fókuszban.

 Benne látom a magyar gyorsasági motorsport következő nagy tehetségét.

 

