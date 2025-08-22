Mostanra már minden magyar motorsport-rajongó tudja, hogy a gyorsasági motoros vb mezőnye több mint három évtized után visszatért Magyarországra egy, a Balaton partján épült, vadonatúj pályára. Miért nagy dolog ez?

Egyrészt a 33 év böjt miatt nagy dolog. Többször nekifutottunk már az elmúlt évtizedekben a gyorsasági motoros vb-sorozat idecsábításának, de nem igazán volt hol megrendezni. Nehéz dolog ez, mert a motorozás, a motorsportok más jellegű pályát igényelnek, mint az autóversenyzés. A Balaton Park-pályát úgy alakították ki, hogy az a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség, a FIM követelményeinek is megfeleljen, elsősorban biztonsági szempontból.

A Gresini Ducati spanyol versenyzője, Alex Márquez, a KTM Factory Racing csapat pilótája, Brad Binder (jobbra), KTM-es gyári csapattársa, Pedro Acosta és a Ducati gyári versenyzője, Francesco Bagnaia (balra) a MotoGP Magyar Nagydíj első szabadedzésén a Balaton Park Circuit-on, 2025. augusztus 22-én

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A Hungaroring immár 40 éve otthont ad az F1-es Magyar Nagydíjnak. A mogyoródi pálya miért nem volt alkalmas a motoros világbajnoki mezőny fogadására?

A Hungaroring eleve autóversenyzésre épült, olyan bukóterekkel és műtárgyakkal, amelyek a négykerekűeket biztonságosan tudják fogadni, a motorosokat viszont nem. A motorversenyzőknek

sokkal nagyobb, szélesebb kavicsos bukóterek kellenek, hogy ne vágódjanak neki puskagolyóként a védőkorlátnak.

A Red Bull KTM gyári versenyzője, Pedro Acosta a 2025-ös MotoGP Magyar Nagydíj első szabadedzésén. A MotoE-sorozatban versenyző 18 éves magyar tehetség, Varga Tibor képzése a KTM spanyol sztárjának mazzaróni motoros iskolájában, a PACO Motorsportnál történik

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Mennyire biztos a Balaton Park-pálya és a gyorsasági motoros Magyar Nagydíj helye a versenynaptárban?

A Magyar Nagydíj szervezője, a HUMDA tízéves keretszerződést kötött a Dornával, a gyorsasági motoros vb spanyol jogtulajdonosával, a magyar állam garanciavállalása mellett. Az elképzelések szerint a MotoGP-t a kezdeti időszak után átköltöztetik majd a Hungaroringre, ehhez azonban Mogyoródon jelentősen át kell alakítani nemcsak a bukózónákat, de a pálya nyomvonalát is. Egyelőre örüljünk annak, hogy a Hungaroring infrastruktúrája, a boxutca, a központi lelátók és épületek idén nyárra teljesen megújultak – a pályavonal átalakítása épp ezért a jövő zenéje lehet. Az viszont biztató, hogy a jövő évi Magyar Nagydíj már helyet kapott a Dorna versenynaptárában.



A MotoGP-ben a spanyolok és az olaszok dominálnak, akár a csapatok, akár a versenyzők nemzetiségét nézzük. A Balaton Park-pályát egy olasz befektetői csoport építtette. Könnyebb lehetett nekik megegyezni a spanyolokkal a futamról?

Nem gondolom, hogy csak azért, mert a pálya tulajdonosai olaszok, közelebb állnának a tűzhöz, mint mondjuk a magyarok. Nagyon régóta szeretnénk már gyorsasági motoros vb-futamot rendezni, és ezen a FIM-nél évtizedek óta dolgozó Bulcsu Rezsőtől kezdve Talmácsi Gáboron át több, a nemzetközi motoros életben ismert és elismert magyar szakember dolgozott. A magyar rendezési szándék találkozott a Dorna elképzeléseivel, amely kiemelten fontosnak tartják a közép-európai régiót. Ezért kaphatott esélyt egy Balatonfőkajár mellett épült pálya a csehországi Brno és az ausztriai Red Bull Ring mellett.