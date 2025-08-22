Mostanra már minden magyar motorsport-rajongó tudja, hogy a gyorsasági motoros vb mezőnye több mint három évtized után visszatért Magyarországra egy, a Balaton partján épült, vadonatúj pályára. Miért nagy dolog ez?
Egyrészt a 33 év böjt miatt nagy dolog. Többször nekifutottunk már az elmúlt évtizedekben a gyorsasági motoros vb-sorozat idecsábításának, de nem igazán volt hol megrendezni. Nehéz dolog ez, mert a motorozás, a motorsportok más jellegű pályát igényelnek, mint az autóversenyzés. A Balaton Park-pályát úgy alakították ki, hogy az a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség, a FIM követelményeinek is megfeleljen, elsősorban biztonsági szempontból.
A Hungaroring immár 40 éve otthont ad az F1-es Magyar Nagydíjnak. A mogyoródi pálya miért nem volt alkalmas a motoros világbajnoki mezőny fogadására?
A Hungaroring eleve autóversenyzésre épült, olyan bukóterekkel és műtárgyakkal, amelyek a négykerekűeket biztonságosan tudják fogadni, a motorosokat viszont nem. A motorversenyzőknek
sokkal nagyobb, szélesebb kavicsos bukóterek kellenek, hogy ne vágódjanak neki puskagolyóként a védőkorlátnak.
Mennyire biztos a Balaton Park-pálya és a gyorsasági motoros Magyar Nagydíj helye a versenynaptárban?
A Magyar Nagydíj szervezője, a HUMDA tízéves keretszerződést kötött a Dornával, a gyorsasági motoros vb spanyol jogtulajdonosával, a magyar állam garanciavállalása mellett. Az elképzelések szerint a MotoGP-t a kezdeti időszak után átköltöztetik majd a Hungaroringre, ehhez azonban Mogyoródon jelentősen át kell alakítani nemcsak a bukózónákat, de a pálya nyomvonalát is. Egyelőre örüljünk annak, hogy a Hungaroring infrastruktúrája, a boxutca, a központi lelátók és épületek idén nyárra teljesen megújultak – a pályavonal átalakítása épp ezért a jövő zenéje lehet. Az viszont biztató, hogy a jövő évi Magyar Nagydíj már helyet kapott a Dorna versenynaptárában.
A MotoGP-ben a spanyolok és az olaszok dominálnak, akár a csapatok, akár a versenyzők nemzetiségét nézzük. A Balaton Park-pályát egy olasz befektetői csoport építtette. Könnyebb lehetett nekik megegyezni a spanyolokkal a futamról?
Nem gondolom, hogy csak azért, mert a pálya tulajdonosai olaszok, közelebb állnának a tűzhöz, mint mondjuk a magyarok. Nagyon régóta szeretnénk már gyorsasági motoros vb-futamot rendezni, és ezen a FIM-nél évtizedek óta dolgozó Bulcsu Rezsőtől kezdve Talmácsi Gáboron át több, a nemzetközi motoros életben ismert és elismert magyar szakember dolgozott. A magyar rendezési szándék találkozott a Dorna elképzeléseivel, amely kiemelten fontosnak tartják a közép-európai régiót. Ezért kaphatott esélyt egy Balatonfőkajár mellett épült pálya a csehországi Brno és az ausztriai Red Bull Ring mellett.
Sokat segítene, ha Talmácsi Gábor mellett lenne egy újabb ismert név, aki részt venne a motorversenyzés és a hazai nagydíj népszerűsítésében. Van ilyen tehetség a láthatáron?
Mindig voltak és vannak tehetséges magyarok a kétkerekű motorsportban. Győrfi Alen 2007-ben Európa-bajnoki címet szerzett a 125 köbcentis kategóriában, amiben Talma abban az évben világbajnok lett. Pechjére Gábor világbajnoki címe elhomályosította Alen Eb-címét. Volt nekünk persze régen Szabó II. Lászlónk és Drapál Jánosunk, majd a kilencvenes években Harmati Árpád ért el sikereket a Superbike-ban. Bő két évtizeddel később Sebestyén Péter remekelt a Supersport 600-as kategóriában. Jelenleg Varga Tibort emelném ki, aki 18 éves és a MotoGP kísérősorozatában, a Moto-E-ben versenyez.
Jelenleg Dél-Spanyolországban él, heti öt motoros edzésen vesz részt, és múlt hétvégén, az ausztriai Spielbergben hajszál híján a dobogóra állhatott. A fiatalok többségének 18 éves korában csak a bulizás, a fesztiválozás jár az eszében – ezzel szemben Tibornak abszolút a versenyzés van a fókuszban.
Benne látom a magyar gyorsasági motorsport következő nagy tehetségét.