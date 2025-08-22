A gyakorlás első felében előbb Jorge Marti alatt füstölt el a gép, majd nem sokkal később Raúl Fernandez alatt kapott lángra a technika. A MotoGP gyakorlása természetesen tovább folytatódott.

Jorge Martin, a MotoGP korábbi bajnoka

Fotó: KLAUS PRESSBERGER / APA-PictureDesk

A MotoGP első szabadedzése nagy meglepetést nem hozott

Előbb tehát Jorge Martin járt pórul az edzésen, alatta elfüstölt a motor, de a spanyol bemutatta azt a bravúrt, hogy végül két keréken állva hagyta az Apriliát. Martin amúgy nem kis név a szakmában, 2024-ben világbajnoki címet szerzett a Pramac Ducati csapatával – ő lett az első versenyző a MotoGP-korszakban, aki nem gyári istállóval tudta ezt elérni.

Jorge Martin tökéletes parkolása:

Jorge Martin's Aprilia magically balancing itself in the gravel, quite impressive 😅#MotoGP #HungarianGP pic.twitter.com/ZXAHNF1RKu — Crash MotoGP (@crash_motogp) August 22, 2025

Nem járt ennyire jól Raul Fernandez, aki a Trackhouse Aprilia motorosa. Alatt tehát szintén egy Aprilia motor füstölt el, de alatta a lángok is felcsaptak és a pályamunkásoknak kellett megfékezniük a tüzet.

Balaton Park Circuiten rendezett első gyakorláson Jorge Martin így is a 10. lett. Az első helyen Marc Marquez végzett 1:37.956-os idővel. Mögötte Pol Espargaró, Pedro Acosta, Luca Marini, Álex Marquez, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli lett a sorrend, mögöttük ezredre azonos időt ment Enea Bastianini és Fermín Aldeguer.

