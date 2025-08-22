Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Hivatalos: a rendőrség megnevezte az augusztus 20-i csecsemőgyilkosság gyanúsítottját

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az első szabadedzéssel elkezdődött a Balaton Park Circuiten a MotoGP kategóriában induló versenyzők számára is a Magyarországra visszatérő verseny. A MototGP a mezőny legnagyobb gépeit jelenti, ez a királykategória, ahol rögtön érdekes jelenetetek láthattak a nézők.

A gyakorlás első felében előbb Jorge Marti alatt füstölt el a gép, majd nem sokkal később Raúl Fernandez alatt kapott lángra a technika. A MotoGP gyakorlása természetesen tovább folytatódott.

SPIELBERG, AUSTRIA - AUGUST 17: Jorge Martin of Spain and Aprilia Racing during the MotoGP Of Austria - Race at RED BULL RING on August 17, 2025 at Spielberg, Austria, STYRIA.250817_SEPA_12_128 - 20250817_PD5629 (Photo by Klaus Pressberger / APA-PictureDesk via AFP)
Jorge Martin, a MotoGP korábbi bajnoka
Fotó: KLAUS PRESSBERGER / APA-PictureDesk

A MotoGP első szabadedzése nagy meglepetést nem hozott

Előbb tehát Jorge Martin járt pórul az edzésen, alatta elfüstölt a motor, de a spanyol bemutatta azt a bravúrt, hogy végül két keréken állva hagyta az Apriliát. Martin amúgy nem kis név a szakmában, 2024-ben világbajnoki címet szerzett a Pramac Ducati csapatával – ő lett az első versenyző a MotoGP-korszakban, aki nem gyári istállóval tudta ezt elérni.

Jorge Martin tökéletes parkolása:

Nem járt ennyire jól Raul Fernandez, aki a Trackhouse Aprilia motorosa. Alatt tehát szintén egy Aprilia motor füstölt el, de alatta a lángok is felcsaptak és a pályamunkásoknak kellett megfékezniük a tüzet.

Balaton Park Circuiten rendezett első gyakorláson Jorge Martin így is a 10. lett. Az első helyen Marc Marquez végzett 1:37.956-os idővel. Mögötte Pol Espargaró, Pedro Acosta, Luca Marini, Álex Marquez, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli lett a sorrend, mögöttük ezredre azonos időt ment Enea Bastianini és Fermín Aldeguer.
 

„A motor jó formában van, a régi ruhám rám jön” – így készül a hazai MotoGP-futamra Talmácsi Gábor
Mindenkit meglepett: Fradi-mezben érkezett a magyar MotoGP-pályára a spanyol versenyző – fotók
366 km/órával száguldó motoros a Balaton partján

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!