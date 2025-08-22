Marc Marquez, a MotoGP sorozatának hatszoros világbajnoka nem az első helyen végzett a pénteki edzésen a balatoni pályán, ami egyébként már önmagában hírértékű lehetne. A spanyol versenyző azonban nem sokkal, mindössze hat ezreddel maradt le a leggyorsabb időt motorozó Pedro Acostától. A pálya kapcsán így fogalmazott a sztár: „Az első hat helyezett azt fogja mondani, hogy a pálya nyolcas vagy kilences” – tréfálkozott Marquez a Sky-nak –, „míg az utolsó hat azt fogja mondani, hogy mínusz egy. Ez egy egyedi pálya, amelyhez nem vagyunk hozzászokva, de ha egyszer megtalálod a tempódat, szórakoztató lesz. A legfontosabb, hogy biztonságosnak tűnik, ami nem kis teljesítmény, tekintve, hogy mennyi szó esett erről az elmúlt napokban.”

A MotoGP sztárja, Marc Marquez a Ducati motorján

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Marc Marquez a MotoGP egyik legnagyobb sztárja

„Még nem néztem meg a többiek tempóját, de az enyém jó volt, és mint mindig, jobban érzem magam használt gumikon, mint újakon. Holnap azonban dolgoznom kell, mert ezen a pályán a Hondák és a KTM-ek nagyon szűken tudnak kanyarodni, ami hasznos. Van egy komplett motorunk, de van néhány gyenge pontunk, amire összpontosítanunk kell.” – nyilatkozta Marquez. A spanyol versenyző mélyebben beleássa magát a pálya kis méretével kapcsolatos problémába, amelyet a sok irányváltás jellemez alacsony sebességnél.

„Ez egy kis pálya, sok éles irányváltással. A motorunk karaktere jobban illik a nagyobb pályákhoz, de egy világbajnokságon normális, hogy különböző pályák vannak. Ma megerősítettem, hogy gyors vagyok, de javítanom kell az irányváltásaimon, mivel körönként négy van, és következetesnek kell lenni.” Végső soron Marquez elmagyarázta a lágy hátsó gumiabroncs választását, ami kissé ellentmond a Ducati többi tagja által képviselt trendnek. „Sok Ducati-pilóta puha hátsó gumival kezdett, ezért én a közepeset választottam, hogy több adatom legyen a tanulmányozáshoz. Holnap többet fogom használni a lágyat, hogy jobban megértsem a helyzetet.”