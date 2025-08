Ritkán látni ekkora feszültséget egy sprintverseny célvonalánál. Noah Lyles parádés futással, az év eddigi legjobb eredményét produkálva győzött a 200 méteres döntőben. 19,63 másodperces időeredménye egészen kiemelkedő teljesítménynek számít.

Noah Lyles és Kenny Bednarek összecsapásáról még sokáig fognak beszélni

Fotó: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Hayward Field közönsége már ünnepelte a világbajnok újabb diadalát, amikor a másodikként célba érkező Kenny Bednarek hátulról meglökte őt. Egyes beszámolók szerint nem egyszer, hanem kétszer.

Azonnal érezni lehetett, hogy valami több történt, mint egy ártatlan kontakt: a mozdulat dühös volt és szándékos, Lyles pedig hátrafordulva reagált. Ezt követően a két sprinter a kamerák kereszttüzében is egymásnak feszült.

A futam önmagában is komoly téttel bírt. Lyles – aki a 2024-es párizsi olimpián 100-on aranyat, 200-on viszont csak bronzérmet szerzett, részben egy elhúzódó COVID-fertőzés után – most újra bizonyítani akarta, hogy ő a 200 méter uralkodója. A 200-on kétszeres olimpiai második Bednarek eközben régóta üldözi őt, rendre ezüsttel zár, és most úgy érezte, végre utolérheti.

A rajt után valóban ő vezetett, de Lyles az utolsó ötven méteren lehajrázta, tisztán győzött.

A feszültség a célba érés után csúcsosodott ki.

Noah Lyles vs Kenny Bednarek a célba érés után

A második helyezett Bednarek dühösen meglökte Lylest, aki megtorpant, majd újabb lökést kapott. A két atléta az NBC kamerái előtt, élő adásban is szóváltásba keveredett.

A riporteri kérdést félretéve Bednarek így szólalt meg: „Ha gondod van a történtekkel, várom a hívást. Nem fogom itt elmondani, de van mit megbeszélnünk.”

Lyles előbb csak annyit felelt: „Igazad van, beszéljünk erről utána.”

Később higgadtabban így nyilatkozott: „Ez a bajnokság igazán nehéz volt számomra. Nem voltam száz százalékos, de ez ma elég volt.”

A két futó már a célba érés után is beszélt egymással, amelyet kézfogással zártak, de a feszültség érezhetően ott maradt közöttük.

A jelenet pillanatok alatt bejárta a sportvilágot, és a közösségi médiában is futótűzként terjedt. Sokan Bednareket hibáztatták, amiért nem tudta kezelni a vereséget, mások viszont Lylesra mutogattak, mondván: a bajnok nem állhat oda hátrafordulva provokálni a legyőzött ellenfelet, még ha örömét is akarja kifejezni.