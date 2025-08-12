Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lekapcsolják az internetet, ez vár az emberekre

Link másolása
Vágólapra másolva!
A korábbi világelső szerb teniszező nem a legkönnyebb időszakát éli, ugyanis a 24-szeres Grand Slam-győztes idén még nem játszhatott GS-finálét, ami nem mostanában fordult vele elő. Novak Djokovics most egy videón látható, amin látszólag sérülés nélkül edz, ami árulkodó lehet,

A szerb szurkolóknak fájó lehet, hogy ismét hátat fordított Szerbiának Novak Djokovics, aki nem hazájában készül és a tenisztornáját is elköltöztette Szerbiából - írja a Magyar Nemzet.

Serbia's Novak Djokovics reacts as he speaks to the media during a post-match press conference in the Media Theatre in the Broadcast Centre after his defeat in the men's singles semi-final tennis match against Italy's Jannik Sinner on the twelfth day of the 2025 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, southwest London, on July 11, 2025. (Photo by Benjamin Gilbert / various sources / AFP)
Magyarázkodhat Novak Djokovics
Fotó: BENJAMIN GILBERT / POOL/AELTC

Novak Djokovics életben tartaná nagy sorozatát

A szerbek korábbi világelső teniszezője idén eddig mindhárom Grand Slam-versenyen az elődöntőig jutott el, és legutóbb 2017-ben fordult elő, hogy nem játszott GS-finálét. A jövő hét vasárnap rajtoló US Open lesz Novak Djokovics utolsó esélye arra, hogy a nagy sorozat ne szakadjon meg.

A szerb a felkészülés közben a torontói, majd a cincinnati mestertornától is visszalépett, miközben vett egy francia futballklubot, majd elköltöztette az ATP-tornáját – Szerbia helyett Görögország lesz a helyszín.

A világranglistán 7. Djokovicsot nem mellesleg múlt héten harmadik alkalommal is súlyos (ezúttal 15 ezer eurós) pénzbírsággal sújtották, amiért engedély nélkül újította fel a spanyolországi házát.

Novak Djokovics több mint egy hónapja nem lépett pályára teniszmeccsen, de egy friss felvétel azt bizonyítja, hogy a 38 éves teniszező jó állapotban van. A nyaralás után Montenegróban tűnt fel, ahol gyerekekkel focizott, majd teniszezett is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!