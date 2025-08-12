A szerb szurkolóknak fájó lehet, hogy ismét hátat fordított Szerbiának Novak Djokovics, aki nem hazájában készül és a tenisztornáját is elköltöztette Szerbiából - írja a Magyar Nemzet.

Magyarázkodhat Novak Djokovics

Fotó: BENJAMIN GILBERT / POOL/AELTC

Novak Djokovics életben tartaná nagy sorozatát

A szerbek korábbi világelső teniszezője idén eddig mindhárom Grand Slam-versenyen az elődöntőig jutott el, és legutóbb 2017-ben fordult elő, hogy nem játszott GS-finálét. A jövő hét vasárnap rajtoló US Open lesz Novak Djokovics utolsó esélye arra, hogy a nagy sorozat ne szakadjon meg.

A szerb a felkészülés közben a torontói, majd a cincinnati mestertornától is visszalépett, miközben vett egy francia futballklubot, majd elköltöztette az ATP-tornáját – Szerbia helyett Görögország lesz a helyszín.

A világranglistán 7. Djokovicsot nem mellesleg múlt héten harmadik alkalommal is súlyos (ezúttal 15 ezer eurós) pénzbírsággal sújtották, amiért engedély nélkül újította fel a spanyolországi házát.

Novak Djokovics több mint egy hónapja nem lépett pályára teniszmeccsen, de egy friss felvétel azt bizonyítja, hogy a 38 éves teniszező jó állapotban van. A nyaralás után Montenegróban tűnt fel, ahol gyerekekkel focizott, majd teniszezett is.