Újabb kihívója akadt a vitathatatlan nehézsúlyú ökölvívó világbajnoknak. Olekszandr Uszikot a nigériai Ike Ibeabuchi hívta ki miután a harmadik menetben technikai K.O.-val győzte le a magát meglepően könnyen megadó ellenfelét.

26 év kihagyás után győzelemmel tért vissza Ike Ibeabuchi(21-0, 16KO). A tegnap esti mérkőzést a nigériai Lagosban rendezték, ahol Ibeabuchi ellenfele honfitársa, a szintén nigériai Idris Afinni(18-9-2, 15KO) volt egy 12 menetre kiírt meccsen, írja a Profiboksz.hu oldal. Hogy hogy kerül képbe egy bundaszagú nigériai bokszmeccsen a nehézsúly vitathatatlan világbajnoka, Olekszandr Uszik?

RIYADH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 22: Olekszandr Uszik of Ukraine in action against Tyson Fury of United Kingdom during âRiyadh Seasonâ? boxing match event at the Kingdom Arena in Riyadh, Saudi Arabia on December 22, 2024. Mohammed Saad / Anadolu (Photo by Mohammed Saad / Anadolu via AFP)
Olekszandr Uszik mással sem fog egy ideig bunyózni, nemhogy az Elnökkel
Fotó: MOHAMMED SAAD / ANADOLU

Olekszandr Uszikra pályázik az Elnök

A helyi szövetséget sok kritika érte a meccs kapcsán, de ők azzal védekeztek, hogy az 52 éves Ibeabuchi minden orvosi vizsgálaton átment, sőt még Efe Ajagbával is sparringolt 4 menetet.

A mérkőzés viszonylag rövidre sikerült, mivel Afinni a harmadik menet után feladta a meccset, így Ibeabuchi egy TKO-s győzelemmel gyarapította a mérlegét. A sportágban szerényen csak „Elnök” becenévre hallgató Ibeabuchi a meccs után természetesen kihívta a nehézsúly vitathatatlan bajnokát, Olekszandr Uszikot is.

Ibeabuchinak valóban imponáló a mérlege, hiszen immár 21. profi meccse után is veretlen, egyetlen bajnoki övét 1997 június 7-én szerezte meg, amikor a kaliforniai Sacramentóban a szamoai-új-zélandi David Tuát legyőzve kaparintotta meg a WBC interkontinentális övét. Az Afinni elleni szombati meccs előtt utoljára még az előző évezredben, 1999. március 20-án lépett szorítóba, amikor az 5. menetben kiütötte Chris Byrdöt.

 

 

