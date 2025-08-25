26 év kihagyás után győzelemmel tért vissza Ike Ibeabuchi(21-0, 16KO). A tegnap esti mérkőzést a nigériai Lagosban rendezték, ahol Ibeabuchi ellenfele honfitársa, a szintén nigériai Idris Afinni(18-9-2, 15KO) volt egy 12 menetre kiírt meccsen, írja a Profiboksz.hu oldal. Hogy hogy kerül képbe egy bundaszagú nigériai bokszmeccsen a nehézsúly vitathatatlan világbajnoka, Olekszandr Uszik?
A helyi szövetséget sok kritika érte a meccs kapcsán, de ők azzal védekeztek, hogy az 52 éves Ibeabuchi minden orvosi vizsgálaton átment, sőt még Efe Ajagbával is sparringolt 4 menetet.
A mérkőzés viszonylag rövidre sikerült, mivel Afinni a harmadik menet után feladta a meccset, így Ibeabuchi egy TKO-s győzelemmel gyarapította a mérlegét. A sportágban szerényen csak „Elnök” becenévre hallgató Ibeabuchi a meccs után természetesen kihívta a nehézsúly vitathatatlan bajnokát, Olekszandr Uszikot is.
Ibeabuchinak valóban imponáló a mérlege, hiszen immár 21. profi meccse után is veretlen, egyetlen bajnoki övét 1997 június 7-én szerezte meg, amikor a kaliforniai Sacramentóban a szamoai-új-zélandi David Tuát legyőzve kaparintotta meg a WBC interkontinentális övét. Az Afinni elleni szombati meccs előtt utoljára még az előző évezredben, 1999. március 20-án lépett szorítóba, amikor az 5. menetben kiütötte Chris Byrdöt.