26 év kihagyás után győzelemmel tért vissza Ike Ibeabuchi(21-0, 16KO). A tegnap esti mérkőzést a nigériai Lagosban rendezték, ahol Ibeabuchi ellenfele honfitársa, a szintén nigériai Idris Afinni(18-9-2, 15KO) volt egy 12 menetre kiírt meccsen, írja a Profiboksz.hu oldal. Hogy hogy kerül képbe egy bundaszagú nigériai bokszmeccsen a nehézsúly vitathatatlan világbajnoka, Olekszandr Uszik?

Olekszandr Uszik mással sem fog egy ideig bunyózni, nemhogy az Elnökkel

Fotó: MOHAMMED SAAD / ANADOLU

Olekszandr Uszikra pályázik az Elnök

A helyi szövetséget sok kritika érte a meccs kapcsán, de ők azzal védekeztek, hogy az 52 éves Ibeabuchi minden orvosi vizsgálaton átment, sőt még Efe Ajagbával is sparringolt 4 menetet.

A mérkőzés viszonylag rövidre sikerült, mivel Afinni a harmadik menet után feladta a meccset, így Ibeabuchi egy TKO-s győzelemmel gyarapította a mérlegét. A sportágban szerényen csak „Elnök” becenévre hallgató Ibeabuchi a meccs után természetesen kihívta a nehézsúly vitathatatlan bajnokát, Olekszandr Uszikot is.

Ike “The President” Ibeabuchi calls out Oleksandr Usyk after his highly anticipated ring comeback.



Ibeabuchi won by TKO in round 3.



Your thoughts on this?



.#Fightgistmedia #boxing #ibeabuchiafinni #NIGERIABOXING pic.twitter.com/NemKjySIem — Fight Gist media (@Fightgistmedia) August 23, 2025

Ibeabuchinak valóban imponáló a mérlege, hiszen immár 21. profi meccse után is veretlen, egyetlen bajnoki övét 1997 június 7-én szerezte meg, amikor a kaliforniai Sacramentóban a szamoai-új-zélandi David Tuát legyőzve kaparintotta meg a WBC interkontinentális övét. Az Afinni elleni szombati meccs előtt utoljára még az előző évezredben, 1999. március 20-án lépett szorítóba, amikor az 5. menetben kiütötte Chris Byrdöt.