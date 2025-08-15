Mika Myllylä az 1990-es években a világ egyik legjobbjának számított sífutásban. Négy alkalommal nyert világbajnoki címet és az északisí-vb-ken további öt érmet is szerzett. Ötkarikás játékokon pedig hatszor állhatott fel dobogóra, ezek közül 1998-ban, Naganóban a 30 kilométeres klasszikus stílusú versenyszámban olimpiai bajnok lett. Pályafutása végét beárnyékolta, hogy a 2001-es lahti világbajnokságon győztes finn váltó tagjaként (öt másik társához hasonlóan) pozitív doppingmintát produkált, így elvették a hazaiak aranyérmét és sokan megkérdőjelezték Myllylä egész karrierjét is.

Az olimpiai bajnok finn sífutó, Mika Myllylä 2011-ben, 41 évesen hunyt el

Fotó: AFP

Az olimpiai bajnok Mika Myllylä szívrohamban hunyt el

A finn sífutó a kétéves eltiltásának lejárta után még visszatért, de már nem volt igazán sikeres és 2005-ben végleg visszavonult a sportágtól. A következő években a finn lapok szerint alkoholproblémákkal is küzdött, mielőtt 2011. július 5-én az akkor 41 éves Myllylä-t a szomszédja holtan találta meg kokkolai otthonában.

A hivatalos rendőrségi vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a tragédia baleset, és nem bűncselekmény vagy öngyilkosság következménye volt.

A halál pontos okára azonban a közelmúltig nem derült fény.

A Mika Wickström által írt, a héten megjelent életrajzi könyvben az szerepel, hogy Mika Myllylä halálát szívroham okozta, amelyet a boncolási eredmények alapján kiszáradás, alkoholfogyasztás és gyógyszerek befolyásoltak. Wickström megjegyezte, fontosnak tartotta, hogy a rendőrség után ő is bebizonyítsa: a háromgyermekes családapa nem öngyilkos, hanem baleset áldozata lett tizennégy évvel ezelőtt.