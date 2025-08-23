Korábban az öngyilkosság is megfordult az egykori magyar teniszező, Noszály Sándor fejében.
Noszály Sándor a Frizbi Hajdú Péterrel című műsorában beszéált őszintén az elmúlt évek megpróbáltatásairól. Magyarország egyik legeredményesebb teniszezőjének mentális válságát vagy mentális összeomlását egy ország láthatta. Azóta volt bátorsága orvoshoz fordulni és felállt a pszichés problémából.
„Magyarországon a mentális betegségeket nagyon sok stigma övezi, ezt tudjuk. Az a kérdés, hogy miért. Ezen kezdtem el gondolkozni, és miért? Mert kevés az ismeret, mert nem tudjuk igazából, hogy mi az, hogy mély depresszió, mi az, hogy bipolaritás, mi az, hogy borderline, mi az, hogy pánikbetegség” – mondta Noszály. Hozzátette, nagyon sokan jellemhibának tekintik a mentális betegségeket, méghozzá azért, mert kevés az információ. Tudni kell, hogy ezek a mentális betegségek nem jellemhibák, hanem ez egy állapot.
„Többször elmondtam, nekem igazából életemben semmilyen problémám nem volt. Majd a válásomnál 2014-ben 12 napig nem aludtam egy másodpercet sem, úgy dobogott a szívem... Az utolsó pillanatban felültem egy gépre, a János Kórházban sok antidepresszánst kaptam,
mert mély depresszióban voltam, és sajnos ez olyan volt, mint egy olaj a tűzre.”
„Nem volt igazán betegségtudatom, nem hittem el, hogy én bipoláris vagyok. Nem szedtem folyamatosan gyógyszert, titkoltam a kapcsolataimban, úgyhogy egy ilyen nagyon kemény 11 évem volt.
Ez az utolsó csepp volt a pohárban a boksz után, amikor annyira elszálltam, hogy már hülyeséget posztoltam. Előtte mindig volt olyan önuralmam, hogy ne csináljak ilyet. Így borult ki a bili, ami jó, hogy kiborult, mert be kellett vállalnom a betegséget"
– tette hozzá.
Noszály elmondta, amikor elkezdi szedni valaki az antidepresszánst, az első három hétben nagyon megkavarja a kémiát. Rá is van írva hatásként, hogy gyilkossági hajlam, és ezt sokan nem veszik komolyan, de a felügyelet nélkül nem ajánlja senkinek, hogy gyógyszert vegyen be.
„Minden az agyba dől el. Az agy kémiája megrendül. Az öngyilkosság az az első olyan dolog, amire az ember teljesen be van oltva. Az azt jelenti, hogy soha nem követné el. Tiszta aggyal szerintem a legfontosabb életösztön a túlélés, hogy ne legyen az ember öngyilkos. Viszont ha agy kémiája ennyire megbomlik, akkor szerintem nagyon sok ilyen eset van.”
„A férfiakba bele van oltva, hogy ne panaszkodjanak, meg ne kelljenek segítséget, mert férfi vagyok, meg kell mutatnom, hogy én nem lehetek gyenge. Mivel nem kezeli a mentálhigiéniáját, ami szerintem sokkal fontosabb, mint bármi a világon. Most már rájöttem, hogy hiába van bármilyen állásod, ha ezzel nem foglalkozol, akkor nem ér semmit az egész, mert igazából ez a legfontosabb. Szerintem egyre többen már foglalkoznak a lelki egészségükkel.”
Hozzátette, nagyon trükkös dolog a bipolaritás.
Hat évet voltam ebben a tudatban, és hat évet voltam öngyilkos előtt tudatban. mindig tudtam, hogy tenni kell valamit, mert mindig amikor depressziós voltam, akkor eldöntöttem. Csak akkor ezt még titkoltam. Szedtem gyógyszert, de abbahagytam.
Mindig, amikor depressziós voltam, akkor alig vártam, hogy valahogy jöjjek ki belőle, mert akkor se tudod elhinni.”
Noszály Sándor elindította a Stigma No címre hallgató saját podcastjét is, ahol őszintén beszél a mentális egészségről.
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!