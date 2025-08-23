Korábban az öngyilkosság is megfordult az egykori magyar teniszező, Noszály Sándor fejében.

Noszály Sándor: Az én fejemben is megfordult az öngyilkosság gondolata

Fotó: Instagram / Noszály Sándor

Öngyilkos gondolatokkal küzdött Noszály Sándor

Noszály Sándor a Frizbi Hajdú Péterrel című műsorában beszéált őszintén az elmúlt évek megpróbáltatásairól. Magyarország egyik legeredményesebb teniszezőjének mentális válságát vagy mentális összeomlását egy ország láthatta. Azóta volt bátorsága orvoshoz fordulni és felállt a pszichés problémából.

„Magyarországon a mentális betegségeket nagyon sok stigma övezi, ezt tudjuk. Az a kérdés, hogy miért. Ezen kezdtem el gondolkozni, és miért? Mert kevés az ismeret, mert nem tudjuk igazából, hogy mi az, hogy mély depresszió, mi az, hogy bipolaritás, mi az, hogy borderline, mi az, hogy pánikbetegség” – mondta Noszály. Hozzátette, nagyon sokan jellemhibának tekintik a mentális betegségeket, méghozzá azért, mert kevés az információ. Tudni kell, hogy ezek a mentális betegségek nem jellemhibák, hanem ez egy állapot.

„Többször elmondtam, nekem igazából életemben semmilyen problémám nem volt. Majd a válásomnál 2014-ben 12 napig nem aludtam egy másodpercet sem, úgy dobogott a szívem... Az utolsó pillanatban felültem egy gépre, a János Kórházban sok antidepresszánst kaptam,

mert mély depresszióban voltam, és sajnos ez olyan volt, mint egy olaj a tűzre.”

„Nem volt igazán betegségtudatom, nem hittem el, hogy én bipoláris vagyok. Nem szedtem folyamatosan gyógyszert, titkoltam a kapcsolataimban, úgyhogy egy ilyen nagyon kemény 11 évem volt.

Ez az utolsó csepp volt a pohárban a boksz után, amikor annyira elszálltam, hogy már hülyeséget posztoltam. Előtte mindig volt olyan önuralmam, hogy ne csináljak ilyet. Így borult ki a bili, ami jó, hogy kiborult, mert be kellett vállalnom a betegséget"

– tette hozzá.

Noszály elmondta, amikor elkezdi szedni valaki az antidepresszánst, az első három hétben nagyon megkavarja a kémiát. Rá is van írva hatásként, hogy gyilkossági hajlam, és ezt sokan nem veszik komolyan, de a felügyelet nélkül nem ajánlja senkinek, hogy gyógyszert vegyen be.