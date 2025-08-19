Live
Magyarországon találkozhat Zelenszkij és Putyin

A végső győztes Iga Swiatek az elődöntő során nemcsak a játékával hívta fel magára a figyelmet. A lengyel klasszis a Cincinnati Open az Elena Rybakina ellen meccsen a nagy meleg miatt ruhát akart cserélni, ezt pedig meg akarta örökíteni az operatőr, de a teniszezőnő nem kért a kamerákból.

A mérkőzés első játszmájának végén Swiatek a kispad felé ment, miközben a nagy hőségben próbált felfrissülni, ám láthatóan nagyon zavarta az operatőr jelenléte.

operatőr, MASON, OHIO - AUGUST 18: Iga Swiatek of Poland celebrates with the Rookwood Cup after defeating Jasmine Paolini of Italy during the women's final of the Cincinnati Open at Lindner Family Tennis Center on August 18, 2025 in Mason, Ohio. Matthew Stockman/Getty Images/AFP (Photo by MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Iga Swiatek még az operatőrrel is megküzdött, de végül a csúcsra ért Cincinnatiban
Fotó: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Iga Swiatek elküldte az operatőrt

A játékos levette a sapkáját, majd amikor észlelte, hogy a kamerák továbbra is rá fókuszálnak, akkor 

egyértelmű kézmozdulatokkal jelezte az operatőrnek, hogy állítsa le a felvételt. A lengyel sztár ugyanis éppen ruhát készült cserélni, ám ezt kamerák kereszttüze nélkül kívánta megtenni. A közvetítésben végül ezután el is fordították a kamerát.

  

Swiatek a rövid szünet után újult erővel tért vissza, és folytatta remek teljesítményét. Az elődöntő megnyerésével pályafutása során először jutott be a Cincinnati Open fináléjába, ahol az olasz Jasmine Paolini ellen is győzni tudott 7:5, 6:4-re, így a fináléban sem vesztett játszmát.

A tornagyőzelem nemcsak újabb rangos trófeát jelentett számára: a sikerrel az US Openre már világranglista másodiként érkezhet, megelőzve Coco Gauffot.

