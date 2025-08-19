A mérkőzés első játszmájának végén Swiatek a kispad felé ment, miközben a nagy hőségben próbált felfrissülni, ám láthatóan nagyon zavarta az operatőr jelenléte.

Iga Swiatek még az operatőrrel is megküzdött, de végül a csúcsra ért Cincinnatiban

Fotó: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Iga Swiatek elküldte az operatőrt

A játékos levette a sapkáját, majd amikor észlelte, hogy a kamerák továbbra is rá fókuszálnak, akkor

egyértelmű kézmozdulatokkal jelezte az operatőrnek, hogy állítsa le a felvételt. A lengyel sztár ugyanis éppen ruhát készült cserélni, ám ezt kamerák kereszttüze nélkül kívánta megtenni. A közvetítésben végül ezután el is fordították a kamerát.

Swiatek a rövid szünet után újult erővel tért vissza, és folytatta remek teljesítményét. Az elődöntő megnyerésével pályafutása során először jutott be a Cincinnati Open fináléjába, ahol az olasz Jasmine Paolini ellen is győzni tudott 7:5, 6:4-re, így a fináléban sem vesztett játszmát.

A tornagyőzelem nemcsak újabb rangos trófeát jelentett számára: a sikerrel az US Openre már világranglista másodiként érkezhet, megelőzve Coco Gauffot.