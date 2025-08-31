Fotó: Végh Zoltán

Méltó visszatérés tíz év kihagyás után

Fanni számára az egyik legfontosabb kihívás az volt, hogy tíz év kihagyás után újra színpadra állhasson. „A fitneszben a legnagyobb célom egyértelműen az volt, hogy a sikerekben gazdag versenyzői éveim után, 10 évvel később méltóképpen tudjak újra színpadra állni. Meghaladva a határaimat és kifogások nélkül tudtam felmutatni egy olyan eredményt, amire mai napig büszke vagyok.”

Az újrakezdés pedig nemcsak jól sikerült, de minden várakozást felülmúlt.

A Fitparádé 2012-es Abszolút Bajnoki győzelme és a 2023-as IFBB Pro kártya megszerzése két olyan mérföldkő, amelyet soha nem felejt el.

A fordulópont: amikor rájött, hogy nem engedte el végleg a versenyzést

Egy sorsfordító pillanat 2022-ben hozta el a végső döntést. „Emlékszem a pillanatra, amikor Buranits Ildikó felkért a 2022-es Fitmodel World zsűrizésére, akkor ott a színpad mellett tudatosult bennem, hogy még nem engedtem el végleg a versenyzés gondolatát. Az már csak hab volt a tortán, hogy ott a helyszínen összetalálkoztam régi, kedves versenyzőtársammal, Németh Rékával, aki közben sikeres felkészítő edzővé vált. Már ott körvonalazódott, hogy ha belevágok, akkor csak és kizárólag az ő iránymutatásával szárnyalhatom túl a régi önmagamat, és ez így is lett.”

És itt érkezik el Buranits Ildikó szerepe, aki mindig is nagy tisztelője volt Fanninak.

„Ő maga a megtestesült harmónia”

A Fitparádé promótere soha nem felejti el azt a bizonyos 2012-es győzelmet: „Emlékszem a Fitparádé-győzelmére. Annyira felkészült volt, hogy elsöprő fölénnyel gyűjtötte be a kategóriagyőzelmet követően az overall bajnoki trófeát is. Ő az, aki fiatal lányként még Zsuppán Fanniként is, de két gyermekes anyukaként Ország Fanniként is télen-nyáron, mindig bomba formában van.

Egyszerűen jó ránézni, mert rendkívül motiváló a közelében lenni. Ő maga a megtestesült harmónia.

Aztán eljött az a pillanat, amikor Ildikó felkérte a bírói feladatra Fannit. „A Fitmodel World-versenyre 2022-ben előre megfontolt szándékkal kértem fel a korábbi abszolút bajnokokat a bírói karban pontozni. Tudtam, ha van még bennük egy kis motiváció, akkor előbb-utóbb a Fitparádén és most már az NPC /IFBB Pro League rendszerében fognak visszatérni. Ez történt Fanni esetében is, nekem pedig dagadt a mellem a büszkeségtől, hogy újra és csodálatos formában látom viszont a színpadunkon. Így utólag elárulhatom, hogy még a könnyem is kicsordult.”