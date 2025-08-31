Amikor arról kérdeztük, miért kezdett el sportolni, Ország Fanni azonnal visszarepült a gyerekkorába. Ahogyan ő fogalmaz: „A mozgás szeretete már gyerekként is megmutatkozott, de a fitnesz iránti érdeklődésem csak tizenévesen kezdődött, amikor már arra is igényem lett, hogy formás és tónusos legyek a sportolástól. Innentől teljesen természetessé vált, hogy a napi rutinom részét képezze a súlyzós edzés” – vágott a téma közepébe a gyönyörű sportolónő, akinek ez a döntés aztán teljesen megváltoztatta az életét.
Amit akkor egyszerűen csak formálódásnak és önkifejezésnek gondolt, az mára egy olyan életmód lett, amely keretet ad mindennek, amit csinál.
Húsz éve minden nap kapcsolatba kerül a sporttal, ami nem véletlen.
Olyan keretet ad a sport, ami egyszerre tölt fel és fáraszt le testileg, de mentálisan minden módon kikapcsol és felfrissít. Egy számomra ideális egyensúlyt teremt, amire minden körülmények között számíthatok és mindig pontosan annyit kapok belőle vissza, mint amennyi beleteszek.
Sokan hajlamosak azt gondolni, hogy a sikeres sportolók életét kizárólag az edzések és a versenyek határozzák meg. Fanni azonban mindig hangsúlyozza, hogy a fitnesz számára „csak” egy hobbi – bár nagyon komolyan veszi.
„Elsősorban már anya, feleség és vállalkozó vagyok. Ugyanis utóbbiak egyike nélkül se tudnék végigcsinálni egy felkészülést vagy kiutazni egy versenyre sem. Itt ki kell emelnem, hogy a férjem és a gyerekeink támogatása, empátiája nélkül biztosan nem tudnék ennyi területen helytállni, amiért nagyon hálás vagyok nekik.”
Ez a hálás és szeretetteljes szemlélet az, ami különlegessé teszi őt. Nemcsak a színpadon bajnok, hanem a hétköznapokban is: olyan nő, aki képes egyszerre több szerepben is hibátlanul helytállni.
Az aktív életmód a gyerekeinek is természetes.
Két igen aktív fiú gyermekem van, akiket kicsi koruk óta igyekszünk mindenféle sporttal megismertetni. Ezért a közös, minőségi időtöltésünk leggyakrabban valamilyen sporttevékenység, mint a biciklizés vagy erőnléti edzés.
Ez nemcsak mozgás, hanem életforma is. A család számára a sport a kötődés egyik legerősebb formája.
Fanni számára az egyik legfontosabb kihívás az volt, hogy tíz év kihagyás után újra színpadra állhasson. „A fitneszben a legnagyobb célom egyértelműen az volt, hogy a sikerekben gazdag versenyzői éveim után, 10 évvel később méltóképpen tudjak újra színpadra állni. Meghaladva a határaimat és kifogások nélkül tudtam felmutatni egy olyan eredményt, amire mai napig büszke vagyok.”
Az újrakezdés pedig nemcsak jól sikerült, de minden várakozást felülmúlt.
A Fitparádé 2012-es Abszolút Bajnoki győzelme és a 2023-as IFBB Pro kártya megszerzése két olyan mérföldkő, amelyet soha nem felejt el.
Egy sorsfordító pillanat 2022-ben hozta el a végső döntést. „Emlékszem a pillanatra, amikor Buranits Ildikó felkért a 2022-es Fitmodel World zsűrizésére, akkor ott a színpad mellett tudatosult bennem, hogy még nem engedtem el végleg a versenyzés gondolatát. Az már csak hab volt a tortán, hogy ott a helyszínen összetalálkoztam régi, kedves versenyzőtársammal, Németh Rékával, aki közben sikeres felkészítő edzővé vált. Már ott körvonalazódott, hogy ha belevágok, akkor csak és kizárólag az ő iránymutatásával szárnyalhatom túl a régi önmagamat, és ez így is lett.”
És itt érkezik el Buranits Ildikó szerepe, aki mindig is nagy tisztelője volt Fanninak.
A Fitparádé promótere soha nem felejti el azt a bizonyos 2012-es győzelmet: „Emlékszem a Fitparádé-győzelmére. Annyira felkészült volt, hogy elsöprő fölénnyel gyűjtötte be a kategóriagyőzelmet követően az overall bajnoki trófeát is. Ő az, aki fiatal lányként még Zsuppán Fanniként is, de két gyermekes anyukaként Ország Fanniként is télen-nyáron, mindig bomba formában van.
Egyszerűen jó ránézni, mert rendkívül motiváló a közelében lenni. Ő maga a megtestesült harmónia.
Aztán eljött az a pillanat, amikor Ildikó felkérte a bírói feladatra Fannit. „A Fitmodel World-versenyre 2022-ben előre megfontolt szándékkal kértem fel a korábbi abszolút bajnokokat a bírói karban pontozni. Tudtam, ha van még bennük egy kis motiváció, akkor előbb-utóbb a Fitparádén és most már az NPC /IFBB Pro League rendszerében fognak visszatérni. Ez történt Fanni esetében is, nekem pedig dagadt a mellem a büszkeségtől, hogy újra és csodálatos formában látom viszont a színpadunkon. Így utólag elárulhatom, hogy még a könnyem is kicsordult.”
Fanni számára a fitnesz már jóval több, mint sport: egy olyan életfilozófia, amelyet gyermekeinek is átad.
Számomra az is nagyon fontos, hogy a gyermekeim testközelből látják: a befektetett munka mindig megtérül és mennyi áldozatot kell meghozni azért, amit nagyon akarunk.
Nem csoda, hogy Buranits Ildikó ennyire bízott a versenyzőben: „Pontosan tudtam, hogy előbb-utóbb meg fogja nyerni a Pro kártyát, és nagyon örülök, hogy ez ilyen hamar sikerült neki. Az pedig, hogy a férje és a fiai is ott szurkolnak az ország szó szerint egyik legfittebb anyukájának a versenyeken, az önmagában is hihetetlen energiákat indít el mindenkiben, aki ott van.”
A legnagyobb örömet számára az edzés mellett a családdal eltöltött idő adja: „Bármilyen élménygyűjtés a családdal kikapcsol, és megnyugtat a rendszerezés is. Ugyanis, ha rend van a környezetemben, akkor mentálisan a fejemben is rend van.”
Fanni mindenkihez szól, aki most vágna bele az edzésbe: „Ha most kezdesz el edzeni, akkor szerintem az a legfontosabb, hogy türelmes legyél magadhoz és ne gondold túl a dolgot. Következetesen változtass, inkább apránként a dolgokon, mert akkor könnyebben adaptálódik napi rutinná és ne add fel, ha nem jön könnyen az eredmény, mert hosszú távon biztosan lesz eredménye az állhatatosságnak.”