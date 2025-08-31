Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Van, aki szerint a nőiesség és az erő nehezen fér meg egymás mellett. Ország Fanni azonban épp az élő bizonyíték rá, hogy az igazi harmónia ott kezdődik, ahol a kitartás, a szenvedély és a szeretet találkozik. Kétgyermekes édesanyaként, feleségként és vállalkozóként minden szerepében helytáll, miközben újra és újra meghódítja a fitneszvilág színpadait. Bomba formában van télen-nyáron, és sugárzó szépsége nemcsak a reflektorfényben, hanem a hétköznapokban is lenyűgöző.

Amikor arról kérdeztük, miért kezdett el sportolni, Ország Fanni azonnal visszarepült a gyerekkorába. Ahogyan ő fogalmaz: „A mozgás szeretete már gyerekként is megmutatkozott, de a fitnesz iránti érdeklődésem csak tizenévesen kezdődött, amikor már arra is igényem lett, hogy formás és tónusos legyek a sportolástól. Innentől teljesen természetessé vált, hogy a napi rutinom részét képezze a súlyzós edzés” – vágott a téma közepébe a gyönyörű sportolónő, akinek ez a döntés aztán teljesen megváltoztatta az életét.

Ország Fanni
Ország Fanni a színpadon és a családjával érzi a legjobban magát

Amit akkor egyszerűen csak formálódásnak és önkifejezésnek gondolt, az mára egy olyan életmód lett, amely keretet ad mindennek, amit csinál.

Ország Fanni sport nélkül el sem tudná képzelni az életét

Húsz éve minden nap kapcsolatba kerül a sporttal, ami nem véletlen.

Olyan keretet ad a sport, ami egyszerre tölt fel és fáraszt le testileg, de mentálisan minden módon kikapcsol és felfrissít. Egy számomra ideális egyensúlyt teremt, amire minden körülmények között számíthatok és mindig pontosan annyit kapok belőle vissza, mint amennyi beleteszek.

Nemcsak fitneszversenyző – anya, feleség, vállalkozó

Sokan hajlamosak azt gondolni, hogy a sikeres sportolók életét kizárólag az edzések és a versenyek határozzák meg. Fanni azonban mindig hangsúlyozza, hogy a fitnesz számára „csak” egy hobbi – bár nagyon komolyan veszi. 

Galéria: Ország Fanni, a kétgyermekes fitneszbombázó
Fotó: instagram.com/fanniorszag_ifbbpro
1/17
Ország Fanni, a kétgyermekes fitneszbombázó

„Elsősorban már anya, feleség és vállalkozó vagyok. Ugyanis utóbbiak egyike nélkül se tudnék végigcsinálni egy felkészülést vagy kiutazni egy versenyre sem. Itt ki kell emelnem, hogy a férjem és a gyerekeink támogatása, empátiája nélkül biztosan nem tudnék ennyi területen helytállni, amiért nagyon hálás vagyok nekik.”

Ez a hálás és szeretetteljes szemlélet az, ami különlegessé teszi őt. Nemcsak a színpadon bajnok, hanem a hétköznapokban is: olyan nő, aki képes egyszerre több szerepben is hibátlanul helytállni.

Közös sport a családdal

Az aktív életmód a gyerekeinek is természetes. 

Két igen aktív fiú gyermekem van, akiket kicsi koruk óta igyekszünk mindenféle sporttal megismertetni. Ezért a közös, minőségi időtöltésünk leggyakrabban valamilyen sporttevékenység, mint a biciklizés vagy erőnléti edzés.

Ez nemcsak mozgás, hanem életforma is. A család számára a sport a kötődés egyik legerősebb formája.

Fotó: Végh Zoltán

Méltó visszatérés tíz év kihagyás után

Fanni számára az egyik legfontosabb kihívás az volt, hogy tíz év kihagyás után újra színpadra állhasson. „A fitneszben a legnagyobb célom egyértelműen az volt, hogy a sikerekben gazdag versenyzői éveim után, 10 évvel később méltóképpen tudjak újra színpadra állni. Meghaladva a határaimat és kifogások nélkül tudtam felmutatni egy olyan eredményt, amire mai napig büszke vagyok.”

Az újrakezdés pedig nemcsak jól sikerült, de minden várakozást felülmúlt.

A Fitparádé 2012-es Abszolút Bajnoki győzelme és a 2023-as IFBB Pro kártya megszerzése két olyan mérföldkő, amelyet soha nem felejt el. 

A fordulópont: amikor rájött, hogy nem engedte el végleg a versenyzést

Egy sorsfordító pillanat 2022-ben hozta el a végső döntést. „Emlékszem a pillanatra, amikor Buranits Ildikó felkért a 2022-es Fitmodel World zsűrizésére, akkor ott a színpad mellett tudatosult bennem, hogy még nem engedtem el végleg a versenyzés gondolatát. Az már csak hab volt a tortán, hogy ott a helyszínen összetalálkoztam régi, kedves versenyzőtársammal, Németh Rékával, aki közben sikeres felkészítő edzővé vált. Már ott körvonalazódott, hogy ha belevágok, akkor csak és kizárólag az ő iránymutatásával szárnyalhatom túl a régi önmagamat, és ez így is lett.”

 

És itt érkezik el Buranits Ildikó szerepe, aki mindig is nagy tisztelője volt Fanninak.

„Ő maga a megtestesült harmónia”

A Fitparádé promótere soha nem felejti el azt a bizonyos 2012-es győzelmet: „Emlékszem a Fitparádé-győzelmére. Annyira felkészült volt, hogy elsöprő fölénnyel gyűjtötte be a kategóriagyőzelmet követően az overall bajnoki trófeát is. Ő az, aki fiatal lányként még Zsuppán Fanniként is, de két gyermekes anyukaként Ország Fanniként is télen-nyáron, mindig bomba formában van.

Egyszerűen jó ránézni, mert rendkívül motiváló a közelében lenni. Ő maga a megtestesült harmónia.

Aztán eljött az a pillanat, amikor Ildikó felkérte a bírói feladatra Fannit. „A Fitmodel World-versenyre 2022-ben előre megfontolt szándékkal kértem fel a korábbi abszolút bajnokokat a bírói karban pontozni. Tudtam, ha van még bennük egy kis motiváció, akkor előbb-utóbb a Fitparádén és most már az NPC /IFBB Pro League rendszerében fognak visszatérni. Ez történt Fanni esetében is, nekem pedig dagadt a mellem a büszkeségtől, hogy újra és csodálatos formában látom viszont a színpadunkon. Így utólag elárulhatom, hogy még a könnyem is kicsordult.”

A kitartás mindig meghozza a gyümölcsét

Fanni számára a fitnesz már jóval több, mint sport: egy olyan életfilozófia, amelyet gyermekeinek is átad.

Számomra az is nagyon fontos, hogy a gyermekeim testközelből látják: a befektetett munka mindig megtérül és mennyi áldozatot kell meghozni azért, amit nagyon akarunk.

Nem csoda, hogy Buranits Ildikó ennyire bízott a versenyzőben: „Pontosan tudtam, hogy előbb-utóbb meg fogja nyerni a Pro kártyát, és nagyon örülök, hogy ez ilyen hamar sikerült neki. Az pedig, hogy a férje és a fiai is ott szurkolnak az ország szó szerint egyik legfittebb anyukájának a versenyeken, az önmagában is hihetetlen energiákat indít el mindenkiben, aki ott van.”

 

Mi kapcsolja ki a fitnesz istennőjét?

A legnagyobb örömet számára az edzés mellett a családdal eltöltött idő adja: „Bármilyen élménygyűjtés a családdal kikapcsol, és megnyugtat a rendszerezés is. Ugyanis, ha rend van a környezetemben, akkor mentálisan a fejemben is rend van.”

Fanni mindenkihez szól, aki most vágna bele az edzésbe: „Ha most kezdesz el edzeni, akkor szerintem az a legfontosabb, hogy türelmes legyél magadhoz és ne gondold túl a dolgot. Következetesen változtass, inkább apránként a dolgokon, mert akkor könnyebben adaptálódik napi rutinná és ne add fel, ha nem jön könnyen az eredmény, mert hosszú távon biztosan lesz eredménye az állhatatosságnak.”

  • Még több cikk
A csodaszép magyar sportolónő minden edzéssel közelít az álmához – galéria
A háború sem állította meg az elbűvölő testű fitneszest – galéria
„A fitnesz csapatsport” – a sportág szőke Hamupipőkéje mindenkit lenyűgöz

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!