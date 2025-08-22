A 49 éves korábbi pankrátornő, – aki a WWE Hírességek Csarnokának tagja – Trish Stratus (valódi nevén Patricia Anne Stratigeas) szívszorító bejegyzésben közölte, hogy édesanyja hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt.

Minden idők legjobb női pankrátora, Trish Stratus

Fotó: JOHN NACION / NurPhoto

Édesanyját gyászolja a legendás pankrátornő

„Az anyukám elment. Nem is tudom, hogyan mit mondjak... Múlt héten hunyt el, és még mindig nem találom a szavakat” – kezdte minden idők legjobb női pankrátorának tartott Trish, aki a 2000-es években volt a csúcson.

Trish Stratus szoros kapcsolatot ápolt édesanyjával, aki mindig ott volt mellette, búcsúlevelében pedig a legjobb barátjának nevezte.

Augusztus elején Stratus lemondott egy walesi rajongói rendezvényt, mivel beteg édesanyja mellett akart lenni. A kanadai származású sztár felfedte, édesanyja halála után az volt a legnehezebb, hogy közölje a hírt két gyermekével.

„A gyerekeim csak olyan életet ismertek eddig, amelyben a nagymamájuk mindig ott volt nekik. Az egyik legnehezebb dolog volt, amit valaha is tennem kellett, hogy elmagyarázzam nekik, ez már soha többé nem lesz így” – írta a szőke sportolónő, aki így emlékezett vissza édesanyjáról.

„Annyi nehézségen kellett keresztülmennie, de ezeken ámulatba ejtő és szűnni nem akaró erővel küzdötte át magát mindig. Még a legnehezebb napjaiban is másokra gondolt először. Ilyen volt az én anyukám – önzetlen, bátor és tele szeretettel. Szavakkal le sem írható, mennyire összetört a szívem. Az élet már soha többé nem lesz ugyanolyan”.

Trish Stratust minden idők egyik legjobb női pankrátoraként tartják számon. Ő tartja a legtöbb női rekordot a WWE-ben és pályafutása során 448 napig birtokolta a női bajnoki címet, ami a sportág történetének második leghosszabb uralkodási ideje. 2006-ban vonult vissza a profi birkózástól, de azóta is rendszeresen feltűnik a WWE-ben. A torontói származású birkózó az utóbbi években olyan sztárokkal lépett szorítóba, mint Charlotte Flair, Becky Lynch és Bayley. A legenda legújabb fotósorozata ismét bizonyítja, hogy Trish Stratus továbbra is a WWE egyik legikonikusabb és legvonzóbb személyisége, aki évtizedek után is képes lenyűgözni rajongóit.