Gyászol a WWE-legendája, Trish Stratus. Az egykori pankrátornő a közösségi oldalán számolt be édesanyja elvesztéséről.

A 49 éves korábbi pankrátornő, – aki a WWE Hírességek Csarnokának tagja – Trish Stratus (valódi nevén Patricia Anne Stratigeas) szívszorító bejegyzésben közölte, hogy édesanyja hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt.

pankrátor Trish Stratus attends the ''Queen of the Ring'' New York premiere at AMC Lincoln Square 13 in New York, United States, on March 4, 2025. (Photo by John Nacion/NurPhoto) (Photo by John Nacion / NurPhoto via AFP)
Minden idők legjobb női pankrátora, Trish Stratus
Fotó: JOHN NACION / NurPhoto

Édesanyját gyászolja a legendás pankrátornő

„Az anyukám elment. Nem is tudom, hogyan mit mondjak... Múlt héten hunyt el, és még mindig nem találom a szavakat” – kezdte minden idők legjobb női pankrátorának tartott Trish, aki a 2000-es években volt a csúcson. 

Trish Stratus szoros kapcsolatot ápolt édesanyjával, aki mindig ott volt mellette, búcsúlevelében pedig a legjobb barátjának nevezte.

Augusztus elején Stratus lemondott egy walesi rajongói rendezvényt, mivel beteg édesanyja mellett akart lenni. A kanadai származású sztár felfedte, édesanyja halála után az volt a legnehezebb, hogy közölje a hírt két gyermekével.

„A gyerekeim csak olyan életet ismertek eddig, amelyben a nagymamájuk mindig ott volt nekik. Az egyik legnehezebb dolog volt, amit valaha is tennem kellett, hogy elmagyarázzam nekik, ez már soha többé nem lesz így” – írta a szőke sportolónő, aki így emlékezett vissza édesanyjáról.

„Annyi nehézségen kellett keresztülmennie, de ezeken ámulatba ejtő és szűnni nem akaró erővel küzdötte át magát mindig. Még a legnehezebb napjaiban is másokra gondolt először. Ilyen volt az én anyukám – önzetlen, bátor és tele szeretettel. Szavakkal le sem írható, mennyire összetört a szívem. Az élet már soha többé nem lesz ugyanolyan”.

Trish Stratust minden idők egyik legjobb női pankrátoraként tartják számon. Ő tartja a legtöbb női rekordot a WWE-ben és pályafutása során 448 napig birtokolta a női bajnoki címet, ami a sportág történetének második leghosszabb uralkodási ideje. 2006-ban vonult vissza a profi birkózástól, de azóta is rendszeresen feltűnik a WWE-ben. A torontói származású birkózó az utóbbi években olyan sztárokkal lépett szorítóba, mint Charlotte Flair, Becky Lynch és Bayley. A legenda legújabb fotósorozata ismét bizonyítja, hogy Trish Stratus továbbra is a WWE egyik legikonikusabb és legvonzóbb személyisége, aki évtizedek után is képes lenyűgözni rajongóit. 

