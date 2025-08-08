Sha’Carri Richardsont családon belüli erőszak gyanúja miatt vették őrizetbe, miután a repülőtéren ütötte meg a barátját az olimpiai bajnok sztár.

Sha’Carri Richardson a repülőtéren került nagy bajba

Fotó: CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A repülőtéren ütötte meg Richardson Christian Colemant

A felvételeken látható, hogy Richardson feketébe öltözve, sapkában

megragadja párja hátizsákjának pántját, majd erőszakosan meglöki és egy falnak taszítja Colemant, miközben a járókelők döbbenten figyelik a jelenetet.

A későbbi rendőrségi jelentés szerint Richardson mintha valamilyen tárgyat dobott volna Coleman felé, amit a Biztonsági Ellenőrző Személyzet (TSA) szerint fejhallgatónak véltek.

A szituáció annyira elfajult, hogy végül Richardstont őrizetbe vették. Coleman viszont nem kívánt vádat emelni ellene, így az amerikai olimpiai sprintert rövid idő után szabadon engedték. Coleman később nyilvánosan bírálta párja letartóztatását, méltatlannak nevezve az ítéletet.

Sha’carri Richardson and Christian Coleman incident. The fact she can do this in public is crazy can only imagine what goes on behind closed doors. Sha’carri is lucky Coleman got a lot of restraint. pic.twitter.com/3lBBDR1lGT — Krash out Kenny (@Krashoutkenny7) August 8, 2025

Sha’Carri Richardson sportpályafutása ugyanakkor fantasztikus sikertörténet. A 2024-es párizsi olimpián többek között aranyérmet is nyer, de nemcsak gyorsasága miatt vált ismertté. Egyedi stílusa, feltűnő hajszínei, hossz körmei és különleges tetoválásai is jelentősen hozzájárultak a népszerűségéhez. Pályafutása során azonban nem kerülték el a buktatók sem: a tokiói 2020-as olimpián az indulási engedélyét elvették egy pozitív THC teszt miatt.

Ezt követően azonban visszatért, méghozzá csúcsformában„ Jobb vagyok Sha’Carri-ként. Jobb vagyok, ha önmagam vagyok

– nyilatkozta korábban a Vogue magazinnak.

Richardson 2023-ban Budapesten is káprázatos eredményeket ért el a világbajnokságon, ahol aranyérmet nyert 100 méteren, bronzot 200 méteren, valamint az amerikai váltóval is nyert 4x100 méteren.

A texasi sprinter karrierjének feltámadása és lendülete megtekinthető a Netflix által készített SPRINT című dokumentumsorozatban is, amely a 2024-es párizsi ötkarikás játékokig követi nyomon a világ egyik legjobb sprintereinek életét.