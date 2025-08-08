Live
A tavalyi párizsi olimpián 4x100 méteres váltóban arany- és 100 méteren ezüstérmet nyert sprinter, Sha’Carri Richardson neve az utóbbi években nemcsak az elképesztő sportteljesítményei miatt került a reflektorfénybe, hanem a magánéletében történt drámai események miatt is. Nemrégiben a Seattle-i repülőtéren készült biztonsági felvételek rögzítették, amint a texasi atléta heves vitába keveredett párjával, a szintén sportoló Christian Colemannal, ami odáig fajult, hogy megütötte a barátját.

Sha’Carri Richardsont családon belüli erőszak gyanúja miatt vették őrizetbe, miután a repülőtéren ütötte meg a barátját az olimpiai bajnok sztár.

repülőtér, EUGENE, OREGON - AUGUST 03: Sha'Carri Richardson prepares to compete in the first round of the Toyota Women's 200m during the 2025 USATF Outdoor Championships at Hayward Field on August 03, 2025 in Eugene, Oregon. Christian Petersen/Getty Images/AFP (Photo by Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Sha’Carri Richardson  a repülőtéren került nagy bajba
Fotó: CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A repülőtéren ütötte meg Richardson Christian Colemant

A felvételeken látható, hogy Richardson feketébe öltözve, sapkában 

megragadja párja hátizsákjának pántját, majd erőszakosan meglöki és egy falnak taszítja Colemant, miközben a járókelők döbbenten figyelik a jelenetet.

A későbbi rendőrségi jelentés szerint Richardson mintha valamilyen tárgyat dobott volna Coleman felé, amit a Biztonsági Ellenőrző Személyzet (TSA) szerint fejhallgatónak véltek. 

A szituáció annyira elfajult, hogy végül Richardstont őrizetbe vették. Coleman viszont nem kívánt vádat emelni ellene, így az amerikai olimpiai sprintert rövid idő után szabadon engedték. Coleman később nyilvánosan bírálta párja letartóztatását, méltatlannak nevezve az ítéletet.

Sha’Carri Richardson sportpályafutása ugyanakkor fantasztikus sikertörténet. A 2024-es párizsi olimpián többek között aranyérmet is nyer, de nemcsak gyorsasága miatt vált ismertté. Egyedi stílusa, feltűnő hajszínei, hossz körmei és különleges tetoválásai is jelentősen hozzájárultak a népszerűségéhez. Pályafutása során azonban nem kerülték el a buktatók sem: a tokiói 2020-as olimpián az  indulási engedélyét elvették egy pozitív THC teszt miatt.

Ezt követően azonban visszatért, méghozzá csúcsformában„ Jobb vagyok Sha’Carri-ként. Jobb vagyok, ha önmagam vagyok 

– nyilatkozta korábban a Vogue magazinnak.

Richardson 2023-ban Budapesten is káprázatos eredményeket ért el a világbajnokságon, ahol aranyérmet nyert 100 méteren, bronzot 200 méteren, valamint az amerikai váltóval is nyert 4x100 méteren.

A texasi sprinter karrierjének feltámadása és lendülete megtekinthető a Netflix által készített SPRINT című dokumentumsorozatban is, amely a 2024-es párizsi ötkarikás játékokig követi nyomon a világ egyik legjobb sprintereinek életét.

