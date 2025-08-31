Szombaton itt az Origón is beszámoltunk a US Open tenisz Grand Slam tornát lázban tartó sapkalopási ügyről. A lengyel Kamil Majchrzak óriási meglepetésre legyőzte a kilencedik helyen kiemelt Karen Hacsanovot. Ezt követően viszont egy teniszpályán ritkán látható jelenet játszódott le: Majchrzak egy kisfiúnak akarta adni a sapkáját, amit a gyerek mellett álló férfi kikapott a kezéből, majd egy nő táskájába süllyesztett. A pofátlan sapkalopás viszont alaposan felhergelte a szurkolókat.

Kamil Majchrzak helyrehozta a sapkalopási ügyet

Fotó: SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megfizetett a lengyel milliomos a sapkalopásért

2025-ben egy ilyen húzás nem maradhat titokban és nem maradhat büntetlen. A netezőknek alig 24 órára volt szükségük, hogy kiderítsék, ki nyúlta le a sapkát. A 20 dolláros (kb. 7500 forintos) sapka tolvaja pedig nem mást, mint Piotr Szczerek lengyel milliomos, aki a Drogbruk nevű útépítő cégén keresztül szerezte a vagyonát, és hazájában bőkezű sporttámogatóként is ismert. Szczerek közösség oldalait pillanatokon belül elárasztották a dühös és gyűlölködő kommentek, sőt még a cégét is megtalálták, amelynek a létező legrosszabb reklám lett a főnök mohósága.

This POS CEO dude from Drogbruk, Piotr Szczerek, straight-up SNATCHED a signed US Open hat from a kid! 😱 His wife’s in on it too, owning that sketchy Polish biz. Vid’s BLOWIN’ UP on socials, so let’s CANCEL this trash company which is called Drogbruk 🚫 #USOpen2025 #NoChill… pic.twitter.com/817F0qR6Ul — Don_Vito 🇺🇸 (@Don_Vito_08) August 30, 2025

Szczerek azóta próbálja helyrehozni a hibáját, amiben a rosszallását kifejező teniszező, Kamil Majchrzak is a segítségére van. A sportoló ugyanis megtalálta a meglopott kisfiút, akit már fel is keresett egy új sapkával és egy – minden bizonnyal – alaposan megpakolt ajándéktáskával.