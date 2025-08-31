Live
Sapkalopási ügy tartotta izgalomban a minap a US Open tenisz Grand Slam-torna résztvevőit és szurkolóit. A lengyel Kamil Majchrzak egy győztes meccs után adta volna oda a sapkáját egy kisfiúnak, amit a mellette álló, akkor még ismeretlen fickó kikapott a kezéből. A teniszpályán ritka sapkalopásból hatalmas botrány lett a közösségi médiában, a tettes pedig azóta már keservesen megbánta, hogy olyan kapzsi volt.

Szombaton itt az Origón is beszámoltunk a US Open tenisz Grand Slam tornát lázban tartó sapkalopási ügyről. A lengyel Kamil Majchrzak óriási meglepetésre legyőzte a kilencedik helyen kiemelt Karen Hacsanovot. Ezt követően viszont egy teniszpályán ritkán látható jelenet játszódott le: Majchrzak egy kisfiúnak akarta adni a sapkáját, amit a gyerek mellett álló férfi kikapott a kezéből, majd egy nő táskájába süllyesztett. A pofátlan sapkalopás viszont alaposan felhergelte a szurkolókat.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 28: Kamil Majchrzak of Poland celebrates after defeating Karen Khachanov during their Men's Singles Second Round match on Day Five of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 28, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Sarah Stier/Getty Images/AFP (Photo by Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Kamil Majchrzak helyrehozta a sapkalopási ügyet
Fotó: SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megfizetett a lengyel milliomos a sapkalopásért

2025-ben egy ilyen húzás nem maradhat titokban és nem maradhat büntetlen. A netezőknek alig 24 órára volt szükségük, hogy kiderítsék, ki nyúlta le a sapkát. A 20 dolláros (kb. 7500 forintos) sapka tolvaja pedig nem mást, mint Piotr Szczerek lengyel milliomos, aki a Drogbruk nevű útépítő cégén keresztül szerezte a vagyonát, és hazájában bőkezű sporttámogatóként is ismert. Szczerek közösség oldalait pillanatokon belül elárasztották a dühös és gyűlölködő kommentek, sőt még a cégét is megtalálták, amelynek a létező legrosszabb reklám lett a főnök mohósága.

Szczerek azóta próbálja helyrehozni a hibáját, amiben a rosszallását kifejező teniszező, Kamil Majchrzak is a segítségére van. A sportoló ugyanis megtalálta a meglopott kisfiút, akit már fel is keresett egy új sapkával és egy – minden bizonnyal – alaposan megpakolt ajándéktáskával.

 

 

