Az év elején a Budapest Honvéd jelentette be, hogy Jackl Vivien Tatabányáról érkezik hozzájuk, Shane Tusup pedig veszi át a felkészítését. A magyar úszósport egyik legnagyobb reménysége így az amerikai sztáredzővel dolgozik, aki Hosszú Katinka fénykorában négyszer is elnyerte az Év Edzője címet. A szakításuk után Tusup hosszabb ideig eltűnt az úszóvilágból, és az utóbbi években több próbálkozása eredménytelennek bizonyult.

Jackl Vivien, Gergely István, a Honvéd elnöke és Shane Tusup a szerződés aláírásakor. A 16 éves úszónő és az amerikai edző kapcsolata eddig nem váltotta be az előzetes reményeket

Forrás: BHSE

A közös munka kezdetben akadozott: Tusup csak heti két alkalommal edzett Viviennel, és a szingapúri felnőtt világbajnokságra sem utazott el. Most azonban Otopeniben fordult a kocka: Shane Tusup személyesen kíséri figyelemmel a junior-vb szereplését, ami mindkettejük számára kulcsfontosságú lehet.

Shane Tusup visszatért, mi Jackl Vivien érdeke?

Jackl Vivien a 400 vegyes előfutamában a harmadik helyen végzett 4:43,69 perces idővel, így bejutott a döntőbe. Féltávnál még magabiztosan második volt, de mellen a japán Nagaoka megelőzte, és gyorson már nem tudta visszaelőzni. Bár az előfutami idő majdnem kilenc másodperccel elmaradt egyéni csúcsától (4:34,96), a döntőben Vivien újra bizonyíthat.

Junior úszó-vb: vízválasztó a közös jövőben

Otopeniben korábban is szép sikereket ért el a magyar úszó: 2022-ben bronzérmet szerzett a junior Európa-bajnokságon 400 vegyesen. Idén a junior-vb-n a 400 vegyes mellett 800 és 1500 gyorson is rajthoz áll.