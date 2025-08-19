Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Így alázta porig Trump a kispados európai vezetőket

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt az újabb esély. Néhány hete a szingapúri felnőtt úszó-világbajnokságon Shane Tusup még nem állt Jackl Vivien mellett, ám most a romániai Otopeniben zajló junior-vb-n az amerikai edző személyesen felügyeli a 16 éves tehetség szereplését. Az úszó és edzője kapcsolata nehezen indult, a junior-vb vízválasztónak ígérkezik a közös jövő szempontjából.

Az év elején a Budapest Honvéd jelentette be, hogy Jackl Vivien Tatabányáról érkezik hozzájuk, Shane Tusup pedig veszi át a felkészítését. A magyar úszósport egyik legnagyobb reménysége így az amerikai sztáredzővel dolgozik, aki Hosszú Katinka fénykorában négyszer is elnyerte az Év Edzője címet. A szakításuk után Tusup hosszabb ideig eltűnt az úszóvilágból, és az utóbbi években több próbálkozása eredménytelennek bizonyult.

Jackl Vivien, Gergely István, a Honvéd elnöke és Shane Tusup a szerződés aláírásakor. A 16 éves úszónő és az amerikai edző kapcsolata eddig nem váltotta be az előzetes reményeket
Jackl Vivien, Gergely István, a Honvéd elnöke és Shane Tusup a szerződés aláírásakor. A 16 éves úszónő és az amerikai edző kapcsolata eddig nem váltotta be az előzetes reményeket 
Forrás: BHSE

A közös munka kezdetben akadozott: Tusup csak heti két alkalommal edzett Viviennel, és a szingapúri felnőtt világbajnokságra sem utazott el. Most azonban Otopeniben fordult a kocka: Shane Tusup személyesen kíséri figyelemmel a junior-vb szereplését, ami mindkettejük számára kulcsfontosságú lehet.

Shane Tusup visszatért, mi Jackl Vivien érdeke?

Jackl Vivien a 400 vegyes előfutamában a harmadik helyen végzett 4:43,69 perces idővel, így bejutott a döntőbe. Féltávnál még magabiztosan második volt, de mellen a japán Nagaoka megelőzte, és gyorson már nem tudta visszaelőzni. Bár az előfutami idő majdnem kilenc másodperccel elmaradt egyéni csúcsától (4:34,96), a döntőben Vivien újra bizonyíthat.

Junior úszó-vb: vízválasztó a közös jövőben

Otopeniben korábban is szép sikereket ért el a magyar úszó: 2022-ben bronzérmet szerzett a junior Európa-bajnokságon 400 vegyesen. Idén a junior-vb-n a 400 vegyes mellett 800 és 1500 gyorson is rajthoz áll.

Shane Tusup számára is tét a junior-vb: a fiatal tehetség eredményei alapvetően meghatározhatják a közös munka jövőjét, így a romániai Otopeniben zajló verseny valóban fordulópontot jelenthet párosuk történetében.

Világszenzáció: magyar az első nő, aki egy levegővel 300 méterre merült
Óriási bravúr: világcsúccsal győzött a magyar úszó a Világjátékokon!
Kós Hubertnek nem sikerült az újabb bravúr a világbajnokságon
@origo_hu

Shane Tusup újra az uszodában bizonyíthat! Hosszú Katinka korábbi férje visszatér a medence szélére a 16 éves Jackl Vivien edzőjeként. #shanetusup #hosszukatinka #uszas #sport #bulvar #jacklvivien #botrany #szabozsofi #origo #hirek

♬ eredeti hang – Origo - Origo
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!