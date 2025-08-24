A világ egyik legszexibb teniszezőnője, az ötszörös Grand Slam-tornagyőztest ünnepélyes keretek között avatták a tagok sorába, az orosz kiválóság bekerülését a 23 GS-tornát nyert amerikai Serena Williams jelentette be.

A világ egyik legszexibb teniszezőnőjének tartott Marija Sarapovát nagy megtiszteltetés érte

Fotó: JOE BUGLEWICZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A világ legszexibb teniszeznője bekerült a teniszhírességek csarnokába

A 38 éves Marija Sarapova – aki 2020-ban jelentette be visszavonulását –

ezüstérmet szerzett a 2012-es londoni olimpián, amelynek megnyitóján az orosz csapat zászlóvivője volt. Pályafutása alatt 36 elsőséget gyűjtött be, kétszer győzött a francia nyílt bajnokságon (2012, 2014), és egyszer-egyszer Wimbledonban (2004), az amerikai (2006) és az ausztrál nyílt bajnokságon (2008).

The ultimate honor for our Maria that crowns her incredible journey as a player and person 🥰

Congratulations @MariaSharapova for your induction into the International Tennis Hall of Fame. We are so proud of you. Love you ❤️ pic.twitter.com/WEKunMYIuG — Sharapova News (@NewsSharapova) August 24, 2025

Az 1954-ben alapított Nemzetközi Teniszhírességek Csarnokába előtte az oroszok közül Marat Szafin (2016) és Jevgenyij Kafelnyikov (2019) került be.