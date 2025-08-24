Live
Élete nagy napján van túl az orosz klasszis. A világ egyik legszexibb teniszezőnőjének tartott Marija Sarapovát beiktatták a Nemzetközi Teniszhírességek Csarnokába, ő a harmadik orosz, aki bekerült az egyesült államokbeli Newportban található intézmény kitüntetettjei közé.

A világ egyik legszexibb teniszezőnője, az ötszörös Grand Slam-tornagyőztest ünnepélyes keretek között avatták a tagok sorába, az orosz kiválóság bekerülését a 23 GS-tornát nyert amerikai Serena Williams jelentette be.

szexi, NEWPORT, RHODE ISLAND - AUGUST 23: Maria Sharapova leaves the stage after speaking during the 2025 Induction Celebration weekend at the International Tennis Hall of Fame in Newport, R.I. on Saturday, August 23, 2025. Joe Buglewicz/Getty Images for International Tennis Hall of Fame/AFP (Photo by Joe Buglewicz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A világ egyik legszexibb teniszezőnőjének tartott Marija Sarapovát nagy megtiszteltetés érte
Fotó: JOE BUGLEWICZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A világ legszexibb teniszeznője bekerült a teniszhírességek csarnokába

A 38 éves Marija Sarapova – aki 2020-ban jelentette be visszavonulását –

ezüstérmet szerzett a 2012-es londoni olimpián, amelynek megnyitóján az orosz csapat zászlóvivője volt. Pályafutása alatt 36 elsőséget gyűjtött be, kétszer győzött a francia nyílt bajnokságon (2012, 2014), és egyszer-egyszer Wimbledonban (2004), az amerikai (2006) és az ausztrál nyílt bajnokságon (2008).

Az 1954-ben alapított Nemzetközi Teniszhírességek Csarnokába előtte az oroszok közül Marat Szafin (2016) és Jevgenyij Kafelnyikov (2019) került be.

 

(FILES) In this file photo taken on January 26, 2008, Maria Sharapova of Russia poses while holding the women's singles trophy on a boat along the Yarra river in Melbourne following her victory at the Australian Open tennis tournament. (Photo by Greg Wood / AFP)
