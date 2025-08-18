A legendás teniszezőnő, Venus Williams partnere Hailey Baptiste szívszorító vallomást tett.

Hailey Baptiste szívszorító őszinteséggel mesélt arról, milyen volt Venus Williams mellett játszani

Fotó: SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szívszorító őszinteség

Hailey Baptiste és Venus Williams első mérkőzésükön legyőzték Eugenie Bouchardot és Clervie Ngounoue-t, majd szoros küzdelemben maradtak alul a második kiemelt Taylor Townsend és Zhang Shuai párosa ellen.

Baptiste humorral vegyített őszinteséggel mesélt arról, mennyire nagy teher és egyben megtiszteltetés volt egy ilyen bajnok oldalán játszani:

„Attól a pillanattól kezdve, amikor meghallottam, hogy játszani fogunk, csak arra tudtam gondolni: egy legendával fogok játszani.

Minden elhibázott ütésnél arra gondoltam, hogy Venus megbánta, hogy velem játszik. Nyilvánvalóan őrülten ideges voltam. Venus és Serena nyilvánvalóan azok az emberek, akikre egész életemben felnéztem

– mondta Baptiste, aki összességében óriási élményként értékelte a közös szereplésüket.

A Baptiste–Williams páros mérkőzései hatalmas tömeget vonzottak, sőt,

még az NBA szupersztár Kevin Durant is ott volt a lelátón, lelkesen buzdítva őket.

Kevin Durant is here at the Venus Williams/Haley Baptiste doubles match, sitting with tournament chair Mark Ein pic.twitter.com/ZALutuj5NN — Matt Cohen (@Matt_Cohen_) July 21, 2025

„Tele volt tömve az aréna. Haver, csak állóhely van. Amikor az első meccsünkön, besétáltunk a pályára, a zaj, sosem fejeltem el.

Amikor meghallottam, hogy a tömeg KD-t (Kevin Durant, - a szerk.) kezdte skandálni, annyira Venusra fókuszáltam, hogy nem is akartam felnézni. Minden energiámmal a mérkőzésre koncentráltam.

A US Open előtt Baptiste egy jó baráttal, Frances Tiafoe-val futott össze kávézni, akivel közös gyökereik vannak – mindketten a marylandi Junior Tennis Champions Centerben tanulták a tenisz alapjait gyerekként.

Williams egyéniben is meglepetést okozott, amikor legyőzte Peyton Stearnst a Citi Openen, 6-3, 6-4-re múlva felül a világranglista 35. teniszezőjét. A legendás játékos szabadkártyával indul a soron következő US Openen, ahol 28 évvel debütálása után újra bizonyíthat.

Emellett részt vesz a megreformált vegyespáros versenyen is, ahol Reilly Opelka lesz a partnere. Baptiste is pályára lép New Yorkban, saját célja pedig, hogy megszerezze első egyéni győzelmét az US Openen.