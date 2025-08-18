Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mi történik, amikor egy feltörekvő fiatal teniszező egy igazi ikon oldalán lép pályára? Hailey Baptiste, a 23 éves amerikai játékos nemrég megtapasztalta ezt, amikor a legendás Venus Williamsszel állt össze párosban Washingtonban, amely után szívszorító vallomást tett. A legendás Venus Williams 16 hónapos kihagyását követően lépett újra pályára.

A legendás teniszezőnő, Venus Williams partnere Hailey Baptiste szívszorító vallomást tett.

szívszorító, WASHINGTON, DC - JULY 23: Hailey Baptiste (R) and Venus Williams celebrate after a point against Shuai Zhang and Taylor Townsend during a women's doubles match on day 3 of the Mubadala Citi DC Open 2025 at William H.G. FitzGerald Tennis Center on July 23, 2025 in Washington, DC. Scott Taetsch/Getty Images/AFP (Photo by Scott Taetsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Hailey Baptiste szívszorító őszinteséggel mesélt arról, milyen volt Venus Williams mellett játszani 
Fotó: SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szívszorító őszinteség

Hailey Baptiste és Venus Williams első mérkőzésükön legyőzték Eugenie Bouchardot és Clervie Ngounoue-t, majd szoros küzdelemben maradtak alul a második kiemelt Taylor Townsend és Zhang Shuai párosa ellen.

Baptiste humorral vegyített őszinteséggel mesélt arról, mennyire nagy teher és egyben megtiszteltetés volt egy ilyen bajnok oldalán játszani:

„Attól a pillanattól kezdve, amikor meghallottam, hogy játszani fogunk, csak arra tudtam gondolni: egy legendával fogok játszani. 

Minden elhibázott ütésnél arra gondoltam, hogy Venus megbánta, hogy velem játszik. Nyilvánvalóan őrülten ideges voltam. Venus és Serena nyilvánvalóan azok az emberek, akikre egész életemben felnéztem

 – mondta Baptiste, aki összességében óriási élményként értékelte a közös szereplésüket.  

A Baptiste–Williams páros mérkőzései hatalmas tömeget vonzottak, sőt, 

még az NBA szupersztár Kevin Durant is ott volt a lelátón, lelkesen buzdítva őket.

„Tele volt tömve az aréna. Haver, csak állóhely van. Amikor az első meccsünkön, besétáltunk a pályára, a zaj, sosem fejeltem el. 

Amikor meghallottam, hogy a tömeg KD-t (Kevin Durant, - a szerk.) kezdte skandálni, annyira Venusra fókuszáltam, hogy nem is akartam felnézni. Minden energiámmal a mérkőzésre koncentráltam.

A US Open előtt Baptiste egy jó baráttal, Frances Tiafoe-val futott össze kávézni, akivel közös gyökereik vannak – mindketten a marylandi Junior Tennis Champions Centerben tanulták a tenisz alapjait gyerekként.

Williams egyéniben is meglepetést okozott, amikor legyőzte Peyton Stearnst a Citi Openen, 6-3, 6-4-re múlva felül a világranglista 35. teniszezőjét. A legendás játékos szabadkártyával indul a soron következő US Openen, ahol 28 évvel debütálása után újra bizonyíthat.

Emellett részt vesz a megreformált vegyespáros versenyen is, ahol Reilly Opelka lesz a partnere. Baptiste is pályára lép New Yorkban, saját célja pedig, hogy megszerezze első egyéni győzelmét az US Openen.

Súlyos betegséggel küzd a korábbi világelső teniszezőnk
Megbüntették Djokovicsot, miközben egy videó buktatta le
Síró gyereket akart kizavarni a stadionból a Grand Slam-győztes teniszsztár – videó


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!