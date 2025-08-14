Ahogy a világon, úgy Magyarországon is egyre népszerűbb sportág a szörf. A globalizáció és a technika fejlődésének egyik kellemes hozadéka, hogy a magyar fiatalok is viszonylag könnyen ki tudnak már próbálni ilyen és ehhez hasonló sportágakat is.

A magyar szörf sport két napra Münchenbe költözik

Magyar szörf Münchenben

A legjobb magyar szörfösök ezúttal Münchenben mérik össze tudásukat, méghozzá a Hungasurf Open elnevezésű versenyen. A helyszín különleges, ugyanis az ország 30 legjobb szörföse Münchenben, a Surftown MUC hullámmedencéjében csap össze, amely Európa egyik legnagyobb, egész évben működő mesterséges szörfcentruma. Soha nem látott színvonalat kapnak így a szörfösök, ráadásul a több ezer kilométeres utazás helyett „csak” 650 kilométerre kell eljutniuk Budapesthez képest.

A Surftown egy különleges szörfpark, amely 2024 nyarán nyílt meg Hallbergmoosban, közvetlenül München repülőtere mellett. Ez Európa egyik legnagyobb ilyen létesítménye. A hullámtároló 180 méter hosszú, és 2,2 méter magas hullámokat képes előállítani egy gombnyomással.

2024-ben nyílt meg a Surtown, ahol a technikának köszönhetően folyamatosak a jó hullámok

Fotó: FELIX HORHAGER / DPA

A magyar versenyzők számára a különleges, „azonnal döntő” formátum (4 hullám jobbra, 4 hullám balra, a két legjobb menet összege adja a pontszámot) garantálja majd az izgalmakat, a profi többkamerás élő közvetítés augusztus 20-án, 18:00-tól lesz látható, így az élmény eljuthat a hazai nézőkhöz is.

Augusztus 19-én edzésnapot rendeznek a versenyzőknek, lesz barrel session, ami a szörf egyik leglátványosabb eleme, amikor a hullám „befordul” és üreges csövet képez – a szörfös ilyenkor a víz „alagútjában” halad.

