Különleges helyszínre költöznek a magyar szörfösök a nemzeti ünnepen, ugyanis augusztus 19-én és 20-án Németországban, Münchenben rendezik meg a magyar bajnokságot. Adódik a kérdés, hogy egy tengerpart nélküli ország miért pont egy tengerparttal nem rendelkező várost néz ki magának, a válasz pedig hamarosan kiderül, ahogy az is, hogy a szörf hogy kerül Münchenbe.

Ahogy a világon, úgy Magyarországon is egyre népszerűbb sportág a szörf. A globalizáció és a technika fejlődésének egyik kellemes hozadéka, hogy a magyar fiatalok is viszonylag könnyen ki tudnak már próbálni ilyen és ehhez hasonló sportágakat is.

szörf
A magyar szörf sport két napra Münchenbe költözik

Magyar szörf Münchenben

A legjobb magyar szörfösök ezúttal Münchenben mérik össze tudásukat, méghozzá a Hungasurf Open elnevezésű versenyen. A helyszín különleges, ugyanis az ország 30 legjobb szörföse Münchenben, a Surftown MUC hullámmedencéjében csap össze, amely Európa egyik legnagyobb, egész évben működő mesterséges szörfcentruma. Soha nem látott színvonalat kapnak így a szörfösök, ráadásul a több ezer kilométeres utazás helyett „csak” 650 kilométerre kell eljutniuk Budapesthez képest.

A Surftown egy különleges szörfpark, amely 2024 nyarán nyílt meg Hallbergmoosban, közvetlenül München repülőtere mellett. Ez Európa egyik legnagyobb ilyen létesítménye. A hullámtároló 180 méter hosszú, és 2,2 méter magas hullámokat képes előállítani egy gombnyomással.

10 August 2024, Bavaria, Hallbergmoos: Camilla Kemp, first German Olympic surfer in Paris 2024 (r), surfs at the opening of "o2 Surftown Muc", the first surf park in Germany. Photo: Felix Hörhager/dpa (Photo by Felix Hörhager / dpa Picture-Alliance via AFP)
2024-ben nyílt meg a Surtown, ahol a technikának köszönhetően folyamatosak a jó hullámok
Fotó: FELIX HORHAGER / DPA

A magyar versenyzők számára a különleges, „azonnal döntő” formátum (4 hullám jobbra, 4 hullám balra, a két legjobb menet összege adja a pontszámot) garantálja majd az izgalmakat, a profi többkamerás élő közvetítés augusztus 20-án, 18:00-tól lesz látható, így az élmény eljuthat a hazai nézőkhöz is.

Augusztus 19-én edzésnapot rendeznek a versenyzőknek, lesz barrel session, ami a szörf egyik leglátványosabb eleme, amikor a hullám „befordul” és üreges csövet képez –  a szörfös ilyenkor a víz „alagútjában” halad. 

Az eseményről ITT tud bővebben tájékozódni.

