Dale Webster, az észak-kaliforniai szörfös, aki több mint 40 éven át minden nap kievezett a tengerre, 77 éves korában elhunyt. Halálhírét barátai és szörfös társai osztották meg a közösségi médiában, és a halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A Daily Dale és Daily Wavester néven ismert Webster egy különleges, szörfözéshez kapcsolható Guinness-világrekordot állított fel: 1975-től 2015-ig tartó időszakban egyfolytában, azaz mintegy 14 642 napon keresztül minden egyes nap szörfözött. Ehhez naponta legalább három hullámot kellett meglovagolnia, esőben és napsütésben, betegségben és egészségben, a hideg Csendes-óceán vizein és a cápákkal teli Sonoma megyei partoknál. Webster 1948-ban született Alhambrában, Kaliforniában, és 1961-ben, 13 évesen kezdett el szörfözni.

A szörfözés legendája 77 évesen halt meg

A szörfözés volt az élete a legendának

Egyszer úgy döntött, hogy 100 napon keresztül minden nap kimegy a vízre és ezután egy helyi újság írt róla: „Ez a nyilvánosság egy kis bátorítást adott, hogy egy évig folytassam” – mondta Webster a Surfer magazinnak 2015-ben. „Így a kihívás egy évre bővült. És így tovább.” 1975. szeptember 3-tól 2015. október 5-ig Webster egyetlen napot sem hagyott ki a vízben. Olyan szörfösök inspirálták, mint Doc Paskowitz és Phil Edwards, és Edwards mondását követte, miszerint egy hullámot csak akkor lehet igazán meglovagolni, ha az egészen a partig viszi, és a szörfdeszka hátsó része a homokban csúszik.

A sorozat ugyanannyira a kitartásról szólt, mint a hullámokról. Az ő partszakaszán egész évben a víz hőmérséklete 10 °C körül ingadozott, télen gyakran 4 °C alá is süllyedt. A partot rendszeresen viharok ostromolták, a hullámok pedig kiszámíthatatlanok, sőt egyenesen veszélyesek is lehettek. Életét a szörfözés köré építette, soha nem ment nyaralni a parttól távol, és még a munkáját is feladta, ha az zavarta a szörfözésben. „Az egyetlen dolog, ami megmarad, az az emlék, hogy meglovagoltam azokat a hullámokat” – mondta a New York Timesnak 2000-ben. „Amikor ott vagyok, és nézem a fókákat, az oroszlánfókákat és a 75 centiméteres lazacokat, és az összes hullám csak az enyém, akkor olyan, mintha a saját Disneylandemben lennék. ”