Tbilisziben vívóink aranyérem nélkül maradtak, de a három ezüst és három bronz remek teljesítmény. S ugyan női kardcsapatunk nem tudta megvédeni a vb-címét, a harmadik helyével is elégedett lehetett, miután Battai Sugár, Szűcs Luca, Pusztai Liza, Katona Renáta összeállításban a bronzeccsen 45-34-re győzött Japán ellen.

Katona Renáta, Szűcs Luca , Battai Sugár és Pusztai Liza nagyon örült a bronzéremnek ( Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Szűcs Luca követőinek száma alaposan megugrott

A párizsi olimpián egyéniben hetedik helyezett, 22 éves, csapatban kétszeres világbajnok Szűcs Luca így a harmadik vb-érmet szerezte. Az ötkarikás játékok egyik legszebb sportolónőjeként elkönyvelt vívónő Párizs előtt az Instagramon 24 ezer követővel rendelkezett, jelenleg már 128 ezren követik. S ők most láthatták, hogy falatnyi bikinis fotójával egy földi paradicsomból jelentkezett be: Aruba szigetén lazít.

Forrás: Instagram/_lucaszucs

Aruba egy mindössze körülbelül 36 kilométer hosszú és 11 kilométer széles sziget a Karib-tenger déli részén. Államjogilag a Holland Királyság egyenjogú tagországa. A sziget déli és nyugati részén fehér homokos strandok húzódnak, amelyek viszonylag jól védettek az óceáni áramlatoktól.