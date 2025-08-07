Live
A július végi, Tbilisziben rendezett vb után vívónk nyári szünetet tarthatnak, a három ezüst és három bronz kiharcolói megérdemlik a pihenést. Így a kétszeres világbajnok, a női kardcsapat tagjaként most a dobogó harmadik fokára állhatott Szűcs Luca is, aki egy Instagram-sztorijában igazán egzotikus üdülőparadicsomból, Aruba szigetéről jelentkezett be.

Tbilisziben vívóink aranyérem nélkül maradtak, de a három ezüst és három bronz remek teljesítmény. S ugyan női kardcsapatunk nem tudta megvédeni a vb-címét, a harmadik helyével is elégedett lehetett, miután Battai Sugár, Szűcs Luca, Pusztai Liza, Katona Renáta összeállításban a bronzeccsen 45-34-re győzött Japán ellen.

Katona Renáta, Szűcs Luca, Battai Sugár és Pusztai Liza nagyon örült a bronzéremnek
Katona Renáta, Szűcs Luca, Battai Sugár és Pusztai Liza nagyon örült a bronzéremnek (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Szűcs Luca követőinek száma alaposan megugrott

A párizsi olimpián egyéniben hetedik helyezett, 22 éves, csapatban kétszeres világbajnok Szűcs Luca így a harmadik vb-érmet szerezte. Az ötkarikás játékok egyik legszebb sportolónőjeként elkönyvelt vívónő Párizs előtt az Instagramon 24 ezer követővel rendelkezett, jelenleg már 128 ezren követik. S ők most láthatták, hogy falatnyi bikinis fotójával egy földi paradicsomból jelentkezett be: Aruba szigetén lazít.

Forrás: Instagram/_lucaszucs

Aruba egy mindössze körülbelül 36 kilométer hosszú és 11 kilométer széles sziget a Karib-tenger déli részén. Államjogilag a Holland Királyság egyenjogú tagországa. A sziget déli és nyugati részén fehér homokos strandok húzódnak, amelyek viszonylag jól védettek az óceáni áramlatoktól.

 

 

