Van valami emléke magyarországi motorversenyről esetleg hazai MotoGP-versenyről a ’90-es évekből?
Van több apró emlékem, de egy nagyon erős is. Amikor a Hungaroringen 1992-ben versenyt rendeztek, még minimotorosként bemutatóztunk a paddock parkolójában. Akkor testközelből láthattuk a legnagyobb sztárokat motorozni. Ott volt Randy Mamola, az amerikai versenyző, aki ugyan nem nyert világbajnokságot, de az egyik legszínesebb ikonja volt a mezőnynek és a mai napig aktív a MotoGP paddockban. Adott egy aláírást az én akkori saját poszteremre, amin én voltam a minimotorral. Ez agy lökést adott, hogy mennyire jó lenne egyszer a legnagyobbakkal versenyezni.
Akkor a hazai verseny hatása kihathat a mostani fiatalokra is?
Rám nagy hatással volt, és azt gondolom, hogy a mostani magyar fiatalokra is nagy hatása lesz. Sokszor beszélünk az utánpótlásról, és tényleg szükség van az új generációra. Most ők is részesei lehetnek ennek. Akinek van lehetősége kilátogatni, láthatja élőben az futamokat, ahogy nemrég a Superbike-ot is láthatta ugyanitt.
Hosszú távon mit profitálhatunk a magyar pályából és a hazai versenyből? Mikor lehet ennek az a hozadéka, hogy egy újabb Talmácsi Gábort látunk esetleg majd a pályán?
Azt azért már elmondhatjuk, hogy van egy állandó aktív versenyzőnk, Varga Tibor személyében. Ő a Moto E-ben szerepel, és az előző futamon már ott volt dobogós pozícióban, és a végén negyedik lett. Akár ezen a hétvégén is a legjobbak között végezhet. Nagyon szurkolok neki! A Moto E nem a legmagasabb kategória, kiegészítő betétprogramja a MotoGP-nek. Itt a Ducati által gyártott tisztán elektromos meghajtású motorok versenyeznek.
Van átjárás ezek szerint a kategóriákon belül?
Igen, van, de jó menedzsment kell hozzá, időben fel kell ismerni mely versenyző milyen karrierúton tud legjobban előrehaladni. A fiataloknak megnyílik az a kapu, ami nekem nem nyílt akkoriban meg. Nem panaszkodni szeretnék, de a közép-kelet európai régióból kitörni nehéz volt, de nekem sikerült. Azt gondolom, hogy azok az eredmények, és a későbbi munka meghozta a gyümölcsét, ezért lehet újra itt a MotoGP.
Az ötlet és a motiváció nekem már akkor megvolt, amikor versenyeztem. 2013-ban, egy baleset miatt félbeszakadt a karrierem, az nem egy tervezett visszavonulás volt, és utána elhatároztam, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy Magyarországon lehessen MotoGP.
Sokáig tartott, nagyon sok mindenkinek köszönhető, hogy megvalósult.
Ebben önnek is komoly szerepe volt.
Az én akkori sikereim és a későbbi munkám nélkül ez nem valósulhatott volna meg, úgyhogy nagyon jó érzés, hogy ebben részt vehettem.
A pályafutásában mit jelentett volna, ha nem is MotoGP, de legalább egy direkt motorversenyre szánt pálya lett volna az országban?
Még jobb lehetőségeim lehettek volna. Én tíz éven keresztül versenyeztem a MotoGP-ben. Jó lett volna még tíz évet lehúzni a mezőnyben a legjobb csapatoknál. Ha akkor megvalósul a magyar MotoGP, akkor talán még hosszabb karrierem lehetett volna és előbb sikerült volna sikereket elérni és kategóriát váltani.
Akkoriban a magyar szurkolóknak és Talmácsi Gábornak Brno volt a hazai pálya. Ott mindig rengeteg magyar szurkoló volt. Lehet, hogy a magyar pálya lesz valamikor az, ami akkor Brno volt?
A hangulat biztosan jó lesz. Most napi 40 ezres befogadóképessége van ennek a létesítménynek. Világszinten 120 ezer az állandó helyszíni látogatók száma. Meglátjuk, hogy ez a GP mit tud majd, talán tudja majd ezt a számot is. A MotoGP népszerűsége most nagyon magas szinten van, ez az egyik legnézettebb sport a világon. Itt vannak a legnagyobb sztárok, a Marquez testvérek harca a MotoGP-ben igazi kuriózum, de a Moto2 és a Moto3-as kategóriákban is van olyan, amiért érdemes kilátogatni. Élőben látni ezeket a masinákat, ezeket a gladiátorokat, akik akár
64 fokban bedöntik a motorjukat, és nemcsak a térdük ér le a kanyarban, hanem a könyökük is, nem mindennapi élmény.
Mi az, amit a pályával kapcsolatban kiemelne?
A pálya egy újgenerációs FIM A homologizált pálya amely tudja fogadni a MotoGP és Superbike futamokat. Két éve nyílt meg, tehát új az infrastruktúra, a csapatok visszajelzései alapján is jó ide megérkezni. A pályáról el lehet mondani, hogy mindent tud, ami a MotoGP-hez kell. 17 kanyar van, 10 balos és 7 jobbos, tehát ez egy óramutató járásával ellentétesen kanyarodó pálya. 4074 méter hosszú, a köridők 1 perc 40 másodperc alatt lehetnek valahol a MotoGP kategóriában. A pálya egy síkságon helyezkedik el Balatonfőkajár mellett. Ez a Balaton Park Circuit, nagyon fontos, hogy nem szabad összekeverni a Balaton Ringgel, ami végül nem valósult meg. Jó ide megérkezni, és jó büszke magyarnak lenni, és a régi csapatokat, versenyzőket üdvözölni.
Önnek is különleges lesz a verseny ezer szempontból is, de talán amiatt a leginkább, hogy megy egy tiszteletkört a világbajnok motorral, és a régi ruhában, amivel 2007-ben felért a csúcsra. Hogy készül erre?
Ajándékként élem meg ezt a lehetőséget. Ekkora tömeg előtt talán lehet, hogy utoljára motorozhatok. Ez egy tiszteletkör, másrészről így üdvözölhetjük a MotoGP-t Magyarországon. Ez a kettő ebben az egy körben összeér és megvalósul. Már most gondolatban is fantasztikus érzés számomra a tiszteletkör lehetősége.
Mit lehet tudni a 2007-es, világbajnok motorról? Hol van, hogy kellett felkészíteni?
Ez az én saját motorom, de nagyon régóta állt, ami egy motornak soha nem jó. Ez az Aspar csapat égisze alatt futott gép, ott nyertem világbajnoki címet, az ottani szerelők átnézték. Májusban Olaszországban volt a motor, és megcsinálták, felújították, így nem lesz vele gond, jól fog menni. Ez egy nagyon érzékeny motor, még kétütemű, karburátoros gép. A motor jó formában van, a régi ruhám rám jön, tehát jó a méret. Érkezik a koronás sisakom is, amiben akkor is versenyeztem. Teljesen úgy fogok kinézni, mint 2007-ben.
Ezt kicsit úgy tekinti, mint egy késői lezárását a pályafutásának?
Nagyon régóta nem versenyzem, 2013 óta, úgyhogy nekem nem volt egy kimondott visszavonulásom. Ezt sem nevezném annak, hiszen újabb céljaim vannak, újabb dolgokat valósítok meg, amiket eltervezek életemben. Ezt nem nevezném egyfajta lezárásnak vagy visszavonulásnak, inkább egy újabb mérföldkőnek.
Ha visszagondol a 2007-es világbajnoki címére, mi ugrik be először?
Ami beugrik rögtön a csapatom. Az ő hozzáállásuk, a segítségük, a kitartó munkám. Az olyan év volt, amikor egy picit gyengébb technikával mentem, akkoriban nem a legújabb Aprilliát kaptam a csapattól, hiszen a Hondától jöttem, és erre volt egy szabály akkoriban. Spanyol csapatban, spanyol főtámogatókkal és spanyol pályán sikerült elhódítanom a világbajnoki címet magyarként. Szerintem ezért volt nagyon különleges az a győzelem, hiszen mindkét csapattársam spanyol volt. Mostanra ha a paddockban találkozunk, megöleljük egymást, úgyhogy ez egy jó érzés. És természetesen a Jorge Martínez Aspar csapata továbbra is itt van a MotoGP-ben, és most is segítenek. Például az ő kamionjuk hospitality részlegében van kiállítva a motorom a Magyar Nagydíj alatt. Ott pihen addig, amíg vasárnap nem lesz újra beindítva, és nem lesz ott a rajtrácson.
Mivel telnek Talmácsi Gábor napjai mostanság, és mik a nagy tervek?
Az életem a motorozás és a Motorsport körül forog, de a családom és a saját gyerekem fejlődése is nagyon fontos. Cél, hogy a továbbiakban a futamok hosszútávon Magyarországon maradjanak, mint például ahogy a Formula1 is 40 éve felteszi a világtérképre Magyarországot.
A hivatalos program pénteken 8.30-kor kezdődik a MotoE szabadedzéssel, amely után a Moto3, a Moto2 és a MotoGP versenyzői is gyakorolnak majd, késő délután pedig időmérő edzést rendeznek a MotoE-ben. Szombaton újabb szabadedzések, aztán 10.50-től a MotoGP időmérője következik, 15 órától pedig a 13 körös sprintfutamra kerül sor. Ugyanezen a napon a Moto3 és a Moto2 mezőnye is teljesíti az időmérőt, MotoE-ben pedig két futamot rendeznek. Vasárnap jön a fő attrakció: 11 órakor a Moto3, 12.15-kor pedig a Moto2 versenye rajtol el, a MotoGP Magyar Nagydíja 14 órakor kezdődik.