Van valami emléke magyarországi motorversenyről esetleg hazai MotoGP-versenyről a ’90-es évekből?

Van több apró emlékem, de egy nagyon erős is. Amikor a Hungaroringen 1992-ben versenyt rendeztek, még minimotorosként bemutatóztunk a paddock parkolójában. Akkor testközelből láthattuk a legnagyobb sztárokat motorozni. Ott volt Randy Mamola, az amerikai versenyző, aki ugyan nem nyert világbajnokságot, de az egyik legszínesebb ikonja volt a mezőnynek és a mai napig aktív a MotoGP paddockban. Adott egy aláírást az én akkori saját poszteremre, amin én voltam a minimotorral. Ez agy lökést adott, hogy mennyire jó lenne egyszer a legnagyobbakkal versenyezni.

Talmácsi Gábor 2007-ben lett világbajnok

Fotó: OLAF KRAAK / ANP

Akkor a hazai verseny hatása kihathat a mostani fiatalokra is?

Rám nagy hatással volt, és azt gondolom, hogy a mostani magyar fiatalokra is nagy hatása lesz. Sokszor beszélünk az utánpótlásról, és tényleg szükség van az új generációra. Most ők is részesei lehetnek ennek. Akinek van lehetősége kilátogatni, láthatja élőben az futamokat, ahogy nemrég a Superbike-ot is láthatta ugyanitt.

Hosszú távon mit profitálhatunk a magyar pályából és a hazai versenyből? Mikor lehet ennek az a hozadéka, hogy egy újabb Talmácsi Gábort látunk esetleg majd a pályán?

Azt azért már elmondhatjuk, hogy van egy állandó aktív versenyzőnk, Varga Tibor személyében. Ő a Moto E-ben szerepel, és az előző futamon már ott volt dobogós pozícióban, és a végén negyedik lett. Akár ezen a hétvégén is a legjobbak között végezhet. Nagyon szurkolok neki! A Moto E nem a legmagasabb kategória, kiegészítő betétprogramja a MotoGP-nek. Itt a Ducati által gyártott tisztán elektromos meghajtású motorok versenyeznek.

Talmácsi Gábor soka tett azért, hogy újra MotoGP-futam legyen Magyarországon

Fotó: MTI

Van átjárás ezek szerint a kategóriákon belül?

Igen, van, de jó menedzsment kell hozzá, időben fel kell ismerni mely versenyző milyen karrierúton tud legjobban előrehaladni. A fiataloknak megnyílik az a kapu, ami nekem nem nyílt akkoriban meg. Nem panaszkodni szeretnék, de a közép-kelet európai régióból kitörni nehéz volt, de nekem sikerült. Azt gondolom, hogy azok az eredmények, és a későbbi munka meghozta a gyümölcsét, ezért lehet újra itt a MotoGP.

Az ötlet és a motiváció nekem már akkor megvolt, amikor versenyeztem. 2013-ban, egy baleset miatt félbeszakadt a karrierem, az nem egy tervezett visszavonulás volt, és utána elhatároztam, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy Magyarországon lehessen MotoGP.

Sokáig tartott, nagyon sok mindenkinek köszönhető, hogy megvalósult.