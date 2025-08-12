Live
Sokkoló fordulat: megkezdődött a nők kényszerű mozgósítása Ukrajnában

A cincinnati keménypályás tenisztornát komoly hőségben rendezik meg. Nem véletlen, hogy több teniszező is küszködött a körülmények miatt: Danyiil Medvegyev és Arthur Rinderknech is rosszul lett.

A Grand Slam-győztes Danyiil Medvegyev már az első mérkőzését elveszítette a cincinnati tenisztornán. A férfi verseny második fordulójában az orosz játékos elleni összecsapást Adam Walton szetthátrányból fordította meg, de az ausztrál teniszező sikerében szerepet játszott a hőség és a magas páratartalom is. 

A teniszezők szenvednek a hőségtől Cincinnatiben
A teniszezők szenvednek a hőségtől Cincinnatiben
Fotó: Getty Images North America/Matthew Stockman

Medvegyev a mérkőzés közben láthatóan szenvedett, egy alkalommal szó szerint beletette a fejét a hűtőtáskába, majd bevallotta, hogy fizikailag nem bírta a küzdelmet.

Medvegyev után Rinderknech is rosszul lett a cincinnati tenisztornán

Medvegyevnél is jobban küszködött a francia Arthur Rinderknech, aki a második játszmában feladta a Felix Auger-Aliassime elleni harmadik körös találkozóját, miután két játék között a földre zuhant és törülközővel takarta el a fejét. Az orvosi ápolás után Rinderknech még két gémet bírt, mielőtt véget vetett a versenyének.

Auger-Aliassime-ra a nyolcaddöntőben a francia Benjamin Bonzi vár, míg a Medvegyevet búcsúztató Walton a cseh Jiri Leheckával csap össze a legjobb tizenhat közé jutásért.

Magyarként még Babos Tímea van versenyben a mestertornán, ő a brazil Luisa Stefani oldalán magyar idő szerint kedd éjjel – egy áramszünet okozta késés után – nyolcaddöntőbe jutott női párosban. Babosék a hazai Peyton Stearns és a cseh Marketa Vondrousova kettősével mérkőznek meg a folytatásban.

