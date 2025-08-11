„Még mondogatnom kell magamnak, hogy az első nő vagyok a földön, aki megérintette a 300 méteres falat. Ez egy olyan mérföldkő, amit a férfiaknak is elég sok évbe tellett elérniük, ez is nemrég sikerült csak nekik. A futam előtt nyugodtnak éreztem magam, ami ritka, a víz alatt végig beszéltem magamhoz, az utolsó húsz méteren már eléggé égett a combom, a háromszáz méterhez a szívem vitt be” – mondta az M1 aktuális csatornának Törőcsik Zsófia, aki vasárnap az uszony nélküli számban második volt.
A szabadtüdős búvárúszásban a versenyző egyetlen levegővétellel, légzőkészülék nélkül teljesíti a víz alatti távot. A 300 méter sokáig olyan határ volt, amit még a férfiaknál is csak kevesen tudtak átlépni, a női rekord eddig 284 méter volt.
Törőcsik Zsófia most 16 métert vert rá erre, ami sportági értelemben óriási ugrás, olyan, mintha atlétikában valaki több tizedmásodperccel javítaná meg a 100 méteres síkfutás világcsúcsát.
A titok a speciális felkészülésben rejlik: a versenyzők maximálisan feltöltik tüdejüket oxigénnel, megtanulják lassítani a pulzusukat, és energiatakarékos, nyugodt mozgással úsznak.
A víz alatti „búvárreflex” ilyenkor a létfontosságú szerveknek tartalékolja az oxigént, így a test hosszú percekig képes működni levegővétel nélkül.
Egy ilyen teljesítményhez nemcsak kivételes fizikai állóképesség, hanem acélos mentális fegyelem is kell, hogy a sportoló a végsőkig higgadt maradjon.
Tájfutásban a Gárdonyi Csilla, Bujdosó Zoltán, Jónás Ferenc, Máramarosi Rita összetételű vegyes váltó a negyedik helyen végzett.
„Az időjárás szempontjából jobbak voltak most a körülmények, a pálya rendkívül trükkös volt, ez volt talán a legtechnikásabb sprintváltó, amelyet valaha futottam” – nyilatkozta Gárdonyi Csilla.
A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a vasárnapig tartó versenyeken.
A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.
A magyar küldöttség eddig három arany-, öt ezüst- és négy bronzérmet nyert a Világjátékokon.