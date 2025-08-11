„Még mondogatnom kell magamnak, hogy az első nő vagyok a földön, aki megérintette a 300 méteres falat. Ez egy olyan mérföldkő, amit a férfiaknak is elég sok évbe tellett elérniük, ez is nemrég sikerült csak nekik. A futam előtt nyugodtnak éreztem magam, ami ritka, a víz alatt végig beszéltem magamhoz, az utolsó húsz méteren már eléggé égett a combom, a háromszáz méterhez a szívem vitt be” – mondta az M1 aktuális csatornának Törőcsik Zsófia, aki vasárnap az uszony nélküli számban második volt.

Törőcsik Zsófia elképesztő világcsúcsot döntött

Forrás: instagram.com/torocsikzsofia

A szabadtüdős búvárúszásban a versenyző egyetlen levegővétellel, légzőkészülék nélkül teljesíti a víz alatti távot. A 300 méter sokáig olyan határ volt, amit még a férfiaknál is csak kevesen tudtak átlépni, a női rekord eddig 284 méter volt.

Törőcsik Zsófia 16 méterrel döntötte meg az eddigi csúcsot

Törőcsik Zsófia most 16 métert vert rá erre, ami sportági értelemben óriási ugrás, olyan, mintha atlétikában valaki több tizedmásodperccel javítaná meg a 100 méteres síkfutás világcsúcsát.

A titok a speciális felkészülésben rejlik: a versenyzők maximálisan feltöltik tüdejüket oxigénnel, megtanulják lassítani a pulzusukat, és energiatakarékos, nyugodt mozgással úsznak.

A víz alatti „búvárreflex” ilyenkor a létfontosságú szerveknek tartalékolja az oxigént, így a test hosszú percekig képes működni levegővétel nélkül.

Egy ilyen teljesítményhez nemcsak kivételes fizikai állóképesség, hanem acélos mentális fegyelem is kell, hogy a sportoló a végsőkig higgadt maradjon.

További eredmények

Tájfutásban a Gárdonyi Csilla, Bujdosó Zoltán, Jónás Ferenc, Máramarosi Rita összetételű vegyes váltó a negyedik helyen végzett.

„Az időjárás szempontjából jobbak voltak most a körülmények, a pálya rendkívül trükkös volt, ez volt talán a legtechnikásabb sprintváltó, amelyet valaha futottam” – nyilatkozta Gárdonyi Csilla.

A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a vasárnapig tartó versenyeken.

A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.