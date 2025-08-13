White elmondta, hogy az ötlet Donald Trump amerikai elnöktől származik, akivel több mint húsz éve baráti viszonyt ápol. Trump még üzletemberként adott otthont az első UFC-gálák némelyikének saját ingatlanjain - írja a BBC.

Donald Trump amerikai elnök beszélget az amerikai ketrecharc-sztár Sean O’Malleyvel (jobbra) a UFC 316 gála után, miután a sportoló vereséget szenvedett a georgiai Merab Dvalishvilitől Newarkban, 2025. június 7-én

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

„Amikor felhívott, azt mondta: Ivankát akarom ennek a középpontjában látni” – mesélte White a CBS Mornings műsorában. Az UFC-vezér hozzátette: a hónap végén személyesen egyeztet majd a jelenlegi elnökkel és lányával, Ivanka Trumppal a végső részletekről.

Hol lesz a ketrec?

A pontos helyszín még nem ismert, de a tervek szerint a Fehér Ház területén építenék fel az ikonikus nyolcszögletű ketrecet.

Trump korábban egy iowai rendezvényen már utalt rá, hogy akár 25 ezer néző befogadására alkalmas arénát is kialakíthatnak a kertben.

„Rengeteg területünk van” – fogalmazott az elnök.

Trump nagyívű átalakításai

A gála egy újabb lépés abban, hogy Trump maradandó nyomot hagyjon a Fehér Ház történetében. Új dekorációt kapott az Ovális Iroda, a Rózsakertet részben leburkolták, zászlórudakat állítottak a főtereken, és 200 millió dolláros bálterem-építési projektet is bejelentettek.

Az UFC-esemény bejelentése röviddel azután történt, hogy a CBS anyavállalata, a Paramount hét évre szóló, 7,7 milliárd dolláros szerződést kötött a UFC közvetítési jogaira. Az üzlet előzménye, hogy a Trump-adminisztráció nemrég jóváhagyta a Paramount és a Skydance vitatott egyesülését.