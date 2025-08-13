Live
Az Egyesült Államok történetében először rendeznek UFC-gálát a Fehér Házban – jelentette be Dana White, az Ultimate Fighting Championship elnöke. Az eseményt 2026. július 4-én, az ország függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartják, és a tervek szerint a jubileumi ünnepségsorozat egyik központi programja lesz.

White elmondta, hogy az ötlet Donald Trump amerikai elnöktől származik, akivel több mint húsz éve baráti viszonyt ápol. Trump még üzletemberként adott otthont az első UFC-gálák némelyikének saját ingatlanjain - írja a BBC.

US President Donald Trump (L) talks to US mixed martial artist Sean O'Malley (R) after he lost against unseen Georgian mixed martial artist Merab Dvalishvili during a UFC 316 event, at the Prudential Center in Newark, New Jersey on June 7, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Donald Trump amerikai elnök beszélget az amerikai ketrecharc-sztár Sean O’Malleyvel (jobbra) a UFC 316 gála után, miután a sportoló vereséget szenvedett a georgiai Merab Dvalishvilitől Newarkban, 2025. június 7-én
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

„Amikor felhívott, azt mondta: Ivankát akarom ennek a középpontjában látni” – mesélte White a CBS Mornings műsorában. Az UFC-vezér hozzátette: a hónap végén személyesen egyeztet majd a jelenlegi elnökkel és lányával, Ivanka Trumppal a végső részletekről.

Hol lesz a ketrec?

A pontos helyszín még nem ismert, de a tervek szerint a Fehér Ház területén építenék fel az ikonikus nyolcszögletű ketrecet.

Trump korábban egy iowai rendezvényen már utalt rá, hogy akár 25 ezer néző befogadására alkalmas arénát is kialakíthatnak a kertben.

„Rengeteg területünk van” – fogalmazott az elnök.

Trump nagyívű átalakításai

A gála egy újabb lépés abban, hogy Trump maradandó nyomot hagyjon a Fehér Ház történetében. Új dekorációt kapott az Ovális Iroda, a Rózsakertet részben leburkolták, zászlórudakat állítottak a főtereken, és 200 millió dolláros bálterem-építési projektet is bejelentettek.

Az UFC-esemény bejelentése röviddel azután történt, hogy a CBS anyavállalata, a Paramount hét évre szóló, 7,7 milliárd dolláros szerződést kötött a UFC közvetítési jogaira. Az üzlet előzménye, hogy a Trump-adminisztráció nemrég jóváhagyta a Paramount és a Skydance vitatott egyesülését.

