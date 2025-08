Erre szokták azt mondani, hogy ezt már követni is lehetetlen. A profi nehézsúlyú ökölvívás korábbi világbajnoka, Tyson Fury ugyanis most bejelentette, hogy nem tervezi karrierje folytatását. Korábban pedig arról szóltak a hírek, hogy harmadszor is összecsap a királykategóriában címvédő ukrán Olekszandr Uszikkal.

Fotó: - / AFP Tyson Fury nem tér vissza a ringbe Mikor térek vissza a ringbe? Soha. Túl öreg vagyok már, nézzétek meg a szakállamat, már teljesen ősz. A boksz a fiataloknak való – nyilatkozta a brit bokszoló a Sky Sportsnak. Fury alig egy hónapja a közösségi oldalán még arról adott hírt, hogy harmadszor is összecsap a királykategóriában címvédő ukrán Olekszandr Uszikkal, aki abszolút bajnoka a nehézsúlynak, mivel valamennyi jelentős szervezetnél őrzi a világbajnoki övet. A brit ökölvívó a július eleji bejelentésében nagyon is konkrét volt, azt írva, hogy a harmadik Fury–Uszik összecsapásnak az időpontja 2026. április 18., a színhelye pedig a londoni Wembley Stadion. Mostani visszatáncolása nem az első: idén januárban már előállt azzal, hogy végleg felhagy a boksszal és visszavonul. Fury 36 éves, és 37 profi meccset vívott, 34-et megnyert (24-et kiütéssel), s egy döntetlen mellett kétszer veszített, mindkét alkalommal pontozással. 2020 és 2024 között birtokolta a WBC szervezet világbajnoki övét, melyet tavaly májusban vett el tőle Uszik, aki a múlt év decemberében másodszor is legyőzte őt.

