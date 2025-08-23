Live
A világ egyik vezető ketrecharc-szervezete most Sanghajba látogatott, így magyar idő szerint szombaton már ebédidőben lehetett látni a meccseket. Az UFC egyik sztárja, Johnny Walker óriási meglepetést okozott az oktagonban.

Az UFC ezúttal nem hazai környezetben, hanem Sanghajban rendezett egy nagyobb szabású gálát, amelyen szombaton magyar idő szerint ebéd körül, illetve kora délután lehetett nézni a harcokat. Az este fő attrakciójának a világ egyik legismertebb whiskey-jéről elnevezett félnehézsúlyú bunyós, Johnny Walker és a kínai Zhang Mingyang összecsapását szánták a szervezők.

UFC, Johnny Walker
Az UFC egyik legismertebb harcosa, Johnny Walker
Fotó: THIAGO RIBEIRO / AGIF

Az UFC brazil sztárja tarolt a gálán

Johnny Walker mindjárt az összecsapás elején elkövetett egy óriási hibát, nekifutott Zhang Mingyangnek, és a földre akarta vinni a riválisát, de rosszul jött ki a kísérletből, mert mindeközben ő került alulra. Itt és most érdemes megjegyezni, hogy Zhang elképesztő menetelésben van, 7-6-os mérlegről felhúzta magát 19-6-ra a mostani harcig, ráadásul tette mindezt úgy, hogy eleddig a meccsei elején eldöntötte a csatákat. Az első menetben rendesen ment az adok-kapok a két sportoló részéről a közönség legnagyobb örömére.

A második öt perc első felében a brazil harcos benyelt egy nagy találatot, de aztán ő is megvillant, és úgy megrúgta Zhang vádliját, hogy az attól a földre ment. Ott aztán hatalmas verést kapott és mindent megtett azért, hogy megússza a TKO-t, de végül a vezetőbíró jobbnak látta leállítani az egyoldalúvá vált harcot.

 

