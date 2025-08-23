Az UFC ezúttal nem hazai környezetben, hanem Sanghajban rendezett egy nagyobb szabású gálát, amelyen szombaton magyar idő szerint ebéd körül, illetve kora délután lehetett nézni a harcokat. Az este fő attrakciójának a világ egyik legismertebb whiskey-jéről elnevezett félnehézsúlyú bunyós, Johnny Walker és a kínai Zhang Mingyang összecsapását szánták a szervezők.

Az UFC egyik legismertebb harcosa, Johnny Walker

Fotó: THIAGO RIBEIRO / AGIF

Az UFC brazil sztárja tarolt a gálán

Johnny Walker mindjárt az összecsapás elején elkövetett egy óriási hibát, nekifutott Zhang Mingyangnek, és a földre akarta vinni a riválisát, de rosszul jött ki a kísérletből, mert mindeközben ő került alulra. Itt és most érdemes megjegyezni, hogy Zhang elképesztő menetelésben van, 7-6-os mérlegről felhúzta magát 19-6-ra a mostani harcig, ráadásul tette mindezt úgy, hogy eleddig a meccsei elején eldöntötte a csatákat. Az első menetben rendesen ment az adok-kapok a két sportoló részéről a közönség legnagyobb örömére.

A második öt perc első felében a brazil harcos benyelt egy nagy találatot, de aztán ő is megvillant, és úgy megrúgta Zhang vádliját, hogy az attól a földre ment. Ott aztán hatalmas verést kapott és mindent megtett azért, hogy megússza a TKO-t, de végül a vezetőbíró jobbnak látta leállítani az egyoldalúvá vált harcot.