Igazi csemegével készül az UFC a rajongók számára a 319-es gálájával. Az Egyesült Államokbeli Chicago városában sorra kerülő, augusztus 16.-ai eseményen ketrecbe lép többek között például Ifjabb Növényi Norbert klubtársa, barátja, Michael Page, aki virtuóz technikáival vált világhírűvé, valamint láthatjuk majd a veterán Gerald Meerschaert is, aki a legtöbb idő előtti finish-sel büszkélkedhet a középsúlyú divízióban, szám szerint 12-vel. De térjünk is vissza a fő mérkőzéshez, amelynek a tétje ennek a súlycsoportnak a bajnoki öve. Mindkét harcos egyaránt 31 éves, Dricus du Plessis 25 meccséből 23-at nyert meg, utoljára 2018-ban kapott ki, elég impresszív a mérlege, de Khamzat Chimaev sem panaszkodhat a maga 14 mérkőzés/14 győzelem mutatójával, ráadásul mindössze két bunyója ment csak végig a ketrecben.

Az UFC augusztu közepén összeereszti a középsúly két ászát

Fotó: SAEED KHAN / AFP

Az UFC sztárja hihetetlenül erős

A kihívó, Chimaev a hétvégi csata előtt összefutott a szervezet korábbi két súlycsoportos (félnehéz és nehéz) bajnokával, Daniel Cormier-rel egy szálloda előtt, ahol a fiatal sportoló nemes egyszerűséggel felkapta és megpörgette a bőven 100 kg fölötti Cormiert, aki maga is meglepődött az orosz-svéd bunyós erején.