Hiába inkább a játékra kíváncsiak a nézők, egyre inkább befurakodott a balhé a teniszvilágba is. Jelena Ostapenko és Taylor Townsend US Open-meccse tüzes jelenetsorral zárult.

Ostapenko és Towsend balhéja

Fotó: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 2017-es Roland Garroson győztes Jelena Ostapenko 7:5, 6:1-re kikapott a párosban világelső, hazai közönség előtt szereplő Taylor Townsendtől, a meccs heves szóváltással ért véget.

A kézfogás után ugyanis a 25. kiemelt lett teniszező hangosan nehezményezte, hogy ellenfele nem kért elnézést egy fontos pillanatban a hálón megpattant labdáért, s az amerikai csak annyit mondott, hogy nincs miért bocsánatot kérnie.

Azt mondta nekem, hogy bunkó és tanulatlan vagyok, és csak várjam ki, amikor nem Amerikában találkozunk

- mondta Townsend.

Taylor Townsend hit Jelena Ostapenko with the “You can learn how to take a loss gracefully” and a smile.



😂😂😂 @TaylorTownsend is just too funny. #usopen



pic.twitter.com/DMlcIlXW1g — Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (BlueSky too now) (@sluggahjells) August 28, 2025

Novak Djokovic búcsúztatta Piros legyőzőjét

A 24-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovic legyőzte a nyitókörben Piros Zsombort búcsúztató Zachary Svajdát az amerikai nyílt teniszbajnokság második fordulójában.

A 38 éves szerb klasszis a vártnál nehezebben, 6:7 (5-7), 6:3, 6:3, 6:1-re verte a selejtezőből érkezett hazai játékost úgy, hogy az első szettben 14 rontott ütés került a neve mellé, a többi háromban pedig összesen csak 11. A 32 között a brit Cameron Norrie vár a New Yorkban négyszeres bajnok Djokovicra

A Roland Garros-címvédő Carlos Alcaraz - aki tavaly éppen a második körben esett ki a US Openen - 32 nyerő ütéssel, 96 perc alatt 6:1, 6:0, 6:3-ra verte az olasz Mattia Belluccit, és életben tartotta esélyeit a Djokovic elleni elődöntőre.

A nőknél a világelső és címvédő Arina Szabalenka 7:6 (7-4), 6:2-vel jutott túl az orosz Polina Kugyermetován, és tovább küzdhet idei első GS-trófeájáért. A háromszoros Grand Slam-győztes fehérorosz 2025-ben az eddigi három kiemelt versenyből kétszer döntős volt, egyszer pedig az elődöntőig jutott.