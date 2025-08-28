Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Rácsapták az ajtót Lengyelországra és még a kulcsot is elfordították

Link másolása
Vágólapra másolva!
Továbbra is forrnak az indulatok a US Openen. Itt az újabb balhé, amelynek főszereplője ezúttal a 2017-es Roland Garroson győztes Jelena Ostapenko volt az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

Hiába inkább a játékra kíváncsiak a nézők, egyre inkább befurakodott a balhé a teniszvilágba is. Jelena Ostapenko és Taylor Townsend US Open-meccse tüzes jelenetsorral zárult.

balhé, NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 27: Jelena Ostapenko of Latvia (R) argues with Taylor Townsend of the United States (L) following their Women's Singles Second Round match on Day Four of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 27, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Clive Brunskill/Getty Images/AFP (Photo by CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ostapenko és Towsend balhéja
Fotó: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jelena Ostapenko balhéja

A 2017-es Roland Garroson győztes Jelena Ostapenko 7:5, 6:1-re kikapott a párosban világelső, hazai közönség előtt szereplő Taylor Townsendtől, a meccs heves szóváltással ért véget.

A kézfogás után ugyanis a 25. kiemelt lett teniszező hangosan nehezményezte, hogy ellenfele nem kért elnézést egy fontos pillanatban a hálón megpattant labdáért, s az amerikai csak annyit mondott, hogy nincs miért bocsánatot kérnie.

Azt mondta nekem, hogy bunkó és tanulatlan vagyok, és csak várjam ki, amikor nem Amerikában találkozunk

 - mondta Townsend.

Novak Djokovic búcsúztatta Piros legyőzőjét

A 24-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovic legyőzte a nyitókörben Piros Zsombort búcsúztató Zachary Svajdát az amerikai nyílt teniszbajnokság második fordulójában.

A 38 éves szerb klasszis a vártnál nehezebben, 6:7 (5-7), 6:3, 6:3, 6:1-re verte a selejtezőből érkezett hazai játékost úgy, hogy az első szettben 14 rontott ütés került a neve mellé, a többi háromban pedig összesen csak 11. A 32 között a brit Cameron Norrie vár a New Yorkban négyszeres bajnok Djokovicra

A Roland Garros-címvédő Carlos Alcaraz - aki tavaly éppen a második körben esett ki a US Openen - 32 nyerő ütéssel, 96 perc alatt 6:1, 6:0, 6:3-ra verte az olasz Mattia Belluccit, és életben tartotta esélyeit a Djokovic elleni elődöntőre.

A nőknél a világelső és címvédő Arina Szabalenka 7:6 (7-4), 6:2-vel jutott túl az orosz Polina Kugyermetován, és tovább küzdhet idei első GS-trófeájáért. A háromszoros Grand Slam-győztes fehérorosz 2025-ben az eddigi három kiemelt versenyből kétszer döntős volt, egyszer pedig az elődöntőig jutott.

Súlyos árat fizet a korábbi világelső teniszező, amiért szétverte a berendezést a US Openen
Megint a pályán hányt, majd váratlanul visszalépett a sztárteniszező a US Opentől – videó
A szexszimbólum teniszsztár 44 évesen ismét várandós
A tenisz botrányhőse fékezte meg a fegyveres bűnözőt, aki ellopta a luxusautóját
Óriási botrányt okozott, a közönséget is hergelte a sztárteniszező – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!