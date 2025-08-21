New Yorkban szerda délután ítéletidő tombolt, ezért a US Open selejtezőjében a fedett főpályán kívüli összes pályán szüneteltették a játékot.

A US Openen több meccset is halasztani kellett

Káosz a US Openen

Az Erin hurrikán jelenleg az Egyesült Államok keleti partvidékét sújtja heves széllel és esővel, a kíméletlen időjárási körülmények New Yorkot sem hagyták érintetlenül, így a metropoliszban zajló US Open is megszenvedi az ítéletidő kellemetlen hatásait. A hurrikán várhatóan az Atlanti-óceán felett fog tombolni továbbra is, ezért a strandokat az árapály miatti aggodalmak okán lezárták.

A halasztások hatalmas problémákat okozhatnak a selejtezőkben, ha a mérkőzéseket nem tudják időben befejezni, akkor a főtáblás küzdelmeket is csúsztatniuk kell majd a szervezőknek.

A jelenlegi időjárási körülmények miatt a mérkőzések szünetelnek. A kiemelt játékosok edzései a tervek szerint folytatódnak

mind a Louis Armstrong, mind az Arthur Ashes stadionokban” – olvasható a szurkolók számára közzétett figyelmeztetés, amely egyúttal arra is utal, hogy az említett két aréna fedett, így ezek állapotát nem befolyásolta a vihar.

A US Open főtáblás küzdelmei a menetrend szerint vasárnap kezdődnek, egyelőre ezt még nem csúsztatták el a szervezők.

