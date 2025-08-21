Live
Az idei év negyedik Grand Slam-tornája nem éppen ideális körülmények közepette vette kezdetét. New Yorkban hatalmas erővel söpört végig az Erin hurrikán, ezért a US Open selejtezőinek jónéhány mérkőzését el kellett halasztani, mivel több pályát is elöntött a víz.

New Yorkban szerda délután ítéletidő tombolt, ezért a US Open selejtezőjében a fedett főpályán kívüli összes pályán szüneteltették a játékot.

US Open
A US Openen több meccset is halasztani kellett
Fotó: puntodebreak.com/

Káosz a US Openen

Az Erin hurrikán jelenleg az Egyesült Államok keleti partvidékét sújtja heves széllel és esővel, a kíméletlen időjárási körülmények New Yorkot sem hagyták érintetlenül, így a metropoliszban zajló US Open is megszenvedi az ítéletidő kellemetlen hatásait. A hurrikán várhatóan az Atlanti-óceán felett fog tombolni továbbra is, ezért a strandokat az árapály miatti aggodalmak okán lezárták. 

A halasztások hatalmas problémákat okozhatnak a selejtezőkben, ha a mérkőzéseket nem tudják időben befejezni, akkor a főtáblás küzdelmeket is csúsztatniuk kell majd a szervezőknek. 

A jelenlegi időjárási körülmények miatt a mérkőzések szünetelnek. A kiemelt játékosok edzései a tervek szerint folytatódnak 

mind a Louis Armstrong, mind az Arthur Ashes stadionokban” – olvasható a szurkolók számára közzétett figyelmeztetés, amely egyúttal arra is utal, hogy az említett két aréna fedett, így ezek állapotát nem befolyásolta a vihar.

A US Open főtáblás küzdelmei a menetrend szerint vasárnap kezdődnek, egyelőre ezt még nem csúsztatták el a szervezők.

