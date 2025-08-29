Babos Tímea és brazil társa, Luisa Stefani óriási csatában, három játszmában gyűrték le a Barbora Krejcíková–Jelena Ostapenko duót a US Open női páros versenyében az első fordulóban. A magyar-brazil páros nem kezdett jól, az első szettet elvesztették, de onnantól Babosék átvették az irányítást, jobban szerváltak, és végül 2 óra 5 perc alatt 4:6, 6:2, 6:3-mal behúzták a meccset.

Jelena Ostapenko hiába biztatta Barbora Krejcikovát, a duó kikapott Babos Tímeáéktól női párosban a US Openen Fotó: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Babos a magyar remények letéteményese a US Openen

A győzelem még nagyobb súlyt kap, ha hozzátesszük: Krejcíková és Ostapenko egyaránt Grand Slam-győztes, szóval nem akármilyen skalpot zsebelt be a magyar játékos. Ráadásul párosban már csak Babos és Stollár Fanny, illetve a férfiaknál Marozsán Fábián tartja a magyar zászlót a New York-i éjszakákban, egyesben utolsóként Bondár Anna is kiesett. Párosban a rutinja alapján Babos Tímea juthat a legmesszebb, amit a Krejcíková, Ostapenko duó elleni siker is alátámaszt.

Ostapenko újabb keserű pirulája

A US Open női versenyében a pályán túl is zajlik az élet. A lett Ostapenko neve mostanában amúgy is egyre gyakrabban kerül elő botrányokkal kapcsolatban – elég csak felidézni a Townsenddel történt, szóváltásig fajuló vitáját, amikor a két játékos egymásnak feszült a hálónál.

Most Baboséktól kapott teniszleckét, és ha hihetünk a kulisszák mögötti pletykáknak, a meccs után sem volt túl vidám hangulat Krejcíková és Ostapenko oldalán.

Fotó: MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Swiatek sem bírta idegekkel

És ha ez nem lenne elég, a világelsőségért küzdő Iga Swiatek is elvesztette a fejét a US Openen – igaz, nem a pályán, hanem a sajtószobában. A holland Lamens elleni nehézkes győzelme után egy újságíró arról faggatta, hogy tervez-e gyöngyöket tenni a hajába, mint korábban Oszaka Naomi. Swiatek dühösen visszakérdezett: „Ez meg miféle kérdés, könyörgöm?!” – majd olyan tekintetet küldött az újságíró felé, hogy az inkább kiviharzott a teremből.

Tell me it’s not real…



The question is whether Iga wanted to weave beads into her hair pic.twitter.com/CBDV5EFw3m — S.|198km/h⚡️| 🍓🏆🥳 (@Sarilec) August 28, 2025

A lengyel klasszisnak egyébként nem ez volt az első összetűzése a sajtóval: a Roland Garroson is parázs szóváltásba keveredett, amikor valaki az Arina Szabalenka elleni csúnya vereségét feszegette.