A női mezőny egyre inkább reality show-ra hasonlít. Ostapenko állandó botrányhősnő, Swiatek a sajtótámadásokra ugrik US Open, a nézők persze aligha panaszkodhatnak – drámából most sincs hiány New Yorkban. Kész szerencse, hogy Babos Tímea a játékával hívja fel magára a figyelmet.

Babos Tímea és brazil társa, Luisa Stefani óriási csatában, három játszmában gyűrték le a Barbora Krejcíková–Jelena Ostapenko duót a US Open női páros versenyében az első fordulóban. A magyar-brazil páros nem kezdett jól, az első szettet elvesztették, de onnantól Babosék átvették az irányítást, jobban szerváltak, és végül 2 óra 5 perc alatt 4:6, 6:2, 6:3-mal behúzták a meccset.

Jelena Ostapenko hiába biztatta Barbora Krejcikovát, a duó kikapott Babos Tímeáéktól női párosban a US Openen
Jelena Ostapenko hiába biztatta Barbora Krejcikovát, a duó kikapott Babos Tímeáéktól női párosban a US Openen Fotó: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Babos a magyar remények letéteményese a US Openen

A győzelem még nagyobb súlyt kap, ha hozzátesszük: Krejcíková és Ostapenko egyaránt Grand Slam-győztes, szóval nem akármilyen skalpot zsebelt be a magyar játékos. Ráadásul párosban már csak Babos és Stollár Fanny, illetve a férfiaknál Marozsán Fábián tartja a magyar zászlót a New York-i éjszakákban, egyesben utolsóként Bondár Anna is kiesett. Párosban a rutinja alapján Babos Tímea juthat a legmesszebb, amit a Krejcíková, Ostapenko duó elleni siker is alátámaszt.

Ostapenko újabb keserű pirulája

A US Open női versenyében a pályán túl is zajlik az élet. A lett Ostapenko neve mostanában amúgy is egyre gyakrabban kerül elő botrányokkal kapcsolatban – elég csak felidézni a Townsenddel történt, szóváltásig fajuló vitáját, amikor a két játékos egymásnak feszült a hálónál.

Most Baboséktól kapott teniszleckét, és ha hihetünk a kulisszák mögötti pletykáknak, a meccs után sem volt túl vidám hangulat Krejcíková és Ostapenko oldalán.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 28: Iga Swiatek of Poland returns a shot against Suzan Lamens of the Netherlands during their Women's Singles Second Round match on Day Five of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 28, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Maddie Meyer/Getty Images/AFP (Photo by Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Swiatek sem bírta idegekkel

És ha ez nem lenne elég, a világelsőségért küzdő Iga Swiatek is elvesztette a fejét a US Openen – igaz, nem a pályán, hanem a sajtószobában. A holland Lamens elleni nehézkes győzelme után egy újságíró arról faggatta, hogy tervez-e gyöngyöket tenni a hajába, mint korábban Oszaka Naomi. Swiatek dühösen visszakérdezett: „Ez meg miféle kérdés, könyörgöm?!” – majd olyan tekintetet küldött az újságíró felé, hogy az inkább kiviharzott a teremből.

A lengyel klasszisnak egyébként nem ez volt az első összetűzése a sajtóval: a Roland Garroson is parázs szóváltásba keveredett, amikor valaki az Arina Szabalenka elleni csúnya vereségét feszegette.

 

