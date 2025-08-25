Live
Marozsán Fábián után Piros Zsombor is az első fordulóban búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután három játszmában kikapott az amerikai Zachary Svajdától. Még három magyar van versenyben egyesben a US Openen.

Piros (világranglistán 156.) karrierje során először jutott fel Grand Slam-torna főtáblájára, miután a selejtezőben három mérkőzést nyert jó játékkal US Openen. 

US Open, Hungarian Zsombor Piros pictured in action during a tennis match against Belgian De Loore, in the first round of the men's singles at the BW Open ATP Challenger 125 tournament, in Louvain-la-Neuve, Tuesday 23 January 2024. THE BW Open takes place from 22 to 28 January. BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE (Photo by BENOIT DOPPAGNE / BELGA MAG / Belga via AFP)
Piros Zsombornak sem ment a játék, az első fordulóban búcsúzott a US Opentől 
Fotó: BENOIT DOPPAGNE / BELGA MAG

Piros Zsombor is búcsúzott a US Opentől

A sorsolásnál szerencsésnek mondhatta magát, mivel a hozzá hasonlóan a selejtezőből felkerült Svajda (143.) várt rá a nyitókörben.

A két játékost a világranglistán mindössze 13 hely választja el egymástól, így kiélezett csatára lehetett számítani, ám az igazán nagy küzdelem elmaradt. Leginkább azért, mert Piros ezen a napon rengeteget hibázott és kifejezetten rosszul szervált. A meccsen a magyar sportoló 52 ki nem kényszerített hibát ütött, míg riválisa csupán 22-t. 

Az első szettben az amerikai is bizonytalanul teniszezett és háromszor vesztette el az adogatását, ám így is 6:4-re nyerte a játszmát, mivel négyszer vette el Piros szerváját 

- írja az MTI.

A folytatásban a magyar nem tudott feljavulni és Svajda simán, alig félóra alatt 6:2-re nyerte a szettet. A harmadik játszmában úgy tűnt, Piros nem tud váltani és Svajda 20 perc után 5:2-re vezetett, de a magyar ekkor kissé feljavult és 5:5-nél utolérte ellenfelét. 

Az amerikai azonban a következő játékot hozta, majd Piros nem tudta megnyerni szerváját, így végül 7:5-re elbukta a szettet és ezzel - 2 óra 5 perc alatt - a mérkőzést is.

Marozsán és Piros búcsúja után még három magyar van versenyben egyesben a US Openen: a férfiaknál Fucsovics Márton, míg a nőknél Bondár Anna és Gálfi Dalma.

Eredmény, 1. forduló (a 64 közé jutásért):
férfiak:
Zachary Svajda (amerikai)-Piros Zsombor 6:4, 6:2, 7:5

korábban:
Ugo Blanchet (francia)-Marozsán Fábián 6:4, 3:6, 7:6 (9-7), 6:2

