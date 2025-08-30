Kamil Majchrzak már Wimbledonban is bejutott a nyolcaddöntőbe, és a lengyel teniszező a US Openen is egy mérkőzésre van ettől a sikertől. A második fordulóban a kilencedik helyen kiemelt orosz Karen Hacsanovot döntő rövidítésben múlta felül, így a svájci Leandro Riedi ellen folytathatja a New York-i Grand Slam-versenyt. Hacsanov kiesése óta nem volt nála magasabban rangsorolt teniszező a férfi mezőnyben, aki úgy búcsúzott, hogy ne feladta volna a maga találkozóját – Jack Draper (5.) és Ben Shelton (6.) így esett ki –, mégsem Majchrzak bravúrjától hangos az internet a mérkőzéssel kapcsolatban.

A lengyel teniszező, Kamil Majchrzak a US Open férfi mezőnyének eddigi talán legnagyobb meglepetését okozta

Fotó: Getty Images via AFP/Sarah Stier

A találkozó után a világranglista 76. helyén álló lengyel játékos éppen aláírásokat osztogatott, amikor a sapkáját is szerette volna odaadni egy gyermeknek. A fiú nyúlt is érte, ám a mellette álló felnőtt gyorsabb volt, és ő tépte ki Majchrzak kezéből a ruhadarabot. A férfi a sapkát elrejtette a mellette álló nő táskájába, a gyermek pedig hiába próbálta jelezni a „lopást" a teniszezőnek, ő már másokkal volt elfoglalva és nem tudott figyelni a fiúra.

Nothing is more disgusting than a child bully.

He is Piotr Szczerek, the owner of the Polish Drogbruk company, stealing the cap of Kamil Majchrzak during the US open.

Disgusting people. pic.twitter.com/jG3KIRh3dU — Roberto A. Arrucha (@Arrucha) August 30, 2025

Az internet népe nem hagyta annyiban a történéseket, többen is felháborodva szívtelennek és gusztustalannak nevezték a férfi viselkedését, ahogyan elorozta a fiú elől Majchrzak ajándékát.

Kamil Majchrzak igyekszik enyhíteni a lopás okozta fájdalmat a US Openen

A lengyel teniszező a közösségi oldalán reagált, ott elárulta, hogy nem észlelte a férfi cselekedetét, de mivel van még jó néhány sapkája, ezért ha az emberek segítenek neki megtalálni az érintett gyermeket, akkor mindenképpen fog küldeni neki egy másik fejfedőt.