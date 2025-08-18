Valter Attila jelenlegi csapata, a Visma-Lease a Bike hétfőn hirdette ki nyolcfős keretét, amely a dán Jonas Vingegaard sikeréért dolgozik majd. A névsorban helyet kapott a két évvel ezelőtt épp Vingegaard-t megelőzve diadalmaskodó amerikai Sepp Kuss és honfitársa, Matteo Jorgenson, a holland Dylan van Baarle és Wilco Kelderman, a belga Victor Campenaerts, a brit Ben Tulett és a francia Axel Zingle.

Valter Attila a Tour de France miatt is váltott csapatot

Fotó: Polyák Attila - Origo

Valter Attila lemarad a Vueltáról

Nincs ott viszont a mezőnyversenyben háromszoros magyar bajnok, 2020-ban Tour de Hongrie-t nyert Valter. A 27 esztendős magyar bringás pályafutása során négy Giro d'Italián szerepelt és eddigi két vismás évében ott volt a spanyol körversenyen is. Távolmaradása egyben azt is jelenti, hogy 2019 után ismét úgy telik el az országúti kerékpáros idény, hogy magyar bringás nem kap szerepet Grand Tour-viadalon - írja az MTI.

Valter Attila eközben videóüzenetben válaszolt a szurkolók kérdéseire, amiben elmondta a csapatváltása hátterét. Mint ismert a következő három idényben a Bahrain Victorious kerékpáros csapatában versenyez majd, de tavalyi olimpián a mezőnyversenyben negyedik helyezett magyar kerekes videóüzenetben mondta el, hogy több ajánéata is volt, végül pedig azért döntött a Bahrein mellett, mert ott érezte azt, hogy nagyon számítanak rá és ott kaphatja meg a szükséges sportszakmai segítséget, ami az előrelépéséhez kelhet.