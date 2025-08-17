Az Aigle körüli, 122,1 kilométeres, öt kategorizált emelkedővel nehezített etapon az olimpiai negyedik magyar versenyző a végén két társával együtt hajrázott a sikerért, s a hármas sprintből végül a Team SD Worx-ben tekerő Vas Blanka jött ki legjobban, megelőzve a spanyol Paula Blasit és az összetettet megnyerő svájci Elise Chabbey-t.

Vas Blanka nagyszerű versenyzéssel nyert egy nehéz nap végén

Fotó: AFP /by JULIEN DE ROSA / AFP)

Vas győztes ideje 3:11:35 óra volt, összetettben 22:43 perces hátránnyal 42. lett a háromnapos svájci viadalon.

Vas Blanka negyedik profi győzelme

Az olimpiai mezőnyversenyben 2024-ben a negyedik helyen végző Vas Blankának ez volt negyedik szakaszgyőzelme profiként, miután nyert már etapot a Giro d'Italián (2023), a Svájci körversenyen (2023) és a Tour de France-on (2024) is.

„Ez volt a tervünk a csapattal. Mindenki nagyon keményen dolgozott értem, ez egy igazi csapatmunka volt. Nagyon jó, hogy Laura (Stigger) ott volt a szökésben, nagyon sokat segített. Mindenki csodálatos volt, ezért tudtam győzni ma, nagyon boldogok vagyunk. Az emelkedő után volt egy kis előnyük, amit a lejtmenetben tudtam csökkenteni. Éreztem, hogy jön mögöttünk a mezőny, úgyhogy be kellett forognom nekem is. Nagyon boldog vagyok, mert ez az első World Tour-győzelmem a szezonban” – idézi az Eurosport a magyar bringást.

A Romandiai körverseny összetettjét végül Elise Chabbey nyerte meg Tadej Pogacar párja, Urška Žigart előtt. Vasnak a magyar bajnokság után ez volt az idei második győzelme országúton.