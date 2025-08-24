Itt vannak az az újabb fantasztikus magyar vb-szereplések. A Kurucz Levente, Nádas Bence kajak kettes aranyérmet szerzett, ahogy a Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia összeállítású kenu négyes is világbajnok lett, Varga Ádám ezüstérmet szerzett, a Kollár Kristóf, Juhász István kenu kettes pedig bronzérmet nyert.

A vb-aranyérmes magyar páros

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Két újabb magyar vb-arany

A magyar versenyzők nagyszerűen szerepeltek a vasárnap délelőtti, esőáztatta döntős program során a milánói kajak-kenu világbajnokságon, két arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek.

Az olaszországi viadal a 14 órakor kezdődő 5000 méteres döntőkkel zárul.

Cikkünk folyamatosan frissül!