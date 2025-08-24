Live
A vasárnapot sem úsztuk meg baleset nélkül az M1-esen

A Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia összeállítású kenu négyes aranyérmet szerzett, ahogy a Kurucz Levente, Nádas Bence kajak kettes is vasárnap 500 méteren a milánói kajak-kenu világbajnokságon. Varga Ádám vb-ezüstérmet szerzett kajak egyes 500 méteren, mindössze kilenc századmásodperccel maradt le a győztes cseh Josef Dostal mögött, míg Kollár Kristóf, Juhász István kenu kettes bronzérmet szerzett 500 méteren.

Itt vannak az az újabb fantasztikus magyar vb-szereplések. A Kurucz Levente, Nádas Bence kajak kettes aranyérmet szerzett, ahogy a Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia összeállítású kenu négyes is világbajnok lett, Varga Ádám ezüstérmet szerzett, a Kollár Kristóf, Juhász István kenu kettes pedig bronzérmet nyert.

vb, Milánó, 2025. augusztus 23.Kurucz Levente (b) és Nádas Bence a férfi kajak kettesek 500 méteres versenyének középfutama után a milánói kajak-kenu világbajnokságon 2025. augusztus 23-án.MTI/Czeglédi Zsolt
A vb-aranyérmes magyar páros
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Két újabb magyar vb-arany

A magyar versenyzők nagyszerűen szerepeltek a vasárnap délelőtti, esőáztatta döntős program során a milánói kajak-kenu világbajnokságon, két arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek.

Az olaszországi viadal a 14 órakor kezdődő 5000 méteres döntőkkel zárul.

Cikkünk folyamatosan frissül!

