2024 februárjában, egy hűvös müncheni délelőttön Veronika Miller rajthoz állt a bajor fedett pályás bajnokság 60 méteres versenyében. A statisztikák alapján nem ő számított favoritnak, de amikor eldördült a rajtpisztoly, minden kétség eloszlott. Mire a nézők felfogták, mi történik, ő már a célba ért – 7,51 másodperccel, ami nemcsak egyéni csúcsot, hanem bajnoki címet is jelentett.

Veronika Millernek 164 ezer követője van az Instagramon

Forrás: instagram.com/thatsvron

Ez a verseny hozta el számára az áttörést. Ezek után a róla készült fotók és videók futótűzként terjedtek az interneten. Egy fiatal nő, aki magabiztosan fut, céltudatosan él, és eközben a természetes szépségével is kitűnik – nem csoda, hogy a figyelem azóta sem lankad.

Gyors, elegáns, és egyre népszerűbb

Veronika Miller megjelenése összetéveszthetetlen: magas, atletikus alkatú, visszafogottan elegáns. Futás közben is van benne valami letisztult könnyedség. Instagram-profilját már 164 ezren követik, TikTokon is egyre aktívabb, ahol edzésvideói, futóversenyes pillanatai és mindennapjai nyernek teret.