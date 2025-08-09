Corey Bellemore nem élvezi ugyanazt a népszerűséget, mint Michael Phelps vagy Usain Bolt. Nem halmozott fel olyan vagyont és márkás támogatókat, mint LeBron James vagy Lionel Messi. Az elmúlt öt évben azonban ez a szerény 30 éves kanadai sportoló olyan rendkívüli dominanciát ért el, amely talán példátlan a sport világában, eredményei pedig felülmúlják mindazt, amit ismertebb társai elértek. Bellemore kedvenc sportága a sörmérföld, amelynek során négy sört kell meginni, miközben az ember nagyon gyorsan lefut egy mérföldet (1,6 km-t). Az elmúlt öt évben egymás után megnyerte a Beer Mile World Classic nemzetközi versenyt, amelyen a legjobbak közül a legjobbak mérik össze erejüket sörivásban és futásban egy mérföldön, tehát olyan, mint egy világbajnokság, így Bellemore ennek a sportágnak világbajnoka.

Fotó: JENS KALAENE / DPA

A sörmérföld szabályai egyszerűek, a sportolóknak meg kell inniuk egy sört, majd le kell futniuk egy kört egy 400 méteres pályán. Ezután a versenyzők megisznak egy másik sört, és így tovább, amíg le nem futják a teljes egy mérföldet, azaz a négy kört és mellé a négy sört. A sörnek legalább 355 ml térfogatúnak és legalább 5%-os alkoholtartalmúnak kell lennie, de a versenyzők maguk választhatják ki a sört, és azt is, hogy dobozt vagy üveget használnak-e. Fontos szabály, hogy a hányás büntetése egy extra kör futás a pályán. Ez egy olyan sport, amely „egyenlő mértékben gyomorpróba és atlétikai teljesítmény” – írja a Beermile.com, és Bellemore a legjobbak legjobbja.

„Kiskorom óta – és ez nem a sörrel kapcsolatos – ha futóedzés után sok folyadékot kellett fogyasztanom, akkor nagyon rövid idő alatt ki tudtam inni egy egész palack vizet. Elektrolitkeverék, Gatorade, bármi is volt, olyan gyorsan megittam, amennyire csak kellett” – mondta Bellemore. „Tehát kiskorom óta tudtam, hogy tudok nagyokat inni.” És ivott is a világ különböző pontjain megrendezett Beer Mile eseményeken, és rekordokat döntött.

A július végén Portugáliában megrendezett Beer Mile World Classic versenyen Bellemore megdöntötte saját világrekordját a sörmérföldben, 4 perc 27,1 másodperces idővel. Összehasonlításképpen: a leggyorsabb mérföldes idő 3:43,13, amelyet Hicham El Guerrouj (Marokkó) állított fel 1999-ben. Azonban az is igaz, hogy El Guerrouj nem ivott négy sört a futása alatt.