Az olimpiai és világbajnok svéd atléta a hétfői sajtótájékoztatóról elkésett és akkor azt mondta, hogy egy jó ugrással szeretné "kiengesztelni" a szervezőket, amit alaposan túlteljesített. A rúdugrás jelenlegi első számú sztárja remek sorozatot produkált, igaz, kezdőmagasságán, 5,72-n egyet hibázott, azt követően viszont egészen 6,11-ig nem rontott. Utóbbi magasságon még a görögök klasszisa, Emmanuil Karalisz is versenyben volt, a győzelemre azonban nem volt esélye.

Armand Duplantis a tizedik városban a 13. alkalommal javította meg a világcsúcsot

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

A 25 éves Duplantis kiváló sorozattal jutott el a rekordmagasságig, amelyet másodikra ugrott át a Nemzeti Atlétikai Központ 14 ezer fős, teltházas közönségének ovációjától kísérve.

Duplantis saját, 6,28-as rekordját adta át a múltnak, amelyet júniusban ugrott Stockholmban, egyúttal ez volt a 13. csúcsdöntése.

„Nagyon szeretem Magyarországot. Nagyon jó a pálya, imádom a közönséget, szeretnék visszatérni. Köszönöm” – mondta a pálya szélén a svéd szupersztár.

Világcsúcs mellé országos csúcsok

A szám magyarja, a nemzetközi mezőnyben a júniusi csapat Európa-bajnokságon elért 5,70 méteres ugrásával berobbant Böndör Márton kiválóan versenyzett. A győri atléta az 5,32-es kezdőmagasságon másodikra jutott át, majd az 5,52-t harmadikra teljesítette. Következett az 5,62, amelynél eddig csak egyszer, a spanyol fővárosban, a Királyi Palota mellett tudott jobbat. Böndör első két kísérlete sikertelen volt, harmadikra viszont tisztán libbent át a léc felett. A folytatásban az 5,72-es egyéni rekord már nem jött össze neki, de így is az előkelő hetedik helyen zárt a sztárokkal teletűzdelt mezőnyben.

Böndör mellett további magyar atléták is remekeltek. Molnár Attila 44.74 másodperces eredménnyel, míg az olimpiai ezüst- és világbajnoki bronzérmes kalapácsvető Halász Bence 83,18 méterrel írta át hazai rekordot.

„Szerintem nem kell szégyenkezni a sorozat miatt. Nagyon boldog vagyok, életem legjobb versenye, ennél szebbet kívánni sem lehetett volna” – mondta a Gyulai Memorial idei győztese, aki a világ idei legjobb dobásával nyert.