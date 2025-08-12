A Nemzetközi Világjátékok Szövetsége, a szervezőbizottság és a Nemzetközi Tájfutó Szövetség (IOF) közleménye szerint a 29 éves sportoló azonnali, szakszerű orvosi ellátást kapott, napokig kezelték kórházban, ám minden erőfeszítés ellenére nem sikerült megmenteni az életét.

A Világjátékok szervezői felülvizsgálják a szélsőséges időjárási körülmények között rendezett versenyek biztonsági protokolljait

Fotó: Magyar Tájékozódási Futó Szövetség

A GPS jelezte a bajt a Világjátékok helyszínén

A verseny idején rendkívüli hőség és magas páratartalom nehezítette a terepet, több olasz forrás 43 Celsius-fokot is említ. Debertolis GPS-es nyomkövetője hirtelen mozdulatlanságot jelzett, ami azonnal riasztotta a mentőcsapatot.

Eszméletlen állapotban találtak rá, kritikus állapotban vitték kórházba, ahol az édesanyja és a válogatott képviselői is mellette voltak a végsőkig.

A trentinói származású Debertolis civilben mérnök volt, Stockholmban élt és doktori tanulmányokat folytatott. Az elmúlt hónapban még Finnországban, Kuopióban versenyzett a világbajnokságon, ahol a középtáv döntőjéig jutott.

Nehéz terep, sűrű növényzet, kimerítő hőség

Az augusztus 8-i középtávú versenyen a svájci Riccardo Rancan szerezte meg az aranyérmet, az olasz Francesco Mariani lett az ezüstérmes, míg a bronz a kanadai Vegard Jarvis Westergardnak jutott. Az IOF beszámolója szerint

a pálya Gaota környékén, Csengtutól délre, rendkívül nehéz terepen, sűrű növényzetben és kimerítő hőségben várta a mezőnyt.

A Világjátékok szervezői részvétüket fejezték ki az olasz sportoló családjának, és bejelentették, hogy felülvizsgálják a szélsőséges időjárási körülmények között rendezett versenyek biztonsági protokolljait, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek a hasonló tragédiák.