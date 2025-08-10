A nem olimpiai sportágak seregszemléjének, azaz a Világjátékok honlapja szerint a Mátrai Erőmű Búvárklub sportolója a saját világrekordját javította meg, amit idén március 28-án szintén Csengtuban ért le. Akkor 2:54.64, most pedig 2:52.68 perc alatt teljesítette a távot. Kiss az M1 aktuális csatornán elmondta, hogy a célba érkezés után ötször is visszanézett az eredményjelzőre, mert nem hitt a szemének, ugyanis egyáltalán nem számított ilyen remek időre. "Gondoltam, hogy néhány tizeddel jobb lesz, de ez elképesztő érzés" - fűzte hozzá.

Kiss Nándor fantasztikusan szerepelt a kínai Világjátékokon

Fotó: CMAS-World Underwater Federation

A Világjátékok vasárnapi napja eredményes volt a magyaroknak

Mozsár Alex ezúttal bronzérmet nyert 400 méteren, Blaszák Lilla országos csúccsal ezüstérmes lett a 200 méteres felszíni úszásban, ahogyan Szabó Szebasztián is a férfi 100 méteres uszonyos versenyszámban. Blaszák Lilla az M1-en elmondta, hogy mivel a szélső pályán úszott, csak a mellette lévő két-három embert látta. Érezte, hogy elöl van, de nem sejtette, hogy mennyire, hiszen a kvalifikációs időeredmények alapján a harmadiktól a hetedik helyig bárhol végezhetett volna. "Óriási egyéni csúcsot úsztam, nagyon örülök neki. Ez egyben új országos csúcs is, amin nagyon meglepődtem. Terveim szerint ez az utolsó versenyem, és úgy érzem, hogy megkoronáztam a karrieremet. Sokan mondják, hogy az ezüstérem az első vesztesé, de egyáltalán nem így érzem. Úgy érzem, hogy én megnyertem az ezüstöt, és nagyon boldog vagyok vele" - magyarázta a Bácsvíz Kecskeméti Vízmű SC sportolója, aki 1:28.42 perc alatt ért célba.

Blaszák versenyszámában, 200 méteres felszíni úszásban Suba Sára negyedik lett, férfi 100 méteres uszonyosúszásban Cséplő Kelen hatodikként ért célba, a női 4x100 méteres felszíni váltó pedig a negyedik helyet szerezte meg. A férfi 100 méteres uszonyos versenyszámban ezüstérmes Szabó Szebasztián jobb időt úszott a világcsúcsnál, de a lengyel Szymon Antoni Kropidlowski még nála is gyorsabbnak bizonyult 12 századmásodperccel.

"Mindketten a világcsúcs alatt jöttünk, de ő ma jobb volt. Elégedett vagyok, örülök az ezüstnek, de úgy éreztem, a táv másik felében jobb voltam. Fizikálisan még itt vagyok, és mentálisan is próbálom összerakni magamat. Holnap jön a kedvenc számom, az ötven méter, amelyen az aranyérem a célom, világcsúccsal"

- mondta az M1-en.