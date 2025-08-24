A szombati sprintszakaszt követően a második napon is kemény etap várt a Vuelta mezőnyére, melynek Albából indulva 159,6 kilométer kellett megtennie, és a Limone Piemontén felállított célba egy második kategóriás, tíz kilométer hosszú és 5,1 százalékos átlag meredekségű emelkedő vezetett, a versenyt ráadásul eső nehezítette.

Jonas Vingegaard (sárgában) harmadik Vuelta-szakaszgyőzelmét aratta vasárnap

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Így áll a Vuelta összetett versenye

Ahogy az várható volt, az izgalmakat a hegymenet hozta, amelynek végén a kétszeres Tour de France-győztes dán volt a leggyorsabb, kevéssel megelőzve az olasz Giulio Cicconét. Az idei Touron második Vingegaard – a szezon végén csapatot váltó Valter Attila csapattársa – bizonyította, hogy az idei spanyol körverseny legnagyobb esélyese, vasárnapi sikere pedig bravúrosnak nevezhető, mivel 25 kilométerrel a vége előtt belekeveredett egy bukásba.

Eredmény, 1. szakasz, Torino-Novara, 186,1 km:

1. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 3:47:14 óra

2. Giulio Ciccone (olasz, Lidl-Trek) azonos idővel

3. David Gaudu (francia, Groupama-FDJ) a i.

az összetettben:

1. Vingegaard 7:56:16 óra

2. Ciccone 4 másodperc hátrány

3. Gaudu 6 mp h.

A szeptember 14-én Madridban záruló Vuelta mezőnyére hétfőn - még szintén Olaszországban - a San Maurizio Canavese és Ceres közötti, 134,6 kilométeres szakasz vár.

(MTI)