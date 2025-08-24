Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A favorit Jonas Vingegaard nyerte meg vasárnap a 80. Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny második - olaszországi - szakaszát, ezzel átvette a vezetést az összetett versenyben. A kétszeres Tour de France-győztes dánnak ez volt a harmadik szakaszsikere a Vueltán.

A szombati sprintszakaszt követően a második napon is kemény etap várt a Vuelta mezőnyére, melynek Albából indulva 159,6 kilométer kellett megtennie, és a Limone Piemontén felállított célba egy második kategóriás, tíz kilométer hosszú és 5,1 százalékos átlag meredekségű emelkedő vezetett, a versenyt ráadásul eső nehezítette.

Team Visma-Lease a bike's Danish rider Jonas Vingegaard (R) celebrates as he crosses the finish line to win ahead of Team Lidl-Trek's Italian rider Giulio Ciccone (L) during the second stage of the Vuelta a Espana, a 159,6 km race between Alba and Limone Piemonte, in Italy's Piemonte region, on August 24, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Jonas Vingegaard (sárgában) harmadik Vuelta-szakaszgyőzelmét aratta vasárnap
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Így áll a Vuelta összetett versenye

Ahogy az várható volt, az izgalmakat a hegymenet hozta, amelynek végén a kétszeres Tour de France-győztes dán volt a leggyorsabb, kevéssel megelőzve az olasz Giulio Cicconét. Az idei Touron második Vingegaard – a szezon végén csapatot váltó Valter Attila csapattársa – bizonyította, hogy az idei spanyol körverseny legnagyobb esélyese, vasárnapi sikere pedig bravúrosnak nevezhető, mivel 25 kilométerrel a vége előtt belekeveredett egy bukásba.

Eredmény, 1. szakasz, Torino-Novara, 186,1 km:

1. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 3:47:14 óra
2. Giulio Ciccone (olasz, Lidl-Trek) azonos idővel
3. David Gaudu (francia, Groupama-FDJ) a i.
az összetettben:
1. Vingegaard 7:56:16 óra
2. Ciccone 4 másodperc hátrány
3. Gaudu 6 mp h.

A szeptember 14-én Madridban záruló Vuelta mezőnyére hétfőn - még szintén Olaszországban - a San Maurizio Canavese és Ceres közötti, 134,6 kilométeres szakasz vár.

(MTI)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!