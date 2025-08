Zoë Sedney mindössze 15 éves volt, amikor a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) két aranyérmet is szerzett, ezzel pedig jelezte, hogy ő is csatlakozhat a világhírű holland sprinterek közé. Egy évvel később a szintén Győrben rendezett U18-as atlétikai Európa-bajnokságon is dobogós lett, majd a felnőttek között is eredményes volt. 60 méteres gátfutásban fedettpályás Eb-döntőt futott, de ott volt a tokiói olimpián, a eugene-i világbajnokságon és a müncheni Európa-bajnokságon is. Sedney-nek a 2023-as éve sem alakult rosszul, immáron inkább 400 méteres síkfutásban, a csúcsot pedig a budapesti vb jelentette, amelyen tagja volt a holland nők aranyérmet szerző 4x400 méteres váltójának, még ha ő végül nem is futott benne.

Zoë Sedney összetört a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság után

Fotó: Anadolu/Oguz Yeter

A 2023-as világbajnokság után azonban Sedney élete megváltozott, miután a papendali sportközpontban egy válogatottbeli edzőpartnere lefilmezte őt szerelmeskedés közben. Az eset után a történtek nyilvánosságra kerültek, de névtelenül, most viszont a jelenleg 23 éves atléta lerántotta a leplet, és elismerte, hogy ő áll a középpontban.

Zoë Sedney vallomása

„Ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie" – árulta el a holland futónő a 2023 szeptemberében készült videofelvételről, amely ezután belső körökben el is terjedt. Noha azt nem leplezte le, hogy ki készítette a videót, de azt igen, hogy az illető olimpikon (aki szintén Laurent Meuwly edzéseit látogatta) beismerte, hogy ő állt a kamera mögött – azt viszont már nem, hogy terjesztette is a filmet, de ezt Sedney hazugságnak tartja.

A sprinter megjegyezte, hogy több megbeszélése volt a szövetséggel és az edzőpartnerével, de hiába tett panaszt és feljelentést is, végül ezeket elutasították.

Szinte semmilyen következménye nem lett az esetnek, csupán a papendali sportközpontból tiltották el a videó készítőjét. Onnan is mindössze hat hónapra.

„Nem volt nyílt és őszinte beszélgetés, semmilyen őszinte magyarázat vagy nyilatkozat.

Semmi sem történt, ami azt a benyomást keltette volna bennem, hogy tanult a történtekből, így pedig képtelen voltam vele közösen edzeni.

Addig minden egyes nap ott voltam, az atlétika volt az életem, de a bizalmam darabjaira tört, és senki nem tett semmit a helyreállításáért.”