Mint ismert, Piros Zsombor pályafutása során először főtáblára jutott egy Grand Slam-tornán, miután pénteken győzött az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjének utolsó fordulójában. A magyar teniszező a történelmi siker után hosszú percekig zokogott.

Piros Zsombor soha nem jutott még főtáblára Grand Slamen, hosszú percekig zokogott a győzelme után a US Openen. 

zokogott, Hungarian Zsombor Piros pictured in action during a tennis match against Belgian De Loore, in the first round of the men's singles at the BW Open ATP Challenger 125 tournament, in Louvain-la-Neuve, Tuesday 23 January 2024. THE BW Open takes place from 22 to 28 January. BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE (Photo by BENOIT DOPPAGNE / BELGA MAG / Belga via AFP)
A magyar teniszező, Piris Zsombor csak zokogott a nagy győzelme után
Fotó: BENOIT DOPPAGNE / BELGA MAG

Piros Zsombor a pályán zokogott

A 25 éves magyar játékos - aki 156. az ATP-rangsorban - korábban már négyszer jutott el valamely nagy torna kvalifikációjának harmadik köréig, ám ott Melbourne-ben (2023), Párizsban (2022) és Wimbledonban (2022, 2023) is kikapott.

New Yorkban most először játszhatott a 128-as főtáblán való részvételért, miután előbb a francia Arthur Bouquier-t (220.), majd az argentin Thiago Agustin Tirantét (117.) is két szettben legyőzte. Mivel az elitmezőnybe jutásért a selejtezőben ötödik helyen kiemelt ausztrál James Duckworth-t (107.) is legyőzte, így 1 óra 52 perc után ünnepelhette pályafutása egyik legnagyobb győzelmét.

Nem csoda, hogy a történelmi sikert követően kitörtek belőle az érzelmek, és hosszú percekig sírt a pályán.

Piros Zsombor történelmet írt New Yorkban
