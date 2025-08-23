Piros Zsombor soha nem jutott még főtáblára Grand Slamen, hosszú percekig zokogott a győzelme után a US Openen.

A magyar teniszező, Piris Zsombor csak zokogott a nagy győzelme után

Fotó: BENOIT DOPPAGNE / BELGA MAG

Piros Zsombor a pályán zokogott

A 25 éves magyar játékos - aki 156. az ATP-rangsorban - korábban már négyszer jutott el valamely nagy torna kvalifikációjának harmadik köréig, ám ott Melbourne-ben (2023), Párizsban (2022) és Wimbledonban (2022, 2023) is kikapott.

New Yorkban most először játszhatott a 128-as főtáblán való részvételért, miután előbb a francia Arthur Bouquier-t (220.), majd az argentin Thiago Agustin Tirantét (117.) is két szettben legyőzte. Mivel az elitmezőnybe jutásért a selejtezőben ötödik helyen kiemelt ausztrál James Duckworth-t (107.) is legyőzte, így 1 óra 52 perc után ünnepelhette pályafutása egyik legnagyobb győzelmét.