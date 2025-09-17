A legnagyobb felháborodást egyértelműen az a sor váltotta ki, amely szerint „Az olaszoknak új bálványa van, úgy hívják, Jannik Sinner. Egy olasz vér, de Adolf Hitler akcentusával”.

Hatalmas a botrány Olaszországban: Adolf Hitlerhez hasonlította a híres rapper, Fedez az olasz teniszsztárt, Jannik Sinnert

A megjegyzés nyílt utalás Sinner dél-tiroli származására, hiszen

a világklasszis teniszező San Candidóban, egy német nyelvű családban nőtt fel, és az anyanyelve a német volt. Bár Sinner többször hangsúlyozta, hogy büszke arra, hogy olasz, a nyelvi gyökerein élcelődés érzékeny pontnak számít – nem véletlen, hogy a Fedez által megírt sor sokaknál kiverte a biztosítékot.

A közösségi oldalakat elárasztották a felháborodott kommentek, amelyek szinte egyöntetűen elfogadhatatlannak tartják a rapper kijelentéseit. Sokan tiszteletlenségről beszélnek, mások szerint a zenész újabb provokációval próbál magának figyelmet szerezni.

„Undorító dolgok, mindent a hírnévért”,

Ez teljesen értelmetlen támadás. Egyik legjobb sportolónkat éri gyalázat,

vagy épp „Elképesztően ízléstelen” – ezek csak néhány példa az online visszhangok közül.

Jannik Sinner származása és akcentusa korábban is szolgált alapot vitáknak, de eddigi pályája során mindig bizonyította olasz identitását és az országához való hűségét. Épp ezért sokak szerint különösen bántó, hogy egy ismert előadó éppen ezen a ponton próbál gúnyt űzni belőle.

Fedez számára nem ismeretlen terep a botrány: korábban is többször keltett feszültséget provokatív kijelentéseivel, nyilvános vitáival és szövegeivel.

Mostani kirohanása azonban azért kelt ekkora felzúdulást, mert olyan sportolóval szemben fogalmazott meg méltatlan kijelentést, aki nemcsak Olaszországban, hanem világszerte a sportszerűség szellemiségét képviseli.

Az indulatok jelenleg is forrnak a közösségi médiában: kérdés, vajon Fedez kiáll-e dalának tartalma mellett, vagy kénytelen lesz bocsánatot kérni a heves reakciók nyomán.